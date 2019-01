Para diferenciarse de Macri, Massa sale a recorrer el país en plan de campaña

Quiere quedarse con la candidatura del peronismo, aunque no la tiene nada fácil. Sin embargo, con ese objetivo en mente, Sergio Massa no se tomará vacaciones este verano. El tigrense saldrá esta semana a recorrer el país en plan de campaña con vistas a las elecciones presidenciales de octubre próximo. El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner pasó las fiestas de fin de año en Pinamar junto a su familia, pero tiene previsto regresar mañana a Buenos Aires para iniciar una serie de visitas al interior del país. El puntapié inicial lo dará en Córdoba, la tierra de Juan Schiaretti, otro de los integrantes del Peronismo Alternativo que sueña con el regreso del justicialismo al poder sin Cristina Kirchner.

La apuesta de Massa es diferenciarse del presidente Mauricio Macri, que estará en Villa La Angostura hasta mediados de mes en plan de descanso.

El líder del Frente Renovador busca aprovechar, dicen sus laderos, el “parate de Macri, que ni siquiera cortó sus vacaciones para asistir a la asunción” del nuevo presidente de Brasil Jair Bolsonaro, para mostrarse activo. Hará base en sus oficinas de Buenos Aires, pero tendrá viajes frecuentes a distintas provincias en las semanas por venir. Su equipo se encuentra abocado por estas horas al armado de una agenda que promete ser frenética. “Quiere recorrer el país y estar en contacto con la gente, escuchar sus inquietudes, esa es la idea”, dicen cerca del tigrense. Las fotos que Massa espera exhibir entre enero y febrero por las distintas provincias busca tener un efecto en el electorado: mostrarse como la tercera opción que logre romper la grieta para colarse entre los desencantados del macrismo y aquellos que temen un regreso a las políticas del kirchnerismo.

En efecto; pese a la polarización que muestran todas las encuestas y el laberinto en el que todavía se encuentra el peronismo, aún sin un candidato claro que lo conduzca, Massa está convencido de que hay chances en 2019 y trabaja para fortalecerlas. Quiere llevar adelante una agenda propositiva en medio de una crisis que, tarifazo mediante, sigue sin dar respiro ni siquiera en vacaciones. “Mientras el Presidente sigue descansando y el Gabinete se aumenta sus sueldos, Sergio se mostrará trabajando”, repiten en las huestes del FR.

Políticos en la costa



Aunque Massa no tendrá demasiados días de playa este verano, la costa atlántica sí estará poblada de políticos. Se sabe; Punta del Este no es un destino que cotice en alza esta temporada, como sí lo supo hacer en otros veranos de bolsillos más holgados. Asi que la consigna, tanto en el oficialismo como en la oposición, es dar señales de austeridad en medio de la crisis que tiene a maltraer a la mayoría de los argentinos y vacacionar en el país.

Así, la gobernadora María Eugenia Vidal ya se dejó ver por Mar del Plata, donde días atrás lanzó el Operativo Sol, y tiene previsto tomarse ahora un descanso en el complejo presidencial de Chapadmalal, mechando los días de recreación en familia con algunas visitas de campaña a otros lugares de la costa. Otro que se mostrará activo en los próximos días y se dejará ver por Mar del Plata cuando regrese de un destino desconocido (al parecer Europa) es Daniel Scioli. Felipe Solá, otro con aspiraciones presidenciales y hoy más cerca de Cristina, hará lo propio.



En cuanto a Macri y Cristina, ya se sabe, ambos eligieron el sur. El Presidente se fue antes de la Navidad a Villa La Angostura junto a Juliana Awada y su hija Antonia y planea quedarse en plan de descanso en el country Club Cumelén hasta mediados de enero. Y la ex mandataria pasó las fiestas en El Calafate, su lugar en el mundo, junto a sus hijos, Máximo y Florencia, y sus nietos, y permanecerá allí hasta próximo aviso.