Financiamiento empresario en mercado en 2018 fue el 38,3% del total emitido en 2017

La suba de tasas generó un fuerte impacto negativo en el mercado local relacionado con el financiamiento dentro del mercado de capitales. La disparada de la suba de tasa en pesos, que llego a superar el 70% y el rally del riesgo País, haciendo más costoso el financiamiento en dólares, generó un impacto negativo en el financiamiento local

Según un informe elaborado por los analistas de BYMA, “el mercado primario canalizó, durante todo el año, el equivalente a u$s 5.650millones, y de esta manera representó el 38,3% del emitido en 2017. El 99 % correspondió a empresas grandes. A su vez, el 72,8% fueron Obligaciones negociables y VCP, seguido por los Fideicomisos Financieros en un 25,6% y el 1,6% restante entre Acciones y Fondos Comunes de Inversión”, sostuvieron desde BYMA.

La situación de deterioro económico impacto en el mercado primario local y desde BYMA detallan que a partir del mes de abril, se evidenció una tendencia decreciente en los montos emitidos.

“De un total de u$s 1.090 millones, se llegó a un piso de u$s 68,8 millones en septiembre y hasta diciembre, nunca se superaron los u$s 400 millones mensuales”, sostuvieron los analistas de la compañía.