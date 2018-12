Antes de las elecciones, aumentarán 40% el transporte y 55% la energía

En la previa a fin de año y con medio gabinete nacional desperdigado por diferentes localidades para pasar recibir el Año Nuevo, el Gobierno nacional apuró los anuncios de los incrementos de las tarifas de los servicios regulados. Por lo menos aquellos que comenzarán a aplicarse durante el primer semestre del 2019 en la previa a la campaña electoral para las elecciones presidenciales.

El que abrió la jornada de anuncios de aumentos fue el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Secundados por sus pares de la Ciudad, Juan José Méndez, y el subsecretario de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Riavec, Dietrich anunció como funcionará la Agencia de Transporte Metropolitana y un aumento de poco más de 38% para el transporte público de pasajeros que tendrá aplicación a partir del 12 de enero próximo.

El nuevo esquema para el área metropolitana quedó establecido de la siguiente forma: el boleto de colectivo se actualizará a $15 en enero, $16,50 a partir del 15 de febrero y $18 el 15 de marzo en el mínimo, y de $ 16,50 a $ 19, $ 21 y $ 23 en la más alta. Para los beneficiarios de la tarifa social, que abarca al 60% de los usuarios, el incremento en la tarifa mínima de colectivo será de 90 centavos a partir de enero ($ 6,75).

En el caso de los trenes la tarifa mínima de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín aumentarán de $ 8,75 en enero a $ 12,25 en marzo para el boleto mínimo, mientras que la máxima pasará de $ 13,25 a $ 18,50 en el mismo lapso. En tanto en el Roca y el Belgrano Sur se actualizará de $ 5,50 a $ 7,75 y de $ 8,75 a $ 12,25 (mínimo y máximo respectivamente), el Uquiza de $ 5,75 a $ 8 y de $ 9,50 a $ 13,25 y el Belgrano Norte subirá $2 de $ 4,75 a $ 6,75 y de $ 11 a $ 15,50 entre el valor actual y el 15 de marzo.

Un caso especial es el del subte que, mientras aún le faltan dos aumentos que se aplicarán en enero y febrero de $ 1 por mes, lo que se anunció ayer implica que en abril y mayo se le sumarán $ 4,50 hasta dejar la tarifa en $ 21 a principios de mayo, un aumento de casi 180% en doce meses.

El ministro aclaró que "seguirán vigentes" los descuentos de la red SUBE, con un beneficio del 50% a partir del segundo viaje y del 75% para los transbordos subsiguientes.

El anuncio del nuevo cuadro tarifario vino acompañado con la presentación de la Agencia Metropolitana de Transporte, donde la Ciudad, la provincia y la Nación consensuarán la política de las tarifas de transporte en los distritos.

Parte de estos aumentos están en la línea de reducir el déficit vía el ajuste en los subsidios. Así, ahora la provincia sumará $ 25.000 millones de ayuda al transporte y la Ciudad $ 4500 millones a los $ 3800 millones que ya aporta para el subterráneo.

Respecto de este punto, desde la Asociación Argentina de Empresarios Transporte Automotor volvieron a solicitar que los subsidios sean dirigidos a la demanda (los pasajeros) y no a la oferta (los colectivos), algo que desde la administración central aseguran que harán.

Horas más tarde del anuncio de Dietrich, el Gobierno también comunicó incrementos de la tarifa de luz. En 2019 la suba de la electricidad será de 55% promedio para Capital Federal y Gran Buenos Aires.

En febrero el aumento de la tarifa de luz será de un 26% promedio; en marzo de un 14%; y en mayo y agosto otro 4% acumulativo.

Asimismo, fuentes oficiales pronosticaron que habrá un aumento del gas de 35% durante todo el año.

Costos del déficit

En un año en que debe llegar al déficit primario cero, la idea del Gobierno es bajar los subsidios a la electricidad a unos $ 105.000 millones en 2019, de los actuales $ 117.000 millones (un 10% nominal).

En total, se estima que los subsidios a la energía totalizarán este año unos u$s 6885 millones: u$s 4355 para electricidad, u$s 2253 millones para el gas natural que se consume en la Patagonia y u$s 276 millones para el Gas Licuado del Petróleo (garrafas o GLP).

En 2019, los subsidios a la energía bajarían un 25% en dólares hasta los u$s 5114 millones, de los cuales u$s 2565 millones irán a electricidad, u$s 2464 millones al gas u y$s 84 millones al GLP.

Según informó el Gobierno, 70% de los usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires pagarán en marzo menos de $ 1275 por mes.

Con todo, fuentes oficiales destacaron que los usuarios de Capital y GBA seguirán pagando menos por el mismo consumo de electricidad que en el resto del país, como en La Plata, Santa Fe y Córdoba, por ejemplo.

En las primeras horas de mañana, se publicará una resolución con los nuevos precios mayoristas de la electricidad, que son los que pagarán los usuarios en su factura.

Actualmente, el costo de la generación eléctrica es de $ 450 por mes para un usuario residencial que tiene un consumo de 300 kWh mensuales, o un 55% en la factura final.

El costo del transporte y la distribución es de $ 192 para un usuario promedio de Edenor, o un 23,5%, mientras que en impuestos se van unos $ 176, o un 21,5 por ciento.