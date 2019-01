El Gobierno se muestra con cautela en el inicio de la era Bolsonaro en Brasil

La nueva era política abierta este martes en el Brasil con la toma de posesión de Jair Bolsonaro como trigésimo octavo presidente de la vecina república encuentra al Gobierno argentino con mucha cautela respecto a los pasos por dar hacia adelante en la relación bilateral.

La Argentina, junto con Ecuador y Venezuela, fue de los pocos países de la región no representados en la pose presidencial en el Congreso Federal del Brasil por sus máximas autoridades. Tras anunciar su presencia y luego retirarla con la excusa de no interrumpir sus vacaciones en la Patagonia, el presidente Mauricio Macri optó por saludar con un tono cordial a través de la red social Twitter al ex militar devenido en jefe de Estado, liberal en lo económico y conservador en lo político y lo social.

"Quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos", expresó Macri, mencionando la cuenta oficial del líder derechista en esta red social.

El mensaje de Macri no contó con el mismo eco que Bolsonaro le dio, también ayer, al saludo de felicitaciones que también le ofreció en Twitter el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En inglés, el brasileño le agradeció al republicano su apoyo y auguró que "juntos, bajo la protección de Dios", traerán "más prosperidad" a sus pueblos.

Bolsonaro ha dejado entrever sus preferencias con líderes globales a través de Twitter, con mensajes personalizados. El mismo día que habló por teléfono con Macri para combinar una reunión que tendrá lugar en Brasilia el próximo martes 16, el brasileño sacó a relucir un mensaje en italiano para el ministro del Interior de ese país, Matteo Salvini, referente de la coalición de derecha que comanda esa península.

Sin Macri en los actos protocolares, la representación argentina recayó en el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, encargado de transmitirle a Bolsonaro el deseo de construir una agenda positiva hacia adelante. También en modo escueto, la Cancillería transmitió oficialmente que el Gobierno "desea éxitos" al nuevo mandatario y desea un "trabajo conjunto entre los pueblos argentino y brasileño". No hubo otra agenda oficial del ministro argentino, más allá de un saludo protocolar con su flamante contraparte, Ernesto Aráujo. El ministro volverá al país en los próximos días, tras pasar unos días de descanso en el exterior.

En dos semanas, Macri y Bolsonaro se verán finalmente cara a cara, tras varios cruces telefónicos en el período de transición para tantearse respecto a diversos temas de interés mutuo. La agenda económica, la geopolítica regional y la cooperación en materia de seguridad estarán en la orden del día en ese encuentro crucial para el mediano plazo, confiaron fuentes al día en el diálogo bilateral.

Macri, como presidente este semestre el Mercosur, con el compromiso de impulsar una agenda de "modernización" y una revisión del Arancel Externo Común (AEC), mientras Bolsonaro llega al encuentro tras hacer campaña por el bilateralismo y su intención de negociar acuerdos comerciales "libres de ideología" y en favor "del interés nacional, el libre mercado y la eficiencia", según expresó ante el parlamento constituido para la jura.