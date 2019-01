El Tesoro pagó 4,75% y renovó el total del vencimiento de Letes

El Ministerio de Hacienda renovó hoy el total del vencimiento de u$s 950 millones de Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses (Letes).

La cartera conducida por Nicolás Dujovne colocó hoy u$s 950 millones en letras a 217 días de plazo, con vencimiento 16 de agosto de 2019. Pagó la tasa mínima de 4,75% que había garantizado en el llamado a licitación.

La emisión Letes de hoy era un test, dado que era la primera que solamente aceptaba suscripciones en dólares. Pese a la imposibilidad de dolarizarse al tipo de cambio mayorista, el mercado mostró un fuerte interés por estos instrumentos.

De hecho, la rueda cambiaria estuvo marcada por la licitación, y la cotización del billete subió sobre el final por la necesidad de dólares para suscribir Letes.

Hacienda recibió 7185 órdenes por un total de u$s 974 millones y terminó tomando u$s 950 millones al precio máximo de corte de u$s 972,54 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que representa una tasa nominal anual (TNA) de 4,75% y una tasa interna de retorno efectivo anual de 4,79%.

Debido a la gran cantidad de posturas, el Tesoro prorrateó las órdenes del tramo competitivo de la emisión con un factor de 97,82%.