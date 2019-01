Macri irá a Tierra del Fuego y Santa Cruz, pero no encontraría a las gobernadoras

El presidente Mauricio Macri visitará durante sus vacaciones las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tal como había adelantado El Cronista Comercial. El 14 de enero, el jefe de Estado pisará las únicas provincias que nunca había visitado en su mandato y, por lo menos en Ushuaia, no tendrá un cara a cara con la gobernadora Rosana Bertone, quien estará en Buenos Aires.

A diferencia del último enero, cuando viajó a Davos (Suiza) para reunirse con la elite transnacional económica, la agenda de Macri se concentra en el territorio nacional. En sus vacaciones visitará las dos provincias que nunca había pisado, de cara a la campaña electoral de 2019. De esta manera, buscará la reelección blindado ante la crítica de que no habría visitado todas las jurisdicciones del país. Santa Cruz es el bastión del kirchnerismo y allí gobierna Alicia Kirchner. Todavía no está claro si habrá un encuentro con Macri. Lo que averiguó El Cronista es que del 11 al 13 de enero, la mandataria estará en Los Antiguos y no se sabe aún si volvería de esa localidad para el 14.

Ese mismo día, el Presidente irá a Tierra del Fuego, que es gobernada por Bertone, de afiliación peronista. Esta mandataria patagónica no estará en la provincia cuando Macri visite el territorio por primera vez. El mandatario mantuvo una relación tirante con la provincia el año pasado hasta que cedió y amplió los beneficios al régimen industrial de la jurisdicción. También la provincia es de interés para Macri: allí, Mirgor, la empresa que fundó con su mejor amigo Nicolás Caputo, tiene su base.

Macri no sólo visitaría por primera vez ambas provincias. Sino que también podría ir a fines de enero a la Antártida. Esto sería la forma de mostrar que recorrió todo el país y además de mostrar la presencia del país en un continente de disputa global. Por ejemplo, la misma zona que reclama la Argentina es la que disputan Chile y Gran Bretaña.