Por menores estimaciones de ingresos, Apple cayó 7,5% en menos de una hora tras el cierre

Apple había comenzado el año con una valorización de 0,11%, hasta que su CEO, Tim Cook, anunció una merma en la previsión de ingresos de la compañía en el trimestre pasado de entre 5% y 9%, declaración que hizo desplomar la acción más de 7% en apenas 40 minutos después del cierre de la jornada bursátil.

El CEO de Apple reconoció un nivel de ventas menor al previsto en China en el cuarto trimestre de 2018, lo que puso en duda el cumplimiento de la banda de expectativas de ingresos de entre u$s 89.000 millones y u$s 93.000 millones que la empresa esperaba.

Las estimaciones de ingresos se redujeron a u$s 84.000 millones, lo que contrajo las expectativas para el primer cuatrimestre de 2019 y desató la preocupación entre los accionistas. En consecuencia, entre las 18.20 y las 19 (hora argentina) se derrumbó la acción de Apple: pasó de valer u$s 157,96 a u$s 146 (-7,5%), ya cerrada la jornada bursátil en la que había subido 0,11%.

La acción se desplomó tras el cierre (horarios de EE.UU.). Fuente: Google

Caída de demanda china

“Si bien anticipamos algunos desafíos en mercados clave del mundo emergente, no previmos la magnitud de la desaceleración económica mundial, particularmente en China,” señaló Cook.

Y añadió: "Si bien China y otros mercados emergentes representaron la gran mayoría de la disminución de los ingresos del iPhone del último año, en algunos mercados desarrollados, las actualizaciones del iPhone tampoco fueron tan fuertes como la compañía anticipó."

Los ingresos de Apple cayeron un 32% desde el pico registrado en octubre, en medio de las crecientes preocupaciones sobre el nivel de ventas del iPhone, producto emblema de la compañía tecnológica.

En noviembre, la empresa dijo que dejaría de informar las ventas de unidades de iPhones, iPad y Mac a partir del año fiscal 2019, lo que le daría la facultad de evitar revelar cifras débiles de crecimiento.