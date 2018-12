Daer: "Nadie pensó que el Gobierno iba a chocar así la macroeconomía"

Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, dialogó con El Cronista, hizo un balance del año que hoy se cierra y planteó las perspectivas de cara al electoral 2019. "El impacto que tiene sobre los trabajadores es totalmente nocivo. Si uno saca una cuenta simple, ir y volver a trabajar tendrá un incremento del gasto en $ 500 mensuales", graficó sobre los aumentos de transporte anunciados por el Gobierno la semana pasada.

- ¿Por qué cree que se tomó la decisión de aumentar el transporte, la luz y el gas, sobre el final de año?

- Al Gobierno no le importa lo que le sucede a la gente que tiene todos los días que tomar el transporte. Los anuncios energéticos son consecuencia de la propia política, de haber dolarizado las tarifas, algo que no sucede en ningún lado. Es pegarle un sacudón a los que menos tienen, a los trabajadores.

- ¿Cree que no hay sensibilidad de parte del Gobierno ante este contexto económico?

- Hay un desinterés por lo social gravísimo, que no sólo genera consecuencias en la calidad de vida, sino que además suma malestar en un momento importante como es el festejo de fin de año.

- ¿Tal vez el bono de fin de año pudo atenuar el impacto de la inflación?

- El bono fue totalmente necesario porque ayudó a un 75% de los compañeros que no habían recompuesto el salario y venían con incrementos en torno al 15% o el 20%, muy por debajo de la inflación.

- Si se traslada un año atrás, ¿imaginaba este escenario económico para el final de 2018?

- No. Todas las consultoras, de Argentina y las externas, planteaban incluso que la inflación iba a ser del 22%, que el crecimiento iba a ser del 3%. Nadie pensó que estos muchachos, con el endeudamiento que tomaron, iban a chocar la macroeconomía así. No lo esperaba nadie. Acá no es un tema que el Gobierno sea de corte neoliberal o liberal, el problema es la impericia de este Gobierno, que tiene una mirada hacia los negocios propios y equivoca el rumbo que toma.

- Pero en las encuestas, Macri sigue teniendo buenas perspectivas de cara a las elecciones del año que viene

- Después de estos anuncios, las perspectivas caen, absolutamente. La realidad marca que hay un auxilio muy grande a los sectores más vulnerables, pero de la peor forma, generándole dependencia, no dignidad ni futuro. Hay que asistir, con esperanzas. Pero este Gobierno le mató la esperanza a todo el mundo.

- ¿Cómo imagina al peronismo de cara a los próximos comicios? ¿Todos adentro de una misma interna, incluso con Cristina Kirchner?

- La síntesis del peronismo tiene que ser con todos adentro, no hay que ser refractarios de decir con uno sí o con uno no. Creo que amerita el momento a tener conciencia de cómo estamos viviendo. Hay compañeros que tienen inclinación por algún candidato o por otro, pero todos coincidimos en que tiene que haber un marco de unidad.

- ¿Hay alguna autocrítica que hacen en la CGT respecto a no haber anticipado el impacro de esta crisis económica?

- Creo que hicimos las cosas que teníamos que hacer. A este Gobierno se le hicieron cuatro paros con movilización y no alcanzaron para corregir el rumbo económico. No es poco. No somos librepensadores que andamos promoviendo lo que creemos que debe ser, sino que representamos las demandas del movimiento obrero.

- ¿Cómo es la relación actual de la CGT con el Gobierno?

- Hoy no existe relación institucional con el Gobierno porque cambió todo desde que se produjo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se pasó a tener un interlocutor en el Gobierno, que depende todo lo que se cedió al Fondo. La relación con el Gobierno prácticamente desaparece porque ya no es con un actor nacional, sino que se rige a partir de los condicionamientos del Fondo.

- ¿Se va avanzar este año en la CGT hacia una conducción unificada?

- Todo tendrá que ver en cómo nos planteamos el año. Lo que no puede haber de ninguna manera es una disputa que genera división. Habrá matices en las opiniones, como siempre, pero la CGT no puede permitirse partirse en dos.

- Si 2018 fue un año en el que estuvo en jaque el salario, ¿2019 será un jaque al trabajo?

- Si la recesión se profundiza, no me quedan dudas de que la variable va a ser la peor para los trabajadores: la pérdida del empleo. Este año, según datos oficiales, se totalizaron 120.000 empleos menos.

- ¿Es factible que la inflación sea del 23% en 2019 como plantea el Gobierno?

- No, de ninguna manera. Con este marco inflacionario, con actividades que tienen que recuperar lo que han perdido, es imposible.Con este incremento de tarifas, nadie puede pensar que la inflación va a estar en ese orden. Esto no lo puede pensar ni el Gobierno, ni los empresarios ni los sindicatos.

- Entonces, ese 23% no es medida para negociar

- El 23% es un número que no existe, si lo quieren embocar tienen que ver qué están haciendo cuando gobiernan. Quedó muy claro que nosotros no somos los formadores de la inflación. La inflación se forma por el descalabro de la macroeconomía.