El fenómeno de las finanzas online: cómo es un día en una fintech local

¿Cómo es trabajar en una fintech? El Cronista se metió en las oficinas de Wenance para vivir la experiencia y trabajar codo a codo con los protagonistas. Lo primero que llama la atención en Wenance es que no existe un "hasta mañana", muchos de los saludos son: "¡Después la seguimos!", al punto que el mismo CEO o los VPs son los primeros en llegar y últimos en irse.

Wenance posee una cartera activa de préstamos personales superior a los $ 1200 millones y más de 80.000 clientes activos. Desde sus comienzos lleva financiados más de 200.000 créditos por $ 1900 millones. En 2017 , la empresa fundada por Alejandro Muszak se convirtió en la primera fintech en Argentina en lanzar un fideicomiso público de cartera de préstamos personales, del que lleva emitidas dos series en el mercado de capitales y comenzó sus operaciones en Uruguay.

Autogestión

Acá no existe hora de salida formal, la responsabilidad y la autogestión para alcance de los objetivos priman. Muchos regresan a sus hogares o hacen un break para despejar mentes y continúan remoto en chats de Whatsapp o por Hangouts. Cabe aclarar que la implementación de G Suite fue disruptiva para la compañía en pleno proceso de expansión.

El espíritu inquieto y el movimiento continúa: se respira la adrenalina del ADN fintech en cada persona. Si hasta las luces quedan encendidas.

Sobre las amplias mesas de trabajo colaborativas se observan notebooks, monitores, pocos papeles, algún postit de color, fibras y pizarras laterales donde se pueden ver gráficos y frases resaltadas.

Un par de salas vidriadas dejan ver las reuniones de los equipos de trabajo, un área de recreación con un Flipper, mesas coloridas, un sector de coffee y varios mini livings facilitan el dinamismo de encuentros ágiles.

Son las 8.30 y empiezan a llegar quienes luego de pasar por el coffee se dirigen a sus "squad", que es un equipo multifuncional de especialistas que trabajan juntos cada día.

"Generamos estos cambios para darle más autonomía a los equipos de trabajo y poder vivir a pleno uno de nuestros valores más visibles, nos movemos rápido y liviano. Al entrar a las oficinas, salvo algunas excepciones, no existen los sectores típicos de una empresa, todos trabajamos de manera colaborativa, es muy fácil encontrar a personas de Marketing, IT, HR y Comercial trabajando en una misma mesa", comentó Javier Brignone, Head of HR.

A las 9, cada squad tiene su daily, reunión diaria de sincronización del equipo o Daily Scrum, donde el líder guía la priorización de los temas, se facilita la comunicación y la colaboración de todos.

Como resultado de la daily surgen reuniones entre los miembros que se programan, mediante un calendar compartido, donde se plantean las incidencias y se trabaja el plan de resolución. Estas pueden establecerse en sesiones diarias o semanales, y la asistencia de los miembros podrá ser presencial o remota. Siendo la agilidad el concepto que debe primar, se ponen a disposición las herramientas y las modalidades necesarias para que las ideas se conviertan en hechos. Se piensa el qué y el cómo para que las cosas sucedan.

"El objetivo de cada una de estas reuniones es revisar los KPIs definidos para así poder detectar rápido los desvíos, corregir y volver a probar. En el caso de Ventas, la Daily tiene lugar en tres momentos del día: mañana, mediodía y al cierre de la jornada", comentó Martín Invernizzi, CCO de Wenance.

Dentro del aprendizaje de utilizar las metodologías ágiles destacan la agilidad en la comunicación y resolución de problemas que tienen los equipos dada la autonomía y empoderamiento que se les otorga. Esta optimiza de manera significativa el tiempo de los entregables.

Son las 11 y la agenda del día invita a un town hall, modalidad de reunión donde se presenta un informe trimestral, se comunican objetivos generales y se fomenta la participación de los miembros de la compañía. En este caso, además de hacer un review del 2018, se presentó el plan 2019 donde gerentes y líderes compartieron los objetivos a alcanzar. En el coffee, un ambiente descontracturado invita a la reflexión e intercambio de ideas.

Luego, cada miembro continúa con sus actividades estipulando una priorización dentro de su backlog, una lista ordenada de todo el trabajo pendiente, manejándose con total autonomía, en pos de agilizar los procesos y los entregables.

A modo de Academy, cada uno propone temas para nutrir el conocimiento de los demás, no importando a la tribu que pertenezca. Al cierre, y para una retroalimentación constructiva se realiza una breve encuesta anónima.

"Se respira un ambiente informal y desestructurado, aunque no por ello menos demandante y cargado de la adrenalina de saber que tenemos objetivos muy exigentes. Nos sentimos cómodos con los cambios de rumbo y saber adaptarnos rápido. Y para eso es clave propiciar un ambiente de responsabilidad, confianza y autonomía", agregó Javier Brignone, Head of HR

El lugar que ocupan las modernas oficinas de Wenance fue diseñado con una visión dinámica que favorece el desempeño de cada profesional y su relación con el entorno. El espacio es abierto y muy luminoso. La arquitectura permite disfrutar del arte tan sólo con mirar la intervención de las paredes con obras de Banksy, el seudónimo del artista urbano británico.