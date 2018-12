Consolidan su espacio las zonas francas de Argentina

Un hecho destacado marca el año que está finalizando. Se puso en marcha la Zona Franca de Villa Constitución tras 25 años de espera.

"Es un hecho sin precedentes para la región. Aunque sea un trámite normal, nos costó un cuarto de siglo conseguir su habilitación y puesta en funcionamiento", dijo a Transport & Cargo Guillermo Misiano, presidente de la empresa Zofravilla SA, concesionaria de la Zona Franca de Villa Constitucion.

"Como visión en el mercado vemos la necesidad de discutir una nueva ley de zonas francas, para corregir la anterior que ha quedado vetusta, que se hizo antes del Mercosur, y que está en contraposición a las nuevas normativas de la OMC, Es imperativo contar con un marco normativo que nos posicione y ponga en igualdad de condiciones con los países vecinos", resaltó Misiano.

En el mismo sentido, Lisandro Ganuza, presidente del Ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales, aseguró que "una nueva ley de zonas francas debe cumplir con los estándares internacionales de la OMC, OCDE y OMAl".

Según Marcelo Leite, Presidente de Buenos Aires Zona Franca La Plata SA (Sociedad Concesionaria de la ZFLP), "la actual normativa da de bruces con principios internacionales que la Argentina ha comprometido respetar hace ya tanto tiempo como la vida misma de las zonas francas. Tal el caso del Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, que impone a los Estados que hayan desarrollado éste régimen a que no supediten la existencia del incentivo o subvención al resultado de exportación, Esto es aún peor para el caso argentino ya que como si fuera poco o no alcanzara con el resultado impuesto como exigencia por la misma ley (resultado de exportación), el legislador prohibió además de manera taxativa la introducción al mercado local de cualquier bien producido en una zona franca con la excepción de los bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el país. El espíritu del legislador de 1994 no fue otro que el de privilegiar la mano de obra extranjera por sobre la local al no permitir agregar valor a materias primas importadas o bienes intermedios de origen extranjero para su introducción posterior al mercado doméstico".

Un hecho destacado del año por Misiano fue la ampliación de los corredores para la circulación de bitrenes y el open access en el tema ferroviario.

"En países como el nuestro que están alejados de los mercados de consumo, y con productos primarios, los bitrenes y el open access no son elecciones, son necesidades", destacó el directivo.

En lo que respecta a la logística, es auspiciosa la actualización del régimen aduanero.

"Hay cambios de paradigma, por ejemplo, en la forma de analizar los despachos, en la matriz de riesgo, en los perfiles de importadores y exportadores, empezar a dotar a la Aduana de previsibilidad para que el importador y exportador sepan con anticipación que tratamiento van a tener en el puerto una vez que llegue su mercadería. Si bien son los primeros pasos considero que ese punto es muy positivo", aseguró Guillermo Misiano.

Lisandro Ganuza, por su parte, resaltó que un dato positivo fue la habilitación definitiva de la primer subzona franca de Argentina para el ingreso de carga de proyecto de energías renovables.

"La subzona es un caso de éxito del programa RenovAR porque es la combinación del trabajo conjunto de nación, provincia y municipios con el sector privado para solucionar un cuello de botella en logística y cumplir con una necesidad país", aseveró el titular del Ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales.

Promisorio

Marcelo Leite destacó que "este año hemos presenciado un movimiento promisorio respecto del interés que ha demostrado el régimen de zonas francas en varias provincias del país. Neuquén concluyó de manera exitosa el proceso de adjudicación de su zona franca en Zapala la cual tendrá el desafío de darle apoyo a la operación petrolera y a las grandes obras hidráulicas que se ejecutarán en su área de influencia. Jujuy ha despertado interés en el régimen y tanto su Gobernador como el Presidente de la Nación destacaron la relevancia del régimen. Villa Constitución en Santa Fe ya está en operaciones con vocación de convertirse en la zona franca más importante en términos de operación de graneles y prestación de servicios navales de la hidrovía del Paraná. Otro caso reciente y no menos novedoso ha sido el de Bahía Blanca con la aprobación de la primer sub-zona franca de la Argentina dentro de la jurisdicción y ejido de operación portuario enfocada principalmente a darle apoyo a la operación logística de proyectos de generación eólica, y concluyo la reseña con Río Gallegos pronta a inaugurarse como la primer zona franca de venta minorista del país".

Pilares

Según la visión de Ganuza, todos los actores del sector portuario han comprendido que son un pilar fundamental para que los productos argentinos lleguen al mundo y todos han trabajado proyectos para ganar en competitividad. El trabajo de modernización, desburocratización y simplificación de la Aduana viene rindiendo sus frutos, y somos los distintos actores los que debemos acercar soluciones a nuestros problemas con una visión macro de la situación para hacer reingeniería de procesos".

La decisión del Gobierno Nacional ha sido clave para que el desarrollo de Vaca Muerta motive a las zonas francas, el transporte y la logística a estar a la altura de las necesidades, y esto implica el desafío de generar ideas, proyectos, inversiones y nuevos empleos.

Con vistas al año que se inicia, Misiano destacó que con la corrección del tipo de cambio y las medidas tomadas por el gobierno para lograr mayor competitividad, el sector del transporte y logística afectados al comercio exterior van a ser los primeros en evidenciar la recuperación económica.

"Entiendo que están las condiciones dadas, y el sector va a vivir una expansión de recuperación de mercado y de márgenes, la posibilidad de creación de valor y puestos de trabajo. A su vez vemos que el año que viene se va a consolidar el recupero de las cargas de transbordo, hacia el puerto de Buenos Aires, versus lo que era Montevideo. Si bien este año el crecimiento ha sido sideral auguramos que el año que viene será aún mayor el volumen, y fundamentalmente en la medida que se puedan concretar las últimas medidas en cuanto a la previsibilidad para la navegación de las embarcaciones paraguayas respecto del cambio, de la utilización del práctico argentino con embarcaciones menores a 135 metros. Eso era lo que faltaba para terminar de consolidar el tráfico de cargas de exportación por el puerto de Buenos Aires", manifestó el directivo.

Rumbo

La perspectiva de Lisandro Ganuza de cara al 2019 asegura que "hay rumbos que se han emprendido que no tienen chance de demorarse por un año electoral. Vaca Muerta, energías renovables, la revolución de los aviones, la modernización de nuestros puertos, el desarrollo de la infraestructura de rutas, claramente fueron hitos del gobierno actual y que nadie está en condiciones de detener. El sector de transporte y logística, al igual que las zonas francas como herramienta de comercio exterior debemos acompañar con decisión y creatividad para cumplir con micro objetivos de desarrollo. Hoy contamos con la seguridad jurídica que nace de la firmeza de un claro camino emprendido y es muy importante mantener esta línea por varios años más para no perder las oportunidades que se nos presentan en un mundo diametralmente distinto que el del siglo pasado".

Como desafíos a futuro, Misiano expresó la necesidad de continuar con las medidas tendientes a afianzar la política de baja de costos.

"Debemos terminar de recuperar el terreno perdido. Para ello hay que seguir dando muchas batallas como las que se dieron desde la Aduana o la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y que marcaron un antes y un después. Así se pudieron recuperar tráficos, hacer más previsible el mercado y agiornarse a pecios internacionales y, que nuestro costo sea similar a otros países de la región. Ahora se debe trabajar puertas adentro del gobierno, actualizar el sistema de contralor del comercio exterior argentino, Aduana, Prefectura, y diferentes organismos que intervienen en la operatoria. Aggiornarse al siglo XXI, es la próxima batalla que queda por delante, estamos con normativas del siglo pasado. Los cambios tecnológicos hacen que podamos tener más control con menores costos y burocracia. Ese es el gran desafío".