Sorpresa: Dragon Ball FighterZ se queda con el título de juego del año

La desarrolladora Bandai Namco no podría estar más contenta y satisfecha. Es que su juego Dragon Ball FighterZ no sólo ha tenido un gran éxito entre el público en general, sino también entre la prensa especializada, llevándose múltiples premios, como el de mejor juego de lucha del 2018 en The Games Awards, que se presentaron a principios de este mes de diciembre. Ahora también ha sido galardonado por ESPN, el prestigioso canal estadounidense de deportes y de deportes electrónicos, que lo eligió como el mejor juego de eSports del 2018, superando a títulos tan potentes en el mundo de la competición virtual como Rocket League, Overwatch, League of Legends, Fortnite, Rainbow Six: Siege, Super Smash Bros. Melee o Counter-Strike.

Según el propio jurado, Dragon Ball FighterZ lo tiene todo para ser un ganador, ha conseguido combinar la popularidad del anime más importante de todo el mundo como es Dragon Ball con un excelente juego de lucha, donde todos los personajes están perfectamente equilibrados, y donde el sello de Arc System Works ha dejado huella. Según las propias palabras del jurado de ESPN "Dragon Ball FighterZ ha logrado un delicado equilibrio entre lo simple y lo complejo, con un esquema de control fácil y combos automáticos que también proporcionaron el plan para un sistema de combate más profundo. Cada personaje era un modelo 3D texturizado que parecía un sprite dibujado a mano en 2D, y mezclado con la cámara dinámica, cada lucha se sentía como si fueras el jugador y el espectador del anime".

Agregando que "El juego inspirado en la saga creada por Akira Toriyama ha tomado a la escena de los juegos de lucha por sorpresa, pues son muchas las cosas que podrían haber salido mal. Entre ellas que el juego priorizara los gráficos sobre la jugabilidad o que fuera similar a los otros juegos de la saga".

Su lanzamiento a nivel internacional se produjo el 26 de enero de 2018, mientras que en Japón fue lanzado el 1 de febrero del mismo año, para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Además, resultó un éxito en ventas, logrando vender 2 millones de copias en todas las plataformas, tan solo una semana después de su lanzamiento

Los eSports están ganando presencia año con año, tanto que para los especialistas están destinados a ser la siguiente gran audiencia deportiva.

Durante 2017 los eSports atrajeron una audiencia de aproximadamente 385 millones de espectadores, pero para 2020 se especula con que podrían alcanzar los 589 millones, más que muchos grandes eventos deportivos en la actualidad.

No son sólo plataformas como Twitch, Youtube Gaming, Hitbox o Mirrativ apuestan por los eSports, ahora también se interesaron cadenas de medios como ESPN, BBC o Disney.