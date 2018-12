Superhéroes derrotan al streaming y llevan el cine a un récord histórico

A pesar de la amenaza de los servicios de streaming y la sensación general de que Hollywood carece de nuevas ideas, la industria cinematográfica consiguió un récord histórico en 2018, y sumó casi u$s 42.000 millones en ventas globales de taquilla.

El mercado de los Estados Unidos se puso a la cabeza de este notable incremento, ya que los ingresos locales de taquilla alcanzaron un nuevo récord al subir 7% hasta los u$s 11.900 millones, según datos de la consultora especializada Comscore. La cifra contrasta con lo ocurrido en 2017, cuando las ventas de tickets en Norteamérica cayeron un 2,3%, aumentando en su momento la especulación de que los consumidores perdían interés en la pantalla grande.

"El crecimiento real de este año fue en Norteamérica", señaló Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore.

Y si bien el desinterés por las secuelas dominó la discusión sobre el mal desempeño durante el año pasado, las remakes y las continuaciones de sagas fueron las grandes generadoras de dinero en 2018. Entre ellos figuraron "Jurassic World: El Reino Caído" de Universal Pictures, que ocupó el tercer lugar a nivel mundial, y "Los Increíbles 2" de Disney, en la cuarta ubicación.

Las 10 películas con mayor recaudación del año en los EE.UU fueron cintas de superhéroes o secuelas y en varios casos ambas. "Black Panther" de Disney encabezó la lista norteamericana, con u$s 700 millones en ventas, seguida de cerca por "Avengers: Infinity War", tercera entrega de la saga y filme líder en ventas mundiales.

El precio promedio de las entradas subió un 1,7% este año, según el grupo de propietarios de cines, que estima que la asistencia a las salas aumentó 5%.

En relación a los números internacionales, alcanzarán los u$s 29.800 millones al término de 2018, lo que representa un aumento del 2,7% en comparación con el año anterior.

Cuatro títulos se unieron al exclusivo club de las películas que recaudaron u$s 1000 millones o más: "Avengers: Infinity War" de Disney y Marvel (u$s 2050 millones), " Black Panther" de Disney y Marvel, "The Jurassic World: Fallen World" de Universal Pictures (u$s 1300 millones), y "Los Increíbles 2" de Disney y Pixar (u$s 1240 millones). El "Venom" de Sony terminó en el quinto lugar con u$s 855 millones, seguido por "Misión: Imposible - Fallout" de Paramount con u$s 791 millones, "Deadpool 2" de Fox con u$s 735 millones y "Rapsodia bohemia" de Fox (u$s 668 millones).

Además, 53 películas terminaron con más de u$s 100 millones en la taquilla global. Una de las más rentables fue "A Quiet Place" (Paramount), que con un presupuesto de u$s 17 millones, consiguió u$s 340 millones.

El total de la recaudación mundial de 2018 representa un aumento del 50% en una década desde 2008, cuando esa cifra fue de u$s 27,7 mil millones, u$s 9,64 mil millones en América del Norte y u$s 11,1 mil millones a nivel internacional

En Argentina

En Argentina, en el marco de un año que termina siendo bastante malo para las salas locales (se vendieron 44,6 millones de localidades contra los 47,6 millones de 2017), el ranking de las películas más vistas lo encabeza "Los increíbles 2" con 3.530.000; y entre las 10 más vistas lo siguen "Coco" (3.130.000); "Avengers: Infinity War" (2.855.000); "Hotel Transylvania 3" (2.500.000); "Jurassic World 2" (2.320.000); "El ángel" (1.329.000); "Jumanji: en la selva" (1.309.000); "Bohemian Rhapsody" (1.212.000); "La monja" (1.073.000) y cierra "Deadpool 2" (1.006.000). Entre estas 10 producciones suman un poco más de 20 millones de espectadores, lo que significa el 46,4% del total del público asistente a las salas locales.