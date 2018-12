Del dólar a la inflación y el PBI: las proyecciones de los expertos para 2019

Del lado bueno: las proyecciones de los principales analistas de la economía argentina parecen haber encontrado un piso. Del lado malo: ese piso implica una inflación muy elevada y una contracción de la economía, con una apreciación del dólar de alrededor de un 25% para el 2019, por debajo de lo que esos mismos analistas esperan que suban los precios minoristas.

En la edición de diciembre de la Encuesta de Expectativas Macroeconomicas de El Cronista (EMEC), que los analistas –varias de las principales consultoras, bancos y analistas locales- respondieron entre el 17 y el 21 de diciembre, las proyecciones sobre el dólar, la inflación, las tasas, las reservas, el comercio exterior y la recaudación se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta de noviembre.

Las proyecciones de los principales analistas de la economía argentina parecen haber encontrado un piso

En cambio, empeoraron ligeramente las expectativas sobre la profundidad de la recesión y, del otro lado, mejoraron apenas las de déficit fiscal y desempleo.

Dólar

Para fin del 2019, la mediana (el dato que divide en dos partes iguales las respuestas) proyecta un dólar a $ 49,25, ligeramente más alto que los $ 48 que preveía la encuesta de noviembre.

Con respecto al precio que los analistas habían proyectado para este fin de año ($ 40,8), implica una apreciación de la divisa norteamericana de alrededor del 20%; con respecto al precio al que efectivamente cerró el dólar en la última rueda de 2018 ($ 39,4), implica que el dólar subiría en el año un 25%.

Inflación

En cuanto a los precios minoristas, la EMEC "estima" que el IPC del Indec habrá cerrado diciembre con una suba del 2,9% que llevará el acumulado del 2018 al 48,1% (lo que representa una pequeña suba con respecto al 48% proyectado en octubre y al 47,85% de noviembre).

Sin embargo, la mediana de la encuesta recortó en casi un punto la inflación esperada para 2019, ya que ahora es del 27,5%, menor a la que los analistas esperaban en los sondeos de los últimos dos meses.

Tasas y reservas

A la par de la inflación y de una suba del dólar mucho menor que la del 2018, los expertos esperan que el Banco Central baje la tasa de referencia, la de las Letras de Liquidez a 7 días, pero sólo para llevarla al 38% dentro de 12 meses.

Con respecto a la tasa de Leliq, hay una dispersión particularmente notable entre las puntas: la tasa mínima esperada para diciembre de 2019 es del 28%, y la máxima, del 65% (superior incluso a la tasa actual), aunque la mayoría de las proyecciones se acercan mucho más a la mediana.

Las expectativas son que a fin de 2019 los plazos fijos a 30 días paguen un interés del 32% nominal anual y que la tasa Badlar (para depósitos de más de un millón de pesos) se ubique prácticamente en el mismo rango.

A las reservas del Banco Central, los analistas las proyectan en u$s 59.400 millones para dentro de doce meses.

Comercio Exterior

La EMEC de diciembre proyecta que las exportaciones terminaron el 2018 en torno a los u$s 61.020 millones y las importaciones, en u$s 66.254 millones, lo que implicaría que el año cerró con un déficit comercial de u$s 5234 millones.

Para el año que viene, los analistas esperan una aumento importante de las ventas al exterior (para que acumulen en los 12 meses un total de u$s 67.846 millones) y una ligera contracción de las importaciones (hasta los u$s 65.983,5 millones) que cambiarían el signo de la balanza comercial para crear un superávit de u$s 1862,5 millones.

PBI, cuentas públicas y desempleo

La encuesta de expectativas estima que 2018 cerró con una recaudación de $ 3,55 billones y que en 2019 la misma llegará hasta los $ 5,03 billones (lo que representa una suba del 41%, muy superior a la inflación que espera el mismo sondeo).

En cuanto al déficit fiscal primario, la proyección para este año se mantuvo en el 2,6% por cuarto mes consecutivo y cayó al 0,15% para 2019 (frente al 0,3% esperado en noviembre).

Las previsiones sobre el PBI son las que, aunque poco, empeoraron. Ahora los analistas prevén que 2018 habrá cerrado con una contracción económica del 2,6% (frente al -2,5% esperado en noviembre); para 2019, esperan un -1,5% (frente al -1,3% proyectado el mes anterior). Como ocurrió con casi todas las variables, hubo un recorrido desde cierto optimismo a un marcado pesimismo a lo largo del año.

Por último, uno de los pocos datos algo más positivos que el "pesimismo estable" está en las expectativas sobre el desempleo actual: los analistas creen que en el último trimestre de 2018 el índice fue del 9,3%, menor al que proyectaban en septiembre, octubre y noviembre.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintrena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la encuesta de diciembre participaron (por orden alfabético): el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, Eco Go, FIEL, la Fundación Capital, IARAF, M&F Consultora, OJF & Asociados y UNSAM - EEyN (Dentice - Favata)

El relevamiento desde El Cronista está a cargo de: Andrea Rivas, Francisco Galizia, Estefanía Pozzo y Agustín Szafranko.