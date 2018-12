Dietrich: "se consolidó una forma detrabajar con transparencia e integridad"

"Cualquier día que no hagamos algo para mejorar la calidad de vida de la gente estaremos traicionando la confianza que depositaron en nosotros". Con esta frase, Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación dejó en claro cuál es la filosofía de la cartera que conduce.

En dialogo con Transport & Cargo, el funcionario efectuó un repaso de los hechos más destacados de la gestión durante 2018 y las perspectivas para 2019

- ¿Qué puede decirle al mercado respecto al futuro de los PPP?

- Con relación al plan de obras de 2019 la planificación no se afecta en lo más mínimo. Los PPP que están en ejecución van a continuar. Los proyectos PPP a futuro, lo que hemos definido es que hasta que el rendimiento de los bonos argentinos no esté a niveles razonables, vamos a hacer un paréntesis de un tiempo para formalizar las licitaciones. En todos los proyectos hay un trabajo previo muy importante. Esta es una herramienta que nunca existió en Argentina, es la primera vez que se desarrolla y está dando frutos porque hay obras que lograron avanzar mediante esta herramienta. Es muy positivo. Este es un año histórico para las PPP. Por prudencia, para no generar sobrecostos por una mayor tasa de interés, analizaremos los proyectos fututos.

Mirá también Puertos privados ven el futuro con optimismo Destacan la baja conflictividad gremial, inversiones en rutas y ferrocarriles y medidas que lograron reducir los costos

- ¿Cuál es el balance desde el punto de vista de las obras viales?

- Considero que para el plan de infraestructura en transporte fue un año muy importante, se consolidó una forma de trabajar con transparencia, integridad, con seguimiento de las obras que tenemos. En todas las áreas del sector registramos grande avances. Hemos llegado a tener entre las obras terminadas, en ejecución, y contratadas la misma cantidad de autopistas que en los últimos 65 años. Logramos avanzar en kilómetros y kilómetros de pavimentación de rutas nuevas. Pudimos inaugurar otro Metrobus más, el de Morón. Hemos comenzado los de Calchaquí, San Martín y Neuquén. También pavimentamos cientos de kilómetros de calles de tierra por donde circulan colectivos. Una parte importante de la terminal aérea de Comodoro Rivadavia, comenzado las obras de Iguazú, Jujuy, San Juan, Ezeiza, Aeroparque. Asimismo se mejoró la infraestructura en Salta y en Mendoza.

Pistas

Hemos terminado pistas en aeropuerto de Salta en Iguazú, en Ezeiza. También se llegó a los 600 kilómetros de vías de trenes totalmente renovadas algo que no pasa en Argentina desde que se hicieron los trenes. Hemos terminado la estación de Retiro, estamos terminando Constitución. Llegamos con la SUBE a un montón de localidades. Largamos la tarifa de Red SUBE para que los que viajen más paguen menos. Al mismo tiempo terminamos una gran cantidad de estaciones en la red de ferrocarriles. Se consiguió bajar en más de una hora el tiempo del trayecto del tren a Mar del Plata. También ha bajado el tren a Rosario, y eso impacta en el tren a Córdoba y Tucumán. Hemos incorporado toda una agenda de desburocratización, y mejoras de normativas como los bitrenes o la escalabilidad de los camiones por ejemplo. Hay grandes avances en la obra del Paseo del Bajo. Es muchísimo lo que se hizo este año y todo esto tiene un alto impacto en mejoras de seguridad vial y logística.

-Hace muchos años que no se hacen obras en el Belgrano Cargas como las que se están viendo ahora.

- El Belgrano Cargas era un tren que estaba abandonado. Un ferrocarril que tendía a no llevar más carga viene recuperando año tras año su capacidad de traslado, mejorando el servicio. Para toda esa zona del país es fundamental y demuestra que se pueden recuperar los trenes de carga. Así vamos a ir avanzando con cada uno de los ramales. No sólo la recuperación integral del Belgrano, sino también la mejora del San Martín. Estuve la semana pasada en la provincia de San Juan y estamos recuperando la carga minera de piedras de los yacimientos de que van a SIDERAR. Habíamos perdido esa carga, y se estaba importando de otros países. Estamos viendo como exportar cal en el ferrocarril. Esto baja los costos logísticos, permite más inversiones como las que hizo Calera San Juan que está realizando inversiones por u$s150 millones. En Entre Ríos se está haciendo transporte de trigo por ferrocarril después de muchos años. Se está transportando piedra para la construcción de la PPP de ruta 7 en el obrador de Rufino. Se observa una recuperación del tren principalmente de gestión estatal que estaba totalmente abandonado.

- Al desarrollo ferroviario de carga se suma ahora la posibilidad del "open Access".

- Este año dentro de los hitos, después de un trabajo de más de un año, lanzamos todo el proceso para el "open Access" y estamos caminando en esa dirección. Lo importante es que año tras año vamos consolidando una mirada de un país que piensa en la logística, un país que piensa un transporte integrado y multimodal. Un país que tiene una visión federal, con ese reconocimiento está achicar las distancias. Pensar en los que están lejos de los puertos y los centros de consumo. Con una mirada global que no hubo en las últimas décadas en la Argentina.

- ¿Cómo se está desarrollando el programa "la Revolución de los aviones"?

- Tiene dos caras. La cara de los hechos que muestra que tenemos récord histórico de pasajeros transportados. Que nunca hubo tantas líneas con distintas ofertas en el país. Que empezaron a volar compañías nuevas. Que nació la modalidad low cost que no existía- Que hay un aeropuerto nuevo que no existía como el de El Palomar.

Estamos cambiando toda la tecnología del sector, modernizando lo que son las comunicaciones, los sistemas de ayuda, de navegación con neblina, los sistemas automáticos de detección de rayos. Que hoy hay muchas más rutas aéreas que las que había hace tres años, la mayoría conectando el interior con el interior. Que hay más frecuencias, hay menores precios. Esa es la cara de los hechos

Trabas

La otra cara de la moneda está en los discursos de los sindicatos diciendo que el sector está en crisis, con algunas posturas que disfrazan de ideología la defensa de beneficios o visiones sectoriales históricas que siempre han querido limitar la competencia y el acceso de la gente al avión, tratando de defender privilegios que han formado un sistema que fracasó y que se está reconvirtiendo ahora con mucho éxito.

- De cara al 2019 uno de los desafío es el Plan de Modernización del Puerto Buenos Aires.

-Este es un trabajo que empezó en 2013 cuando comenzamos a analizar si el puerto de Buenos Aires debía seguir en Buenos Aires. Concluimos en que sí, y nos pusimos a pensar cómo debía ser ese puerto, consultando a muchos expertos nacionales e internacionales durante este proceso. Así arribamos a la definición de un puerto con una sola terminal para que tenga más escala, y una terminal externa para que sea mucho más productivo y eficaz, y además para que la ciudad se integre al puerto de la mejor forma. Ahora sigue este proceso muy ambicioso de licitación que nos entusiasma mucho.

- A esto se agrega un cronograma de obras en puertos que se viene realizando.

- Estamos terminando esta semana el nuevo muelle Luis Piedrabuena de Puerto Madryn que va a permitir la operación de cruceros de más de 300 metros de eslora. Está llegando el crucero más grande que recibió Madryn en toda su historia y lo hará a un muelle concluido con gran esfuerzo de muchos, entre ellos la empresa, porque para cumplir el cronograma tuvimos los últimos meses con mucho viento y esta condición climática complicó la finalización de la obra. Estamos avanzando con el muelle Storni- Hemos resuelto los temas que teníamos para el inicio de la obra en el puerto de Ita Ibaté en Corrientes, el primer puerto que el Estado Nacional construye de cero desde hace décadas. Avanzamos muchísimo en la baja de costos en los puertos y se recuperó carga en contenedores en Ushuaia luego de un gran trabajo en equipo para mejorar la estiba.

Radical

La baja en el puerto de Buenos Aires fue radical y llegamos a reducir hasta la mitad el costo de movimientos de contenedores de exportación. Aquí también será fundamental la obra que estamos realizando en el Paseo del Bajo que descongestionará la circulación de camiones por la ciudad. Por otra parte, han seguido las obras en los puertos nuevos de AGD, ACA y la ampliación de Renova. Son inversiones por millones de dólares que se están haciendo en el complejo Rosafe. También se inauguró la semana pasada un puerto nuevo en Euroamérica, muy orientado a los autos.

- Todos coinciden en que en 2019 se espera una super cosecha

- Este año perdimos muchos viajes de camiones, y operación en los puertos por la peor sequía en décadas, pero no nos quedamos quietos. Se trabaja para los nuevos accesos a los puertos de Timbues y San Lorenzo con una red de autopistas nuevas para que los camiones no circulen más por los pueblos y las ciudades. Implementamos un sistema de turnos que ha bajado de 12 horas a 6 o 7 horas la espera para su ingreso a las terminales y seguiremos trabajando para reducir aún más estos tiempos. Entonces mejora el funcionamiento de los puertos, y la calidad de vida de los conductores que en lugar de estar en una cola pueden usar ese tiempo para estar con su familia o transportar más mercadería. Mejoramos el pre gate del puerto de Buenos Aires donde había un negocio privado que no daba servicios y tenía muchos ingresos. También estamos mejorando los transbordos generando mucha carga para el puerto de Buenos Aires y preocupación en su vecino de Montevideo que durante el kirchnerismo creció mucho por las malas medidas del gobierno argentino. Cada cosa es un avance continuo año tras año.

Es año que viene con la cosecha record que esperamos, el nivel de actividad que habrá en todos los eslabones de la cadena logística y dentro de puertos y vías navegables va a ser impresionante.

Tengamos en cuenta que el presidente Macri lidera una mesa de puertos y cada 60 días sigue cada uno de los temas con una mirada muy presente con el objetivo de reducir costos y simplificar las operaciones empezando por el mismo Estado. Muchas veces se complica la operación por Aduana, Senasa o cualquiera de los organismos estatales que intervienen. Esto ha generado en el pasado varios kioscos creados por algunos vivos. Luego esta baja de costos influye en la mejora de convenios laborales e impulsa más infraestructura. Esa mirada está en el discurso cuando antes de este tema nunca se hablaba. Los puertos eran algo que estaba detrás de las ciudades, donde trabajaban algunos, y el que podía, se metía para realizar un negociado con el fin de hacerse rico. Tal el caso del TAP, un seguro que era un invento, encarecía toda la operatoria y le quitaba trabajo por ejemplo a un chacarero, a un salteño o a un tucumano y limitaba el desarrollo de la actividad.

-¿La actividad del ministerio se verá afectada por el año electoral que se inicia?

-En un país como el nuestro, con dos miradas tan distintas como las de Cambiemos y el kirchnerismo, se puede generar cierta incertidumbre para los inversores. Pero también es cierto que las semana pasada se inauguró un puerto nuevo con una inversión millonaria en dólares, que Calera San Juan ya invirtió u$s 18 millones en su segundo horno para procesar cal, que Jetmar recibió su certificado para operar y empieza a volar a Chile y arranca con las frecuencias domésticas en marzo y ya inicia la venta de pasajes, y que en Córdoba la Cámara de Exportadores construyó un puerto seco y se está aprovechando la mejor logística para utilizar el flete de los vacíos. Todo esto está pasando.

Por nuestra parte, aquí trabajamos siempre igual. El pueblo nos eligió por cuatro años y nos queda un cuarto de ese período. Los candidatos tendrán su tiempo dedicado a la campaña pero nosotros sabemos que cualquier día que no hagamos algo para mejorar la calidad de vida e la gente estaremos traicionando la confianza que depositaron en nosotros. La elección es parte de un proceso que tiene la política y los que estamos en el Poder Ejecutivo débenos trabajar todos los días para terminar las rutas, los trenes y los puertos. Para que toda la infraestructura sea mejor, más barata y segura.