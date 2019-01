Oficial: los anuncios de inversión cayeron a su menor nivel desde 2016

Desde 2016 en el sector petróleo y gas hubo anuncios de inversión por u$s 50.800 millones

Desde que asumió en diciembre de 2015, la gran apuesta del actual Gobierno fue que el país avanzara en una apertura al mundo, hacer más fluidos los canales de intercambio comercial y promover las inversiones en el país.

Durante los dos primeros años de gestión, en parte por la imagen del país que mostraba el Ejecutivo pero mucho más por la explosión del sector energético en gas y petróleo no convencional (Vaca Muerta) y el programa de licitaciones de energías renovables, funcionaron como un imán para grandes compañías multinacionales, que veían oportunidades de buenos negocios en Argentina.

Pero todo se frenó literalmente a mediados de 2018. La desbocada trepada del dólar, sumada a la suba de las tasas de interés, el impacto en la inflación y la incertidumbre que embargó a los mercados financieros acerca de la solvencia de la economía argentina para afrontar los compromisos de la deuda soberana –retorno al FMI mediante- puso en alerta a los inversores, tanto locales como del exterior.

Según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), en 2016 se anunciaron 372 proyectos de inversión por u$s 42.000 millones, monto que pasó a u$s 58.600 en 2017 (524 proyectos), impulsado por el plan quinquenal anunciado por YPF por más de u$s 20.000 millones.

La cantidad de proyectos cayó a 282 en 2018 en el período enero-noviembre, totalizando u$s 24.600 millones. En el mismo lapso, durante el año anterior y sin contar el cuantioso plan de inversiones de la petrolera nacionalizada, el volumen de inversiones anunciadas llegó a u$s 37.000 millones.

Al respecto, fuentes de la AAICI destacaron que "de los tres años, 2018 es en el que hubo menos anuncios pero no vemos un derrumbe en comparación con 2017, lo que es un buen indicio considerando que la situación macro estuvo afectada por los shocks externos, la sequía y la volatilidad cambiaria".

Para el Director Nacional de Inversiones, Francisco Uranga, "lo peor ya pasó" y destacó que "varios proyectos en carpeta siguen avanzando porque los factores estructurales del país están vigentes". Al respecto, Uranga valoró el hecho de haber pasado un diciembre "muy tranquilo", en base a la estabilidad cambiaria, con la inflación bajando gradualmente y mayor confianza en el Gobierno para controlar el déficit financiero y de cuenta corriente.

Consultado sobre las oportunidades que presenta el país, el funcionario explicó que tras la devaluación "los activos argentinos siguen siendo muy competitivos, con valores en Bolsa a precios muy buenos". De cara al nuevo año, Uranga recordó que "ante un mundo muy volátil, el inversor mira mucho el corto plazo". Juega a favor la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir el ritmo de subas de la tasa de interés, "una muy buena noticia para el financiamiento del Estado", precisó el funcionario.

Fuentes de la AAICI señalaron que "los motores de inversión en 2019 serán servicios globales, energía (petróleo, gas y renovables), minería, agroindustria y turismo". En minería, "el litio puntea como un recurso muy demandado", informó Uranga y adelantó que "este año puede haber buenos anuncios en proyectos estructurales", no sólo en litio sino también en minería metalífera (oro, plata, cobre, etc).

Por otra parte, se espera un renovado interés de inversores locales y globales en sectores vinculados a la exportación y también en las cadenas de valor asociadas como infraestructura, logística, metalmecánica, redes digitales y hotelería. El turismo, justamente, es uno de los nichos que ya está empezando a motorizar inversiones.

Desde la AAICI se está trabajando en la preparación de una próxima gira presidencial a la India y Vietnam a fines de febrero, buscando inversiones en energía y agroalimentos. Además, Argentina busca posicionarse en el mercado mundial del gas, para lo que tendrá fuerte presencia en Gastech 2019, en Houston, Estados Unidos.