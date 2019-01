Leandro Halperín: "No vamos a resolver la inseguridad sólo con placebos"

Leandro Halperín es abogado, legislador porteño por Evolución, especialista en temas carcelarios y dirigió UBA XXII, un programa educativo dentro de las cárceles.

Además, es uno de los más consultados cada vez que el tema inseguridad se cuela en la agenda pública. En diálogo con El Cronista, desde su despacho, habló sobre el anteproyecto para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que el Gobierno enviaría en febrero al Congreso y que incluiría la baja en la edad de imputabilidad.

- Más allá de la educación, ¿qué más se debería tener en cuenta para prevenir el delito?

- Adicciones. Hay un trabajo del Ministerio de Justicia del que surge que más del 70% de los pibes acusados de cometer un delito lo hicieron drogados o borrachos, y que una cifra muy parecida, superior al 70%, lo hizo para drogarse.

- Que se presente el anteproyecto ahora, ¿es netamente electoral?

- Sí, claro. Si no, hubiesen presentado un diagnóstico. Deberían mostrar la foto, con un corte sincrónico y uno diacrónico; explicarnos qué es lo que pasa hoy con los menores que están en conflicto con la ley penal; por qué proponen ese cambio, hacia dónde quieren ir. Y, en el camino, explicitar cómo se pretende alcanzar esa meta, teniendo pasos, y cómo lo vamos a financiar.

- Se habla de los jóvenes y de los extranjeros, ¿qué porcentaje de delitos cometen? ¿Es relevante?

- En ambos casos, rondan el 6% o 7%, relevante es, determinante, no. En el caso de los extranjeros, tiene un agregado: ya son expulsados a la mitad de la condena, para los que cometen delitos. No es que se necesita una nueva ley, se necesita aplicarla. Igual, esto esconde otra cosa: los extranjeros que delinquen y son extrañados, o sea, expulsados al 50% de la condena, agotan la sentencia en ese 50%, por lo tanto, ser extranjero y delinquir en el país merece una pena menor que si uno es nacional. La ley de extrañamiento es extraña.

- Bajar la edad de imputabilidad, ¿resolvería algo?

- No vamos a resolver la inseguridad porque tengamos un régimen penal juvenil, porque echemos a los extranjeros o porque aumentemos las penas o porque les demos más libertad a los policías. Esos son placebos. Sí se necesita una nueva ley. La que tenemos es de la dictadura, es mala, y viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los de las víctimas. Porque no se los acusa, no tienen derecho a la defensa ni un juicio que diga que efectivamente hicieron lo que alguien dice que hicieron. La sola enunciación de un hecho que la ley llama delito en cabeza de un menor de edad hace que un juez disponga, arbitrariamente, lo que quiere hacer con ese chico. Los chicos tienen que tener derecho a que les digan de qué se los acusa, a la defensa y a alguien que arbitre entre la acusación y la defensa.

- ¿Qué están proponiendo?

- Un sistema de responsabilidad penal juvenil con sanciones distintas, por hechos que son delitos, para menores de 16. Que no es igual a la baja de la imputabilidad, que sería aplicar las mismas penas a los mismos delitos, a personas menores de edad.