En diciembre, aumentaron el 83% exportaciones de trigo

La esperada explosión del trigo, con su aporte para la recuperación económica, se habría verificado en diciembre, de acuerdo con la información de la Bolsa de Comercio de Rosario. Según un informe de la entidad, en diciembre pasado las exportaciones del cereal "habrían cerrado en U$S 615 millones. En comparación con el diciembre 2017 esto implica un aumento del 83 % en dólares", indicó. "Los mejores precios, la capacidad de organizar la logística en la exportación y la eliminación de cupos permitieron el salto en la exportación al inicio de la campaña", concluyó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las exportaciones de trigo, desde los puertos de Rosario principalmente, siguieron evolucionando durante todo el mes de diciembre, dijeron los autores Julio Calzada y Federico Di Yennio. Se estima que las exportaciones de trigo alcanzarían un valor esperado de 2,7 millones de toneladas (Mt). "El valor estimado hace dos semanas de 2 Mt ya había sido señalado como el mayor valor en el mes de diciembre de los últimos 30 años, según los datos mensuales a los cuales se tiene registro", indicaron en el informe. Se estima que 88 % salió de puertos del Gran Rosario.

A un precio promedio FOB de u$s 228/t en el mes de diciembre las exportaciones de trigo en grano podrían alcanzar los u$s 615 millones de dólares. Esto significa un aumento del 83 % respecto a igual mes del año pasado, que había ascendido a u$s 336 millones, calculó la Bolsa de Cereales rosarina.