El remo, una herramienta para armar equipos

Atardecer en Puerto Madero. Botes y chalecos salvavidas esperando por la llegada de los elegidos para participar de una regata interempresaria. Este año se organizó la tercera edición de la regata, donde la idea es trasladar el trabajo en la compañía, mediante el remo. En esta edición participaron empleados del banco Itaú, Assurant, Mulesoft a SalesForce Company y 3B.

Cada bote, coordinado por un especialista, llevó a 10 personas, previamente seleccionadas. Los integrantes pueden ser hombres o mujeres, sin límite de edad. "Es una herramienta más para armar equipos. El remo es una analogía de cómo trabajan en las empresas, donde la única manera de ganar es llegando a un acuerdo. Cada equipo tiene que tener una estrategia y plantear una táctica adecuada; además de una coordinación y sincronización. No importa tanto la capacidad de cada uno, sino el trabajo en equipo para poder remar todos al mismo tiempo", dice Claudia Maceroni, general Manager de Three Balance (3B), firma dedicada a desarrollar y llevar adelante programas de actividad física, deporte, salud y bienestar general para empleados de empresas. Three Balance surgió en el año 2000 por iniciativa de Maceroni, que comenzó a contactarse con los departamentos de RR.HH. de las empresas para ofrecerles actividades deportivas para sus empleados.

La regata tiene que ver con la creatividad y con la innovación. El remo tiene grandes diferencias de otras actividades deportivas, en cuanto a que tienen que remar de la misma manera y los integrantes son de diferentes contexturas físicas, personalidades diferentes, pensamientos y actitudes, espíritu competitivo y donde deben hacer sinergias entre ellos.

Según los especialistas, este tipo de actividad hace que se encuentren en los empleados varias particularidades y talentos que, mientras desempeñan su trabajo en la firma, no se ven.

Varios jefes de RR.HH. se hicieron presentes para observar la regata y ver cómo trabajan en equipo. Es una oportunidad para desarrollar nuevos líderes y cómo reaccionan cuando están bajo presión, aunque es más saludable por el lugar donde se realiza la misma.

Hay otros factores que también se trabajan, como la perseverancia, concentración, disciplina, platear una táctica, aceptar las diferencias, quien se hace el cargo del liderazgo para desarrollar el plan de carrera, que puede surgir de cualquiera de los integrantes.

Tendencias del bienestar

En el comienzo hubo una perspectiva vinculada al fitness, que estaba enfocado en ciertas actividades físicas y a la nutrición como herramienta para alcanzar los objetivos. Las actividades se vinculaban al deporte y se realizaban fuera del horario laboral, como los running teams o entrenamientos de fútbol, básket o rugby con objetivos puntuales como carreras de calle o aventura y torneos interempresas.

El fitness dio paso en una segunda etapa al paradigma del wellness, que vincula la actividad física a la necesidad de sentirse bien y que apunta al equilibro entre cuerpo y mente en relación a la práctica deportiva. En la actualidad se desarrolló una industria de la salud basada en un enfoque preventivo: wellbeing o bienestar. El wellbeing enfocado a empresas implica que el empleado se sienta bien en su vida, dentro como fuera del ámbito laboral. Esto apunta al balance vida-trabajo para alcanzar un equilibrio que garantice bienestar, buena calidad de vida y un descanso apropiado. Las actividades se desarrollan dentro del ámbito de las empresas, como gimnasia laboral o pausa activa, stretching, stretchball. //Leo Morales

Tercera edición

Lugar: Puerto Madero

Empresas participantes: Banco Itaú, Assurant, Mulesoft a SalesForce Company y 3B.

Consigna: "De grupo a formar equipos" En 2019 se realizará la cuarta edición.