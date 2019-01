En el mercado prevén que el dólar se mantendrá cerca del piso del BCRA

El dólar terminó la primera semana del año en terreno negativo, y la del viernes fue la quinta caída consecutiva que anotó la moneda estadounidense. No obstante, en la City creen que esta racha bajista continuará, dado que no es tanto la oferta la que provoca la caída de la cotización, sino que la demanda es muy pobre.

El tipo de cambio arranca la semana en $ 37,37 en el terreno mayorista, mientras que en los bancos el billete abrirá desde los $ 38,40. Cabe recordar que el viernes, el dólar mayorista llegó a niveles de $ 37,24, es decir que estuvo a 3 centavos de tocar el piso de la zona de no intervención fijada por el Banco Central (BCRA).

"Me parece que enero será bastante calmo, con oferta en Brasil y por lo se ve acá también, por oferta financiera y de cerealeros. Ya se había vislumbrado un poco de lo mismo en diciembre, una demanda que no aparece; no están ni las compras de los particulares ni las de atesoramiento", señaló Claudio García, operador de Oubiña Cambios.

Asimismo, remarcó que , "con un pequeño flujo por parte del sector financiero y una demanda acotada, da la sensación de que el dólar permanecerá tranquilo, más que nada porque está sobre la banda inferior y eso le quitó volatilidad".

Lo mismo opinó un operador de una mesa de cambios en off the record: "Por cómo viene la mano, parecería que no va a cambiar demasiado, pero ya la semana que viene (por esta semana) creo que algo más de demanda debería haber en el mercado". En esa línea, aclaró: "Me imagino que puede haber algún importador pagando ya a estos precios. Estos valores no se van a ver más".

Es que tras tocar el mínimo en $ 37,24, el dólar fluctuó entre $ 37,30 y $ 37,40, valores que serán los mínimos de la banda de no intervención del BCRA. Por ejemplo, $ 37,379 es el piso del próximo viernes, prácticamente el precio de cierre de la última sesión.

El tipo de cambio mayorista cedió 8 centavos el viernes, sin embargo, había llegado a hundirse más de 20 centavos. De esta manera, en las últimas cinco ruedas lleva perdidos $ 1,23.

"En la semana corta el dólar retrocedió 33 centavos completando un ciclo de tres semanas consecutivas con bajas en los precios. Los valores se mantuvieron siempre por debajo de los $ 38 y volvieron a los niveles exhibidos en la primera semana de diciembre pasado", describió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios por medio de su informe diario.

A su vez, el experto coincidió con las expectativas de la City: "Los ingresos desde el exterior se mantienen constantes y generan bajas de los precios en un repetido escenario de tranquilidad cambiaria que parece persistirá en enero".

El volumen ascendió a u$s 489 millones, en sintonía con las ruedas anteriores.

Por su parte, la tasa de corte promedio de la Leliq quedó en 59,287%. Según el informe de ABC Mercado de Cambios, vencieron $ 119.755 millones, de los cuales el BCRA adjudicó $ 129.763 millones.