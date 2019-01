Programa financiero a 2020 suma desembolsos del FMI de 2021

El programa financiero que presentó el Gobierno el lunes pasado para 2019 y 2020 incluye los desembolsos por casi u$s 2000 millones que hará el FMI en 2021. Si bien se trata de un monto que no pone en riesgo el financiamiento, hoy en duda por los riesgos políticos y porque depende de cumplir con las metas del Fondo, para adelantarse el año que viene debe previamente negociarse con el FMI.

Se entiende que en este agregado en el programa financiero está subyacente una renegociación del stand-by antes de su vencimiento.

El programa detalla desembolsos del FMI para 2020 por u$s 5,9 mil millones, luego de contabilizar los u$s 22,5 mil millones que ingresarán este año. Al computar los u$s 28 mil millones recibidos en 2018, suma un total de desembolsos de u$s 56,3 mil millones, que es el programa vigente con el FMI al valor actual de los DEG.

"El programa financiero 2020 incluye todos los desembolsos restantes del programa con el Fondo", dijo Lorena Giorgio, economista Senior de Econviews. Según el cronograma publicado por el FMI hace poco más de 20 días, en marzo de 2021 ingresarán 700,04 y en junio de 2021 700,05 DEG. Se trata de unos u$s 2000 millones.

En Hacienda reconocieron que el programa para 2020 incluye el remanente del total del programa con el FMI. "Se hizo así para sea consistente con el programa financiero presentado en octubre. No se está pensando renegociar (el adelanto). Son datos estimados", explicaron las fuentes.

Los privados entienden que de todos modos el programa se renegociará el año que viene.

"Mi visión es que el programa va a ser renegociado en 2020 con un nuevo gobierno o este gobierno renovado. Entonces lo que está implícito en el programa actual es que en 2020 se va a renegociar con el FMI un acuerdo con más plazo para tratar de acceder más fuertemente al mercado", dijo Daniel Marx, ex secretario de Finanzas y director de Quantum. Entiende que el nuevo programa tendrá condiciones "más profundas", como una reforma previsional, la consolidación de las cuentas fiscales y una reforma laboral.

Por lo pronto, los casi u$s 2000 millones que se adelantaron para el año que viene no generarían un problema de financiamiento.

"Hay otros supuestos más fuertes en 2020", dijo Marx. Las tasas de renovación del 100% de las Letes y las colocaciones por u$s 4,7 mil millones por encima de los vencimientos en el mercado doméstico.

Para Econviews, esos u$s 2000 millones de diferencia en 2020 se reducen a u$s 1000 millones (sin contar Letes ni Repos) de necesidades de financiamiento con el sector privado porque prevé que en 2019 haya alguna emisión de bonos en pesos en el mercado doméstico (el gobierno prevé ninguna), que hará que el Tesoro tenga menos necesidad de vender dólares para cubrir sus obligaciones en pesos.

Además, prevé en 2019 una mayor de renovación de Letes en pesos que el gobierno, que le sirva, como mínimo, para mantener el stock de u$s 9400 millones. Y eso generará un saldo de caja mayor al previsto para arrancar 2020. "Las necesidades en dólares en 2021 dependerán del roll-over que se logre con el Fondo", dijo Giorigio.

Para Quantum, la diferencia por el adelanto de fondos del FMI implica necesidades por u$s 1500 millones el año que viene.

"Se podrán conseguir en el mercado sin problema si se logran todos los desembolsos del FMI en 2019 y todo funciona como está planteado", dijo Fernando Baer, economista asociado de la consultora.

"El supuesto fuerte es que se cumple con lo acordado con el FMI. Y que aún no cumpliendo un trimestre, da un waiver y desembolsa igual. El programa cierra con el cumplimiento absoluto del programa con el FMI", explicó.

Para Delphos Investment, el programa para 2020 depende de lo que pase este año: si se rollean los vencimientos, si el gobierno gana las elecciones y si sobra caja.

"El programa financiero depende de la política", dijo Santiago López Alfaro, socio de la consultora. Recordó que la licitación de Letes de mayo vence después del 10 de diciembre. "Es un programa financiero que se irá mirando desde mayo en adelante", agregó. La duda es sobre los u$s 4500 millones de Letes en dólares no los u$s 4300 millones en pesos.