El BCRA ve señales de desinflación y recuperación en la demanda de pesos

El BCRA anunció que sobrecumplió en $ 14.000 millones su meta de crecimiento de la base monetaria en diciembre, que había estipulado $ 1,351 billón, y ratificó que mantendrá ese techo en el primer trimestre de 2019. Además, continuará la estrategia cambiaria de bandas de flotación y subrayó que terminó 2018 sin contratos de dólar futuro abiertos.

Como parte de su estricto control de agregados monetarios, el organismo que conduce Guido Sandleris se había puesto como objetivo que en octubre y noviembre el promedio diario de la base monetaria no creciera con respecto al $ 1,271 billón que había registrado en septiembre. A partir de diciembre, en cambio, la entidad había dispuesto un ajuste de 6,3% en la meta (hasta $ 1,351 billón) debido al incremento estacional en la demanda de dinero.

Según informó el BCRA en un comunicado, la base monetaria promedió $ 1,337 billón en diciembre, aunque se mantuvo por encima de la meta desde el 11 de ese mes. Así, el sobrecumplimiento fue de $ 14.000 millones y estuvo debajo del objetivo de $ 16.000 millones que se había impuesto el propio organismo a mediados del mes pasado.

"El aumento del circulante superó la variación estacional prevista originalmente, dando indicios de que comienza a revertirse la caída registrada en la demanda de dinero observada a partir de los episodios de inestabilidad nominal de 2018", explicó el Comité de Política Monetaria (Copom).

El vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero; el titular del organismo, Guido Sandleris; y la vicepresidente segunda, Verónica Rappoport.

El BCRA ve como una buena señal el incremento en la demanda de pesos, que se suma a otros factores. "En estos meses, tanto la inflación como las expectativas de inflación comenzaron a mostrar señales de desaceleración. Los indicadores de alta frecuencia indican que la tendencia al descenso de la inflación sigue en marcha", sostuvo.

En este escenario, el Copom decidió mantener la meta de $ 1,351 billón en el primer trimestre porque es "suficientemente contractiva" y "consistente con la tendencia desinflacionaria en marcha" y aseguró que la cumplirá en enero. Asimismo, dijo que podría anunciar eventuales objetivos de sobrecumplimiento para febrero y marzo, dado que son meses con baja demanda de circulante.

Estrategia cambiaria

El Copom resaltó que la recuperación de la demanda de pesos impactó en el mercado de cambios, donde las compras diarias de dólares para atesoramiento fueron de u$s 13 millones en el último trimestre, lo que significó el valor más bajo desde la salida del cepo cambiario.

La autoridad monetaria celebró la reducción en la volatilidad del tipo de cambio tanto en el mercado contado como a término y anunció que terminó el año sin ninguna posición abierta en dólar futuro. "Dada la menor demanda, el BCRA no renovó los contratos previamente ofertados, por lo que su posición en dicho mercado cerró en cero al fin de 2018", señaló.

El BCRA confirmó que mantendrá su estrategia cambiaria en caso de que el dólar salga de la zona de no intervención y decidió mantener en enero las limitaciones que se había impuesto para el mes pasado.

De esta manera, si el dólar perfora la banda inferior de la zona de no intervención, el organismo solo podrá comprar hasta u$s 50 millones diarios. Esto derivará en un incremento de la base monetaria que no podrá exceder el 2% de la meta.

En cambio, si el tipo de cambio se ubica por encima de la zona de no intervención, el BCRA venderá dólares mediante licitaciones de hasta u$s 150 millones, es decir, el máximo contemplado en el esquema monetario de forma de absorber la mayor cantidad posible de pesos.