La CGT pidió al Gobierno el urgente llamado al Consejo del Salario para aumentar el sueldo mínimo

En la última semana de actividad del año y antes de que se difunda la inflación de diciembre, la dupla de conducción de la CGT, que componen Héctor Daer y Carlos Acuña, reclamó al Gobierno la urgente convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil con la intención de discutir un incremento adicional del piso salarial que reciben los trabajadores de fuera de convenio de manera de compensar el efecto de la suba de precios.

El pedido de la principal central sindical fue oficializado ayer a través de una carta que la cúpula cegetista remitió al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sicca, en la que advirtió sobre el impacto de la inflación en el aumento del 25% del salario mínimo fijado en forma unilateral por el Gobierno en agosto pasado.

“La petición se funda en la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores por el efecto directo del proceso inflacionario”, indicó la entidad sindical en el escrito y enfatizó que desde agosto, cuando se estableció el nuevo piso salarial, “la inflación no solo no ha decrecido, si no que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales”.

Daer consideró "absolutamente razonable" la actualización del salario mínimo

En la misma línea de la nota dirigida al ministro de Producción y Trabajo, Daer indicó a El Cronista que es “absolutamente razonable” volver a convocar al Consejo del Salario al sostener que el incremento que se fijó en agosto “era de otra Argentina”. “Después de ese aumento vino una nueva devaluación, nuevos aumentos de tarifas y los alimentos siguieron incrementándose y hoy están prácticamente con precios dolarizados. En este marco se impone tener una mirada hacia los ingresos más bajos que son los que están más afectados por la suba de precios”, remarcó el dirigente ante la consulta de este diario.

Pese a la expectativa de una convocatoria del Gobierno tras el planteo de la central, el referente de la conducción cegetista admitió que no hubo contactos con Sicca u otros funcionarios laborales en las últimas semanas para evaluar una recomposición del sueldo mínimo o alternativas para mejorar la situación de los trabajadores con salarios más bajos.

En agosto pasado y por segundo año consecutivo, el Ejecutivo fijó en forma unilateral un incremento escalonado de 25% en el salario mínimo, vital y móvil, aumento que recién se completará en junio de 2019 cuando el piso salarial alcance los $ 12.500. Por ese esquema, que no logró ser consensuado en con entidades empresarias y sindicales del Consejo del Salario, el mínimo escaló a $ 10.700 en septiembre pasado y trepó a $ 11.300 desde el 1° de diciembre, totalizando para este año una mejora de 13%, en un período en que la inflación acumuló más de 44%. En tanto, desde marzo próximo el piso salarial alcanzará a $ 11.900 (suba de 6%) y se completará en junio el último 6% para llegar a los $ 12.500.

El salario mínimo alcanzará a $ 12.500 recién en junio de 2019

"La suba de 25% recién se va a pagar en junio del año que viene con una inflación que hoy supera el 40% y no sabemos cuánto más se acumulará en los próximos meses”, reprochó Daer. Desde la CGT insisten en necesidad de rediscuir cuanto antes el monto del salario mínimo en la apuesta de acercarlo al valor de la canasta básica, que en la actualidad supera los $ 20.000.

La actualización del salario mínimo no solo determina los ingresos de los trabajadores fuera de convenio (un universo de alrededor de 300.000 trabajadores). También es la principal referencia para los sueldos del sector informal, eleva automáticamente el piso salarial docente y el monto de los programas de empleo. Al completarse el último aumento fijado en agosto pasado ambos ascenderán a $ 15.000 y a $ 6.250, respectivamente. Además, ajusta los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación por desempleo que serán de $ 2907 y $ 4652 a partir de junio de 2019.