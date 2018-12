Fabiana Gadow: "Hay que mirar el amplio espectro de la diversidad para no resignar talento"

Como actores preponderantes de la economía, las empresas evolucionan en sintonía a los cambios sociopolíticos. Conceptos instituyentes, cosmovisiones y formas de pensamiento novedosas ingresan en el día a día corporativo. Independientemente de su tamaño, muchas compañías recurren a consultores externos para asimilar y adaptarse a lo nuevo.

La socia fundadora de inGroW Consulting, Fabiana Gadow, expuso en ColabRH2018, el evento sobre gestión de los recursos humanos que organizó Banco Galicia. Con tres libros publicados en la materia, la especialista dialogó con El Cronista y abordó la temática de la diversidad dentro de las empresas. También analizó los desafíos a la hora de incorporar, cuidar a los recursos en medio de la crisis y de la apertura necesaria para el futuro.

Gadow explica que la diversidad debe entenderse en un sentido amplio ya que abarca a la de género, de orientación sexual, etnias, religiones y de opinión. Sobre esa premisa, la especialista sostiene que es imposible pensarla sin el concepto de inclusión. "La diversidad se interrelaciona con la inclusión y su abordaje varía según la estructura y el tamaño de cada organización. Dentro de las grandes empresas, hay un marco corporativo que impulsa a generar esa discusión, se tiene en cuenta el aumento de la calidad de vida, las nuevas regulaciones, los movimientos sociales, etc. En las empresas familiares, el recambio de pensamiento se da con los sucesores de los fundadores: la temática se presenta más sobre la mesa de la mano de las nuevas generaciones", asegura.

Como asesora externa, Gadow resalta que puede llevar adelante el coaching sin estar contaminada por el día a día de la compañía. "El reto de los que trabajamos en diversidad es mitigar los prejuicios de las personas. Hay que hacerles entender que tienen esos estereotipos y que, al hacerlos conscientes, se puede trabajar con ellos. Hacer la consultoría desde afuera permite ver los sesgos organizacionales de equipo de trabajo e individuales".

El contexto de crisis tuvo un fuerte impactado en las empresas argentinas. En este escenario, Gadow señala que, como en todo período de cambio, lo primero que debe hacer la organización es revisar sus prioridades y focos de eficiencia. "Debemos ver qué capacidades tienen los recursos y cuidarlos. Si no se lo cuida, el talento puede irse a la competencia. Si uno tiene que reclutar, seguirá buscando el mejor talento disponible, independientemente del salario y los costos que conlleve. Hay que mirar el amplio espectro de la diversidad, si no dejaremos afuera mucho talento", analiza.

Mayor flexibilidad

Desde hace décadas, generaciones de mujeres y hombres han ido atravesando realidades diferentes. Y el mundo empresarial-dirigencial no es la excepción. Gadow recuerda que la mujer cedió parte del espacio privado (hogar) y el hombre lo hizo donde ostentaba su poder, el ámbito público. Estas variaciones trajeron aparejados cambios en las familias. "La mujer ocupa lugares en donde el hombre se ha corrido y éste debe adaptarse a esos cambios: comparte las decisiones con otros géneros, se vuelve parte de la crianza de los hijos, de las actividades domésticas, entre otras actividades", dice.

Muchas de las organizaciones están trabajando en prácticas y equilibrios para garantizar mayor flexibilidad a sus empleados. Esto sucede en los casos de maternidad, paternidad, para la práctica de hobbies o el cuidado de los padres o familiares mayores. En el caso de las mujeres que eligen tener hijos, otra práctica deseable es el maternity coaching: ayuda a que las mujeres puedan organizarse en el momento de maternidad. "Desde mi punto de vista, debería estar compuesto de un mentoring previo al nacimiento del bebé y a un soft landing para que la mamá pueda tener todo más organizado, tanto en su casa como en el trabajo", opina.

El mundo empresarial también ha ido acompañando esos cambios en su estructura jerárquica. La representatividad de las mujeres en los ámbitos dirigenciales se ha incrementado, en relación a lo que sucedía hace 20 o 30 años. Tras resaltar este crecimiento, Gadow remarca la importancia de que la mujer trabaje su propio modelo de networking, en lugar de copiar el estilo decisional masculino. "Puede ser que el fútbol y el golf, espacios extralaborales donde se cerraban negocios, sigan estando cerrados para la mujer. Pero eso no quita que se puedan generar espacios para construir otro tipo de vínculos informales, algo tan importante como el negocio de la empresa", concluye.

Identikit

Nombre: Fabiana Gadow.

Edad: 53 años.

Estado civil: Casada, tres hijos.

Formación:

- Master of Arts in Human Resources and Education, Boston University, EEUU.

- Licenciada en Ciencias de la Educación - Universidad de Buenos Aires.

Cargo actual:

- Socia fundadora de inGroW Consulting.

- Miembro del Consejo Asesor de Voces Vitales Argentina

Cargos anteriores:

- directora de Recursos Humanos de Deloitte

- Directora en Accenture

- Directora de Recursos Humanos Citi.

Libros:

- Mujeres y trayectorias de carrera (2018)

- Desarrollo y coaching de mujeres líderes (2013)

- Gestión de talento y grupos de cambio (2010)