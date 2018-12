Ignacio Plaza: "En poco tiempo Matba-Rofex podría valer como unicornio"

Este año el mercado enfrentó un escenario de extrema volatilidad e inestabilidad cambiaria y financiera. A pesar de este escenario, Ignacio Plaza, director de Rofex y del fondo de Venture capital Draper Cygnus, sostiene que las crisis siempre sirven para reconvertir los negocios. A su vez, el experto considera que la fusión de Matba y Rofex es un "hecho histórico" que promete demostrar muy pronto su gran potencial.

- ¿Cómo ve el cierre de un año en el que la crisis económica fue protagonista?

- Entiendo que siempre las crisis son un catalizador para reconstruirse. Desde mi experiencia, por ejemplo, la crisis de 2001 abrió para Rofex la ventana de oportunidad para iniciar contratos financieros. En aquel momento se dificultó muchísimo el negocio de los contratos agrícolas pero nos permitió crear un mercado de futuros de dólar. Obviamente fue un proceso que nos llevó tiempo pero de una situación de crisis nos reconvertimos y la supimos aprovechar. Las crisis de 2001, 2008 y 2015 fueron muy complejas para los futuros, y en todas Rofex salió muy fortalecido. También a lo largo de estos años enfrentamos muchos desafíos competitivos contra los que se suponía no teníamos ninguna oportunidad y hoy ya casi nadie recuerda. Puedo citar, como ejemplos, a Mafo, Indol o Arfex.

- ¿Por qué se identifica con el inversor del agro siendo un inversor fintech?

- Respeto mucho a un sector que tiene total skin in the game en el desarrollo de Argentina, y que consiguió no solo sobrevivir, sino prosperar y mantenerse competitivo mundialmente, sin subsidios sino más bien lo contrario. Fueron personas e instituciones del sector agropecuario quienes hicieron posibles mis proyectos más arriesgados e innovadores, comenzando por Primary hace 21 años y llegando, en la actualidad, con Draper Cygnus, el fondo de Venture capital para emprendedores argentinos de u$s 60 millones que creamos junto a Tim Draper (inversor en docenas de unicornios que cambiaron el mundo como Skype, Tesla, Twitter y SpaceX,) y donde Rofex es el inversor inicial y ancla. Por eso en Primary y Rofex nos sentimos identificados con el agro ya que son generalmente inversores muy abiertos a las innovaciones.

- ¿Qué espera de la fusión Matba-Rofex?

- Creo que es histórico y un ejemplo de madurez, visión y grandeza del sector que Matba y Rofex puedan superar viejas rivalidades y unirse tras 110 años de competencia para formar una plataforma común que les va a permitir crecer en varios órdenes. Creo que los inversores más inteligentes van a ver muy rápido y muy claro el potencial de esta integración y las sinergias que van a desatarse, con lo que puede, en poco tiempo, alcanzar una valuación de unicornio.

- ¿Cómo podrían surgir nuevos emprendedores pese a la falta de recursos?

- Mas allá de las dificultades que enfrenta Argentina, soy muy optimista porque hoy estamos en un mundo que, con muy pocos recursos, se pueden generar grandes cosas; es la era del apalancamiento infinito por medio de la tecnología. Con buenas estrategias podemos ponernos al día y recuperar el tiempo perdido como nación. Nosotros tenemos la experiencia de haber creado un mercado con muy pocos recursos y eso me dice que tengo que respetar y apoyar a todos los emprendedores. Creo que hay que crear nuevos mercados, desregularlos y tener mucho cuidado con impuestos que destruyan motores de crecimiento en fases embrionarias. Si se pueden desarrollar mercados eficientes, confiables y fluidos, la gente puede planificar, invertir y desarrollarse.