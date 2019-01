Opiniones divididas sobre el caso Weretilneck

El 10 de diciembre de 2011 asumió Carlos Soria la gobernación de Río Negro. Tres semanas después, el 1 de enero, fue asesinado y asumió el vice, Alberto Weretilneck. En 2015, Weretilneck se postuló para ser gobernador en el siguiente período y ganó las elecciones. De esta forma, gobierna la provincia desde enero de 2012.

De cara a las elecciones de este año -en Río Negro se votará el 7 de abril-, el gobernador manifestó su voluntad de competir. Declaró que se encuentra habilitado para presentarse nuevamente, ya que en 2015 fue electo y no reelecto para el cargo.

¿Qué dice la constitución provincial? El artículo 175 sostiene: "El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo".

Entre los juristas existen algunos puntos de contacto, aunque no hay unanimidad en si debería o no estar habilitado. Daniel Sabsay, por ejemplo, es taxativo, ya que asegura que "no está habilitado para otro período".

Explica que la fórmula de la constitución rionegrina es similar a la nacional que se incorporó para limitar las reelecciones consecutivas, por lo que "un gobernador puede estar en funciones por un mandato, luego ser electo para otro mandato y debe dejar pasar el tiempo de otro para volver a presentarse".

Llevado al caso de Weretilneck cree que la interpretación es "clarísima", y explica que hay una "una limitación a la posibilidad del exceso de permanencia de un mismo titular en el ejercicio de un cargo ejecutivo".

Coincide con él Andrés Gil Domínguez, quien cree que tiene que esperar un período para volver a presentarse, ya que "si fuiste gobernador o vice, y después gobernador o vice, tenés que esperar un período".

Si Weretilneck quisiera presentarse este año, explica Gil Domínguez, "tendría que ir a la justicia provincial", aunque advierte que "no hay argumentos jurídicos para habilitarlo", ya que es una regla que se pone para controlar el poder.

En la misma línea también se ubica Juan Sola, quien opina que "si la Constitución admite una reelección pero no más no puede el gobernador reelegirse nuevamente".

Gustavo Arballo opina en sentido contrario. El jurista se detiene sobre la letra de la constitución rionegrina y plantea que "al fijar la prohibición, la cláusula está captando estrictamente los casos de reelección consecutiva en los mismos cargos de gobernador y vice, o de fórmula que invierte el orden pero mantiene el binomio".