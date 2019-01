Los partidos empiezan a definir sus candidatos para octubre

Año impar en la Argentina es sinónimo de año electoral. En 2019, además, se elegirá presidente, por lo que la expectativa es más alta aún. Sin embargo, aunque falten siete meses para las PASO, no están definidos del todo los candidatos de cada partido. Algunos dieron pistas, otros se lanzaron oficialmente y hasta hay quienes especulan y negocian al mirar de reojo las encuestas.

La estrategia del oficialismo tiene algunas cuestiones que parecen claras, aunque hay quienes prefieren mantener la incógnita. Mauricio Macri ya avisó que está "listo para competir". De esta forma, excepto que surja alguna catástrofe política, el Presidente se presentaría para ser reelecto. Esto desterraría las alternativas que se habían dejado trascender, como las candidaturas de María Eugenia Vidal u Horacio Rodríguez Larreta.

Parecen nulas también las chances de que, como en 2015, haya competencia interna en Cambiemos. En ese entonces, al nacer el frente, Ernesto Sanz –por la UCR– y Elisa Carrió –por la Coalición Cívica– compitieron en agosto. Existe un sector del radicalismo que desearía presentarse a internas, aunque la factibilidad sea muy baja. En ese caso, Martín Lousteau podría ser una alternativa, ya que la UCR no cuenta con grandes figuras que midan bien en los sondeos.

La oposición más fuerte, actualmente, es la kirchnerista. La ex presidenta Cristina Kirchner conserva un núcleo de apoyo que la ubica como la segunda opción con más intención de voto. Aunque, a la vez, el alto rechazo que tiene le quitaría chances en una eventual segunda vuelta. La platense, igualmente, no confirmó su voluntad para competir, luego de su derrota en las legislativas de 2017. En el caso de que no se presente, los planes b son Agustín Rossi y Axel Kiciloff.

El peronismo no kirchnerista, encarnado en Argentina Federal, tiene en Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey a sus candidatos. Ambos mostraron su voluntad de participar del acto eleccionario y podrían dirimir la candidatura en las PASO. Quienes aparecen más atrás dentro de este espacio son Miguel Ángel Pichetto y Juan Schiaretti, quien seguramente busque un nuevo mandato en Córdoba como gobernador.

Si bien estos dos espacios aparecen hoy diferenciados, hay quienes pugnan por la unión. Creen que sería la mejor forma para destronar a Cambiemos. En este caso aparecen dos figuras que no son rechazadas en ambos espacios peronistas: Felipe Solá y Roberto Lavagna. El ex ministro de Economía, igualmente, no confirmó ni negó sus intenciones. Para que esto suceda es necesaria una condición: que Cristina haga un renunciamiento histórico y allane el camino, todo en pos de la derrota de Macri.

El otro espacio político que busca tener peso de cara a las elecciones es el vinculado al progresismo, que tiene en Miguel Lifschitz, Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín como referentes, aunque ninguno se postuló directamente. Han rechazado sumarse a Cambiemos pero no descartan acordar con Argentina Federal.

Finalmente, quedan los candidatos más cercanos a los extremos. El FIT protagoniza una experiencia de unión de la izquierda con pocos antecedentes en el país por cómo se mantiene en el tiempo. Nicolás Del Caño y Myriam Bregman son sus máximas figuras.

Del otro lado, el economista José Luis Espert y el diputado Alfredo Olmedo corren a Macri por derecha y quieren presentarse en agosto.