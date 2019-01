Alfaro ya es el nuevo DT de Boca, el club más caro de la Argentina

Después de firmar un contrato por dos años, Gustavo Alfaro fue presentado por el presidente Daniel Angelici y el director deportivo Nicolás Burdisso como nuevo director técnico de Boca.

El DT comenzará a trabajar hoy con el plantel más costoso de la Argentina de cara a la pretemporada 2019.

Boca está cotizado en un poco más de u$s 130 millones por el sitio especializado Transfermarkt. Lo siguen River con u$s 122 millones; Independiente con u$s 75 millones; Racing con u$s 65 millones; Velez con u$s 55 millones; y vale la pena mencionar que en el sexto puesto se ubica con Defensa y Justicia con u$s 46 millones.

La llegada de Alfaro, tras una danza de nombres que incluyó a José Pekerman, Miguel Angel Russo y Antonio Mohamed, se concretó con el impulso de Burdisso tras la derrota ante River en la final de la Libertadores, que marcó también el final de Guillermo Barros Schelotto.

Alfaro, de 56 años, estará acompañado por el mismo equipo de ayudantes que trabajó con él en Huracán desde mediados de 2017 hasta fines de 2018, cuando lograron clasificar al club de Parque Patricios para la Copa Libertadores 2019.

Su ayudante de campo es Carlos González, con quien trabaja desde sus inicios en Atlético de Rafaela, en 1992. El preparador físico es Sergio Chiarell.

También integran el grupo el ayudante Claudio Cristofanelli, ex jugador de Ferro, Unión y Huracán; y Alejandro Manograsso, como analista de videos de fútbol, tarea que ya realizó junto a Alfaro en Tigre, Al-Ahli de Arabia Saudita, Rosario Central, Arsenal y San Lorenzo.

El plantel arrancará formalmente mañana la pretemporada en el Sofitel de Cardales, donde estará concentrado.

El debut de Boca con Alfaro está previsto para el miércoles 16 en un amistoso con Unión en Mar del Plata. El domingo 20, en el mismo escenario, jugará su segundo y último amistoso de verano ante Aldosivi.

Aunque el primer partido oficial será una semana más tarde, cuando el "Xeneize" retome su participación en la Superliga local ante Newell's en Rosario.

En cuanto a los posibles refuerzos y ventas, estos días serán clave para definir algunos nombres y posibilidades.

Ante las salidas de Lisandro Magallán (vendido al Ajax de Holanda) y la conclusión del préstamo del colombiano Edwin Cardona (se incorporó a Pachuca de México), el cuerpo técnico espera por Nahitan Nández y el capitán Pablo Pérez.

Son muchos los nombres que se escucharon como posibles refuerzos. Leandro Paredes, Franco "Mudo" Vázquez o Marcos Rojo, todos de alta cotización en Europa, junto con Alexis Mac Allister (Argentinos Jrs) y Lisandro Martínez (Defensa y Justicia), del fútbol local.

En tanto, el defensor paraguayo Junior Alonso se despidió ayer de sus compañeros del Celta de Vigo y tiene todo listo para convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors en esta temporada, según indicaron medios de prensa españoles.