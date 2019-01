Netflix prepara serie de animación para adultos

Netflix anunció la producción de una nueva serie de animación bajo la dirección de David Fincher y Tim Miller (Deadpool). Titulada Love, Death & Robots (Amor, Muerte y Robots), mezclará géneros como la ciencia-ficción, la fantasía, el terror y la comedia. Concebida como una antología para el público adulto, serán 18 episodios de entre 5 y 15 minutos, cada uno de los cuales relatará una historia diferente. Para Fincher, este no es el primer proyecto para Netflix, pues anteriormente trabajó en House of Cards y Mindhunters. De momento no hay fecha de estreno aunque se estima que podría llegar al catálogo de Netflix en noviembre de 2019.