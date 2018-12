La deuda externa cayó 3,6% en el tercer trimestre por pago de títulos públicos

La deuda externa bruta total, que incluye tanto al sector privado como al público, ascendió a u$s 235.629 millones al cierre del tercer trimestre de 2018, lo que representa un incremento de 8,8% con respecto al mismo período del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, si se compara con el nivel de deuda al cierre del segundo trimestre, se registra una baja de u$s 8868 millones (-3,63%).

Según el informe de Balanza de Pagos que publica el organismo trimestralmente, el Gobierno general aumentó sus tenencias de deuda un 4,78% interanual y alcanza los u$s 139.772 millones, casi el 60% del total.

Con respecto al segundo trimestre, la cifra disminuye un 3,61%, que equivale a u$s 5987 millones correspondiente a la cancelación de letras del Tesoro y otros títulos públicos, en menor medida.

Si bien hubo una importante baja de casi de 10% en los títulos de deuda con respecto al tercer trimestre de 2017, la categoría "préstamos" se disparó más de 50%, debido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con respecto al trimestre anterior, la caída de los títulos de deuda es de 6,16%.

Por su parte, las obligaciones de deuda del Banco Central (BCRA) disminuyeron 18,9% con respecto al trimestre pasado, baja impulsada por un desplome de 70% de los títulos de deuda, que equivale a unos u$s 3458 millones, correspondientes al desarme de las Lebac. Si se compara de forma interanual, este último componente disminuyó 27,8%.

Cuenta corriente

Además, el informe del Indec indicó que, en el tercer trimestre de 2018, la cuenta corriente registró un déficit de u$s 7591 millones, explicado por los saldos negativos de la balanza de bienes y servicios, u$s 2913 millones, ingresos primarios, u$s 4927 millones y por un superávit de ingresos secundarios de u$s 250 millones.

Entre julio y septiembre pasado, la cuenta capital registró ingresos por u$s 43 millones totalizando necesidades de financiamiento por u$s 7548 millones.

De esta forma la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de u$s 7374 millones y por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales se redujeron u$s 12.287 millones en el trimestre y se ubicaron por debajo de los u$s 50.000 millones. En la actualidad las reservas internacionales superan los u$s 66.000 millones al computarse en las últimas tres semanas el swap con China y una parte del desembolso del préstamo del FMI.