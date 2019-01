Para Alfonsín, Lousteau "le puede ganar a Macri"

Ricardo Alfonsín volvió a reclamar elecciones internas dentro de Cambiemos y criticó a sus pares del radicalismo. al señalar que "tienen medio". El ex diputado nacional confió, además, que "Martín Lousteau le puede ganar a Macri" en una eventual compulsa.

Tras señalar en un posteo en su página de Facebook que la alianza "no tiene un candidato natural" en un desafío abierto a la figura del Presidente, que, todo parece indicar, iría por su reelección, Alfonsín brindó una entrevista en la que cuestionó el papel de la UCR dentro de la coalición gobernante.

"Nunca vi a un partido tan alejado de sus idearios, tan acrítico, ni siquiera cuando gobernaba Alfonsín o De la Rúa la UCR fue tan acrítica, tan afín, tan apocada", señaló en diálogo con el portal Infobae.

El ex legislador criticó la "falta de un acuerdo programático" dentro de Cambiemos, y culpó a su partido por esa carencia. "Se autocolocó en esa posición. Nunca nadie le dijo 'ustedes no pueden opinar'. Probablemente el partido creyó que no señalar diferencias era lo mejor para el país", afirmó.

Alfonsín recordó, además, que la UCR debe discutir si ratifica lo decidido en la Convención de Gualeguaychú (donde se definió en 2017 la integración del partido a Cambiemos), de cara a las próximas elecciones presidenciales y aseveró que "deben ser los electores de Cambiemos los que decidan cuál de los tres partidos ofrece el mejor candidato".

En esa línea, dijo que algunos en el entorno del Presidente no quieren internas porque piensan que "puede haber sorpresas y es preferible suponer que se va a ganar y para qué hacer la interna".

"Lousteau le puede ganar una interna a Macri", dijo Alfonsín.

Lousteau para la interna

"Creo que Martín es un buen candidato para el partido. Me he sentido más acompañado por sus posiciones que por el radicalismo de mi propia provincia. Él manifiesta sus discrepancias y elabora propuestas para enfrentar problemas de manera diferente a lo que lo hace el PRO", dijo el ex diputado en referencia a una posible participación del economista en una interna, aunque aclaró que "no habló del tema" con el ex embajador en EE.UU.

Sin embargo, consideró que el ex ministro de Economía podría ganarle a Macri.

"Los resultados están a la vista (...) pasaron tres años de gestión, los indicadores son iguales o peores que los de 2015", sostuvo. Y añadió: "Si le damos la oportunidad en Cambiemos de votar a alguien que seguirá con estas políticas o de votar a alguien que va a tratar de mejorar los problemas y cambiar, seguramente votará al radicalismo".

Un presidente radical

Alfonsín consideró que si Lousteau le gana a Macri, "también ganará la general". Y resaltó la vocación del economista por buscar consensos: "Estamos dispuestos a buscar consenso más allá de Cambiemos porque la sociedad está harta de vernos pelear. Martín es uno de los pocos tipos que junto con quien habla dice que la grieta es un problema serio que hay que superar".

Para el dirigente, "el subdesarrollo del país tiene que ver con los desencuentros" por lo que es necesario "terminar con la incapacidad para procesar ciertas diferencias en relación a problemas graves y complejos".