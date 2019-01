Algunos indicadores rebotan pero otros todavía buscan su piso

A juzgar por la tensión que provoca como indicador, el dato del día que más tranquilidad trajo al Gobierno fue el riesgo país, que volvió a ubicarse por abajo de los 800 puntos. No será una sensación muy duradera, ya que en el mercado coinciden en que la fiebre seguirá alta por la incertidumbre electoral. La mejora del contexto estuvo potenciada por la asunción del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, que con un mensaje muy seductor para los inversores financieros, también logró que el Bovespa mostrara un alza de 3,7% y alcanzara su récord histórico.

Con diciembre cerrado, también aparecieron otros tres indicadores positivos: recaudación, inflación (todavía no oficial) y balanza bilateral con Brasil. El IVA tuvo un desempeño aceptable, lo que sumado al impacto positivo de las nuevas retenciones, permitió mostrar un alza de ingresos de 36% en el último mes. Noviembre había mostrado un fuerte retroceso contra el mes previo, y por esa razón. La variación no va a estar a la altura de los precios (que terminan en cerca de 48% anual) por una razón simple: la estampida de septiembre y octubre no generó nuevas remarcaciones, y por ello la curva de mejora impositiva es más plana.

En inflación hay desaceleración, pero a un ritmo menor al esperado originalmente. No es menor la baja, pero habrá que ver si se repite la asimetría regional que tuvo el IPC Nacional de noviembre que procesó el Indec. El BCRA también registró la tendencia decreciente. El comercio con Brasil, en tanto, tuvo superávit para Argentina por primera vez desde 2014. El déficit comercial se achicó más de la mitad frente a los u$s 8200 millones que alcanzó en 2017. Algunos analistas creen que tocamos el piso. Lo que es seguro es que está cerca.