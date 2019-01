De Pablo: "Si tenés que tener tasas del 60% para que la inflación sea de 30%, estás incubando un problemón"

Habituado a explicar "en criollo" y con sentido común los vaivenes de la economía vernácula, Juan Carlos De Pablo, analizó ante 3Días las medidas adoptadas por el Gobierno para capear la crisis y anticipó qué cabe esperar para el año electoral que se inicia.

- En diciembre de 2019 se termina el financiamiento del FMI. El Gobierno esperaba recuperar la confianza del mercado pero no ocurrió, por el contrario, creció la desconfianza. ¿Qué va a pasar el día 11, asuma quien asuma? ¿Cómo sigue la película?

-No tengo la menor idea. ¿Se va a recuperar esa confianza o no se va a recuperar? Esto es de almacenero, sino se recupera la confianza vos tenés dos alternativas: o monetizas la deuda y la gente no quiere los pesos, o entrás en refinanciaciones voluntarias, etc, etc. O finalmente algún default. Yo no veo a nadie diciendo "estamos generando suficiente superávit fiscal para pagar las deudas que estamos contrayendo".

- La pregunta es, ¿vamos hacia una reestructuración de la deuda? ¿Y cuán grande es el riesgo de default?

-O vos emitís para poder pagar la deuda o le decís a los que tienen los títulos, "no te puedo pagar en los términos que dijimos, vení, conversemos". O se hacen las cosas de prepo. El FMI te va a esperar, pero te queda el resto. El FMI no te hace rebajas, sabe que vos le vas a pagar la totalidad y por eso te cobra 4% de interés. Y puede ser que te espere un poco, el resto no. Hay gente que tiene un papel que dice en tal fecha voy a pagar tanto, entonces, o vos antes de esa fecha lo llamás y le decís, "mirá te cambio ese papel por otro", o si no tenés como pagar ese día, se cae y entrás en otra música.

- Hoy se habla del "riesgo Cristina", pero está claro que Macri tampoco ha despertado confianza. No alcanzó el acuerdo con el FMI, el déficit cero, el ajuste... ¿Qué esperan concretamente los mercados?

-Los mercados no existen, existen las personas, algunas de las cuales tienen títulos y algunas de las cuales tienen otros activos con los cuales se pueden comprar los títulos. Hay que hablar con ellos. Quiere decir que no es suficientemente duro (el ajuste) a los ojos de los que tienen que tomar la decisión. Y eso no es solamente el tenedor de títulos públicos, es también el señor que tiene dólares blanqueados. La pregunta es ¿por qué tu tía, que blanqueó dólares, no cambia la heladera. O por qué tu primo, que tiene una pizzería, no la agranda? Y ahí me parece que hay consideraciones económicas, primero, y después, políticas. Si viene una persona y me dice que tiene una brillante oportunidad de negocios pero no la lleva a la práctica porque no sabe si Cristina vuelve en el 10 de diciembre 2019, le digo: "estás macaneando". En realidad no tenés una brillante oportunidad de negocios y no lo querés decir.

- Entonces, ¿el problema es que Argentina sigue sin generar oportunidades de negocios ni tener incentivos para las inversiones?

-Hay muy pocas, y por eso hay pocas inversiones. Y hay pocas (oportunidades) cuya rentabilidad esperada es tan grande que es a prueba de todas las cosas que se le ocurrieron a los argentinos, a estos funcionarios, a los futuros funcionarios, etc.

- ¿Qué hay que hacer para que baje el riesgo país?

-Los que te van a contestar son los tipos que hoy no tienen títulos públicos y te dicen bajo qué condiciones comprarían. Te van a decir, "yo tengo que tener alguna idea de en qué presupuesto fiscal futuro hay suficiente superávit para pagar la deuda con la que quiere que le compre el título".

- Ayer Cavallo escribió que si el Gobierno no presenta un plan creíble y realista 2020-23 corre el riesgo de perder la elección, que no hay estrategia de marketing político que alcance. ¿Coincide con ese diagnóstico?

-Mirá, nadie sabe nada. Ni el Mingo, ni yo. Es una cuestión de política económica, no juguemos con las palabras, que plan, que no plan. Yo digo que la forma en la cual el Presidente ha organizado o desorganizado el Poder Ejecutivo conspira contra la idea de decir adonde tengo que mirar. Vos tenés hoy tasas de inflaciones implícitas muy diferentes: la tasa de interés, la política de tarifas y la política de salarios. Algo va a pasar, porque la tasa inflación termina siendo una.

- ¿Y qué va a pasar con la inflación?

-Este gobierno en materia de inflación no se cansó de equivocarse. Lo de las metas de inflación fue una estupidez conceptual, lo dije desde el primer día, los números fueron ridículos. El problema de la famosa conferencia del 28 de diciembre de 2017 no es el ex presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger) sentado al lado del jefe de Gabinete (Marcos Peña). Fue ratificar una estupidez. La política monetaria no es independiente del resto de la política económica.

- Finalmente el plan Sandleris parece estar funcionando para darle estabilidad al dólar, pero las tasas siguen altas y complican la economía. ¿Puede volver a dispararse el dólar?

-No tengo cómo saberlo, ahora, si vos tenés que poner tasas de interés incompatibles con cualquier cosa de la actividad económica real para que el dólar se estabilice estás en un problema, porque tu tía sabe, porque tiene historia adentro, que todo eso es transitorio. Si vos tenés que tener una tasas de interés del 60% anual para que la tasa de inflación sea del 30%, estás incubando un problemón. No podés crear confianza sobre la base de decir, "te pongo cualquier tasa para que aparezca cualquier dólar". Esa fue la fantasía del 2016-2017 y viste como terminó. Tenés que plantear en serio la política fiscal, y la tenés que poner sobre la mesa y la tienen que discutir los que tienen que tomar las decisiones. Acá las decisiones las toman los funcionarios, el Presidente, los gobernadores, los diputados y los senadores. Moraleja: el único que paga el pato es el sector privado formal y todo el sector privado a través de la recesión, las suspensiones, etc. Si vos tenés un gasto público que es récord, pero no podés tocar nada, y le vas a decir al resto del mundo "síganme fiando hasta el día del juicio final", no te van a creer.

- Suponiendo que la economía no arranque y que sea firme la posibilidad de que gane Cristina, ¿podemos tener antes de octubre otra crisis cambiaria?

-No sabemos. Lo que digo es: ¿el Poder Ejecutivo tiene que esperar eso para ver si reacciona o no? Es dramático, vos decile a un tipo que hoy se le cayeron las ventas el 40%, tiene tasas por encima, le quieren cobrar un 50% o no se cuánto... Vos incubás otro tipo de problema. Si una persona se endeuda al 60%, le tiene que ocurrir dos cosas para que pueda pagar esa deuda: que la tasa de inflación se acerque al 60% y que no le caigan las ventas. Ninguna de esas dos cosas está ocurriendo. Moraleja: el señor tiene un problema. Ahora los argentinos tenemos una historia porque en el 82, tuvimos licuación de pasivos, en el 2002 tuvimos pesificación asimétrica.

- ¿Qué va a pasar con el empleo?

-Los empresarios no se levantan a generar empleo, se levantan a ver cómo el encuentran la vuelta. Así que tiene que ver con el nivel de actividad, tiene que ver con el costo laboral y tiene que ver con los riesgos del trabajo. Una de las desgracias que tenés es que tomás a alguien y te comprás un problema, en términos de juicios potenciales, etc. De la reforma laboral quiero hablar en concreto, porque hay gente que dice que si no sale la reforma laboral morimos todos, y otra que si la hacés morimos todos, y los dos se entretienen hablando de generalidades. Primero, mostrame la reforma y después digo, ¿vale la pena pelearse por esto o no? Porque muchas veces lo que tenés son limitaciones políticas o riesgos que eran una estupidez desde el punto de vista práctico.

- Los industriales dicen que prefieren una alternativa a Macri y a Cristina, es decir, esperan que surja alguien que canalice el descontento. Uno de los que suena es Lavagna.

-El 22 de junio nos vamos a enterar, es el día en que hay que presentar las listas, porque en política no hay ningún incentivo a mostrar las cartas hasta el último instante. La arena política está muy movediza. Todo es posible.