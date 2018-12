El año que vivimos en peligro: cómo lo reflejó 3Días en sus tapas

26-01-2018

El sistema previsional, en crisis global

El 2018 arrancó con el debate aún caliente y accidentado que había generado el tratamiento en el Congreso de la Ley de Reforma Previsional dos meses antes. Pero pese a los dolores de cabeza que le generó al Gobierno, se trata de un tema que excede a la Argentina. 3Días reflejó que los problemas de financiamiento del sistema se dan en un contexto generalizado de envejecimiento poblacional que abarca a todos los países del globo. El problema es que existen instituciones pensadas para otro régimen demográfico y lo que hay que entender es cómo pensar esas instituciones para una realidad que va cambiando, consideraba entonces Rafael Rofman, del Programa para sectores sociales del Banco Mundial.

Para el 2030, el Banco Mundial prevé que en la mayoría de los países desarrollados la población mayor de 60 años represente más del 30% del total, con el extremo de Alemania con el 35,3% Más holgada será la situación de la Argentina, con el 19,3% y absolutamente opuesta la de los países africanos, con Uganda con el 4,1% de esa franja etaria sobre el total.

El desafío argentino, dijeron los expertos consultados, es optar por un modelo que garantice estabilidad para los próximos 30 ó 50 años, sin caer en soluciones de corto plazo.

Luis Tonelli: "Al Gobierno lo aplazo en rosca política" En una suerte de balance de fin de año, el politólogo radical asegura que al Gobierno le falta rosca política y que el Presidente arma un esquema disparatado de microministros para que nadie pueda ensombrecerlo. Cree que hay un cambio de comportamiento en política y que Cambiemos logró instalar ese mensaje. La crisis, la grieta y el futuro, bajo análisis.

16-02-2018

El populismo acecha a la región

Aunque la experiencia populista en Latinoamérica fue decepcionante, tanto a lo que hace a la inclusión social, a una mejora en la distribución de la riqueza y a la baja de la pobreza, se veía entonces que el populismo está lejos de desaparecer. El caso de Andrés López Obrador en México o los intentos de Lula da Silva para ser candidato son algunos de los ejemplos.

Los movimientos populistas, unidos o divididos, representan mayorías electorales del orden del 35 al 40% que bien pueden volver a gobernar, sobre todo en el caso de divisiones entre sus opositores, decía entonces el analista Enrique Zuleta Puceiro.

Otros politólogos consultados por 3Días coincidieron en que si Cambiemos no lograra instalar un rumbo autónomo, cumplir sus promesa y plasmar con éxito un programa económico, le iba a ser difícil retener el poder en 2019. Aún no había estallado la corrida cambiaria ni empezado la recesión. Pero la inflación no paraba de crecer y ya había una caída pronunciada de las expectativas positivas de la opinión pública. En ese escenario, el fantasma de un posible retorno de Cristina Kirchner ya deambulaba con fuerza por el escenario político.

Mientras haya regímenes democráticos competitivos, los candidatos populistas tendrá posibilidades de ganar en la región, decía el politólogo Julio Burdman

09-03-2018

Inversiones, sin la lluvia prometida

Antes de que estalle la crisis económica y la recesión, uno de los principales problemas del Gobierno era que las inversiones que se daban en el país no se correspondía con lo prometido en la campaña. Si bien fueron las que apuntalaron el crecimiento en 2017, el nivel estaba lejos del 20% del PBI que se requiere para comenzar un crecimiento sostenido. Los anuncios contabilizados desde diciembre de 2015 acumulaban a marzo pasado unos u$s 107.000 millones, pero no todos se ejecutaron. Según daba cuenta la nota de tapa de 3Días, Canadá lideraba el anuncio de desembolsos, con u$s 6521 millones, seguido de cerca por los Estados Unidos, con u$s 6103 millones. Los dos países, junto a España, El Reino Unido y Francia concentraban el 51,94% de la inversión extranjera anunciada hasta ese momento.

Los anuncios relevados entonces por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional mostraban una marcada preponderancia de las empresas del sector de petróleo y gas, al punto que las tres primeras (YPF, Pampa Energía y Pan America Energy) pertenecen a ese grupo. La minería, las telecomunicaciones, los alimentos y las finanzas también era los sectores bien ubicados, a una considerable distancia, dado que los los hidrocarburos cncentraban el 40% de los anuncios de inversiones.

27-04-2018

Grobocopatel y el aporte del empresariado

El reportaje a Gustavo Grobocopatel inició una larga serie de entrevistas en el suplemento a destacados empresarios, políticos y funcionarios. El pres idente de Los Grobos, una empresa de agronegocios que factura u$s 650 millones al año y tiene 90.000 hectáreas de producción, sostenía entonces que los empresarios la estaban luchando, como parte del apoyo al gradualismo, que finalmente no funcionó.

Negaba también que el campo sea un ganador de la era Macri y aseguraba que sólo dejó de perder lo que perdía. Las siguientes son algunas de sus frases más destacadas:

-Nosotros tenemos una enfermedad estructural. Y eso tiene muchas décadas, es uno de los pocos países del mundo que crea pobreza, todos los demás países, o la tienen estable, en el peor de los casos, o disminuye. Nosotros creamos pobreza. ¿Por qué? Porque no tenemos una estructura competitiva como país, en el sentido más amplio de la palabra.

-Los empresarios pensamos que el Gobierno tiene que bajar los impuestos y mejorar la calidad del Estadoy abrir más tratados de libre comercio con el mundo.

18-05-2018

Malamud y Calvo analizaron la crisis del dólar

El politólogo Andrés Malamud y el economista Guillermo Calvo analizaron en dos reportajes la corrida cambiaria desde el exterior.

Malamud, investigador de la Universidad de Lisboa, consideraba que la debilidad que había sufrido el Gobierno en abril y mayo había sido originada por varios motivos. Tiene raíz económica porque la Argentina tiene debilidades estructurales, pero también es política porque fue gatillada por una acumulación de errores no forzados. Es externa porque la tasa de interés interncional se movió, pero es doméstica porque la Argentina se cayó, y otros países no, señalaba. Y advertía con sabiduría: Esta crisis se terminó pero mañana puede empezar otra porque la Argentina tiene pies de barro.

Desde Nueva York, Calvo pidió que la economía quede en manos de economistas profesionales e independientes del ala política del Gobierno. Y advirtió que si las tasas de interés se prolongan en el tiempo, esto podría desembocar en un escenario de estanflación.

Salir a decir que van a gobernar con la verdad y cosas por el estilo es lindo escuchar, pero no es suficientes para atraer inversiones, decía el economista.

1-6-2018

La devaluación dejó al consumo por el piso

La feroz devaluación de agosto impuso cambio de hábitos en el consumo. El gasto hogareño ya venía reduciéndose en un contexto de inflación alta. La suba del dólar generó aumentos de hasta el 20% y sumó cautela. Y los analistas consultados ya vislumbraban una pérdida de mercado por parte de las primeras marcas, y un avance de segundas y terceras opciones. Según dijeron a 3Días, el consumidor, más que en stockearse ante las promociones, piensa en cubrirse.

El consumidor se volvió híper-restrictivo en esta incertidumbre. En otro contexto, se buscaban más promociones y había otra expectativa sobre el ingreso disponible en la calle, decía Juan Manuel Primbas, director de Kantar Worldpanel.

Por su parte, Damian Di Pace, titular de Focus Market, sostenía: Hay incertidumbre por pérdida de poder adquisitivo, situación de tarifas y caída del gasto potencial en bienes. Y esto recrudece por la volatilidad del tipo de cambio.

7-7-2018 y 14-7-2018

Rattazzi y Sarlo: dos miradas sobre el país y la recesión

Durante el mes de agosto, el suplemento entrevistó al empresario Cristiano Rattazzi y a la ensayista Beatriz Sarlo para conocer su visión de la crisis.

El presidente de la automotriz Fiat se mostró optimista frente a 3Días sobre el futuro de la economía, pese a que en ese momento lo peor no había llegado. Vaticinó el final de la recesión para mayo de 2019, por considerar que las bases de la economía estaban sólidas. Y pidió un alto tipo de cambio.

La fiesta la tiene que pagar alguien. Digamos que el mercado mostró un sacudón para decirnos que son los argentinos quienes deben hacerlo, decía.

También pidió cambiar la cultura e ir hacia una separación entre el valor del dólar y la inflación.

En otra entrevista, Sarlo fue crítica con la gestión del Presidente. El país que dejará Macri va a ser peor que el que dejó Menem, decía. Según su visión, la Argentina será más injusta, pobre y desigual.

En cuanto a la reelección del mandatario, consideró que dependerá de la capacidad del peronismo de rearmarse para ofrecer una alternativa distinta a Cristina. En caso de que no se logre, la ex Presidenta seguirá siendo la supporting actress de Macri permitiendo su continuidad, afirmó la escritora.

10-8-2018

Cuadernos, corrupción y Lava Jato

El suplemento abordó el escandalo del cuaderno-gate que abrió una fuerte expectativa respecto de un posible cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción en la Argentina. Los especialistas consultados señalaron que la clave es una modificación a las normas vigentes y en los modelos de contratación que exponen serias falencias.

En el mismo número se entrevistó al presidente de Grupo Aluar-Fate, Javier Madanes Quintanilla, quien relató cómo se negó a participar del club de la obra pública de los Kirchner y aseguró que se puede decir que no y hacer negocios de manera honesta en la Argentina. Según dijo, la responsabilidad de los empresarios involucrados es la misma que la de los funcionarios.n3D

28-9-2018

Frigerio y la confianza de la clase media

En una entrevista con 3Días, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Rogelio Frigerio fue el primero dentro del Gobierno en reconocer que se había perdido la confianza de la clase media y consideraba clave recuperarla para las elecciones del 2019.

No sé cuanto durará la recesión pero dependerá de la confianza que podamos reestablecer, agregó.

El ministro elogió también el segundo acuerdo firmado con el FMI, pero reconoció que una vez despejadas las dudas sobre la capacidad de pago, el país debería volver a la agenda del crecimiento.

Y realizó varias autocríticas. Quizá pecamos de optimistas por creer que se podía avanzar en la lucha contra la inflación más rápido que lo que íbamos en el camino al equilibrio fiscal. Y no es posible, decía.

Frigerio también se mostró confiado en las capacidades del actual director del Banco Central, Guido Sandleris, quien había sido designado ese mismo día. Y consideró que Cristina Kirchner se presentará omo candidata.

5-10-2018

Varsavsky y su visión pesimista sobre Argentina

En un reportaje que generó un alto impacto mediático, el empresario Martín Varsavsky acusó al peronismo por el fracaso de la Argentina. Desde Madrid, donde reside tras fundar Prelude en los Estados Unidos, dijo estar cada vez más convencido de que el país no será capaz de romper el círculo de decadencia en el que se encuentra desde hace décadas y que lo lleva a saltar de crisis en crisis. La Argentina está condenada al peronismo o, en otras palabras, al fracaso, disparó sin anestesia. Pero eso no fue todo. Los peronistas son ladrones con suerte, cuando se les acaba la suerte, se van.

Si bien creyó hace tres años que la llegada de Cambiemos al poder traía un viento fresco con promesas de cambio, el pesimismo volvió a instalarse en su ánimo. Macri es mucho más capaz que De la Rúa, pero la tiene difícil, dijo. Y concluyó: Al que viva en la Argentina, le recomiendo que se prepare para una vida de vaivenes o que emigre.

2-11-2018

Rodríguez Larreta, el amigo de Vidal

En medio de la disputa entre Provincia y Nación por la actualización del Fondo del Conurbano, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta defendió el reclamo de la gobernadora y su derecho al pataleo.

Hay que actualizarle a Vidal el Fondo del Conurbano porque la inflación fue mayor a la esperada, afirmó.

El jefe comunal reconocía entonces que la crisis economica aún no había pasado y advertía que el país aún pasará varios meses complicados. Con todo, aseguraba que Macri aún sigue siendo un candidato competitivo y que está descartada cualquier otra alternativa o postulación presidencial en Cambiemos. Macri será el candidato, afirmó.

7-12-2018

Elecciones 2019: qué le conviene a cada candidato

A casi un año para las presidenciales, la mayoría de los sondeos ya da por descontado que habrá ballottage porque ningún candidato tiene los votos para ganar en primera vuelta. Y todos auguran un empate técnico entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, con una diferencia de cinco puntos a favor del mandatario.

3Días analizó los escenarios más convenientes para el Presidente, que irá por la reelección, Cristina Kirchner, que aún no confirma su candidatura, y el peronismo blanco, que sueña con ganarle a la grieta.

Los politólogos consultados coincidieron en que la candidatura de CFK podría ser la peor noticia para el Gobierno si se piensa en la economía y la futura gestión, porque la incertidumbre que genera el final abierto y un eventual retorno del populismo podría retrasar aún más las inversiones. Pero en términos electorales, su postulación sigue siendo conveniente.

Mayor la probabilidad de que CFK sea candidata, mayor la chance del Gobierno. Mientras el kirchnerismo sea la alternativa, el electorado de Cambiemos se queda donde está, afirmó Lucas Romero, Director de Synopsis.

Para el profesor de la UBA, Luis Tonelli, también a la ex Presidenta le conviene la grieta con Cambiemos. Cristina pudo haber hecho a (Daniel) Scioli presidente y le puso todos los palos en la rueda. Y ahora prefiere que Macri gane la elección a que un peronista la jubile.

Julio Burdman, director del Observatorio electoral, opinó sobre el peronismo: El escenario de un PJ anti K que se saca de encima a Cristina dejé de verlo. Quedó a la vista las dificultades que tiene para presentarse como una opción. No logró instalar a ningún candidato"