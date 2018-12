Acevedo: "Éste es el año más difícil para la actividad industrial desde 2002"

A escasos siete días de finalizar 2018 para los industriales argentinos el año dejó demasiados sinsabores. Devaluación, rebrote inflacionario, depresión del mercado interno, tasa de interés por las nubes y la temida pero confirmada vuelta de las retenciones, golpearon a todo el entramado industrial.

"Es el año más difícil para la industria desde 2002", luego de una devaluación "que nadie esperaba", aseguró Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). En diálogo con El Cronista, repasó la actualidad del sector fabril y reclamó un programa integral para reactivar el mercado interno.

- Éste fue un año complejo en materia económica. ¿Cómo cierra 2018 para la industria?

- Veníamos para un año en donde se estaba bajando la inflación y había un crecimiento muy heterogéneo, liderado por la obra pública y terminó abruptamente con una devaluación que nadie esperaba. Eso hizo que se tergiverse el año. Nos financiábamos a corto plazo, cosa que no deberíamos haber hecho. Se está regularizando la economía pero hoy sigo viendo una economía manejada por la crisis financiera, más que por la economía real.

- ¿La industria está en crisis coyuntural o más profunda?

- Sin dudas, éste es el año más difícil para la industria desde 2002. Cuando usted tiene un motor, hace crecer todo. Hoy ese motor se apagó, por el tema de los cuadernos y un montón de cosas, hemos tenido devaluación y estamos haciendo un ajuste y en recesión. No hay drivers que nos estén empujando.

- ¿Falta un plan económico integral, más allá de medidas puntuales?

- Absolutamente. Tenemos medidas de coyuntura, aún no hemos salido del ajuste cambiario. Lo podemos ver porque con tasas del 60%, el tipo de cambio donde está y no teniendo hoy el Gobierno problemas de financiamiento, tenemos un riesgo país de 800 puntos. Esto está diciendo claramente que hoy no hay confianza en la Argentina.

- El Gobierno dice que noviembre se tocó un piso. ¿Ve indicios de reactivación?

- Hay una mirada muy voluntarista, dicen que el turismo interno, los drivers de Vaca Muerta y la próxima cosecha nos puedan mejorar. Claramente va a ser así pero no veo a la industria acompañando con estas tasas y con una recesión como la que tenemos ahora.

- ¿El Gobierno tiene un error de diagnóstico?

- No sé si es error de diagnóstico o ellos piensan que con esto solo alcanza. Hoy es momento de hacer algún tipo de acuerdo entre todas las partes y ver dónde está la producción y cómo podemos hacer para empezar a crecer.

- ¿La industria está expectante sobre el Brasil de Bolsonaro?

- Lo que pase con Brasil va a incidir en Argentina, pero lo que no sé es qué va a pasar. Al Gobierno no le he escuchado una posición, por lo menos a la industria no le ha dicho nada.

- ¿Cuáles son hoy las prioridades de la agenda industrial?

- Hace poco hemos entregado al Gobierno 35 medidas, con varios puntos sobre seis ejes que van desde financiamiento, acelerar exportaciones, hasta potenciar el mercado interno, el tema tributario, la ley Pyme y el costo energético. Tenemos la promesa de encontrarnos rápido con el ministro de Producción para analizar esto.

- Este año el tema impositivo fue clave.

- Sí, este año se bajaron reintegros y se subieron derechos de exportación, y en algunos casos está impactando mucho en el componente local. Hoy muchas veces es más conveniente importar que comprar localmente para algo que después se va a exportar. Esto baja mucho el tipo de cambio que podría beneficiar para exportar.

- Lo que más perjudica a la industria parece ser la macro. ¿Cómo ve 2019 en ese sentido?

- No se ve un horizonte claro. El Gobierno dice que en marzo vamos a tener noticias positivas, ojalá que sea así, pero nosotros lo vemos con cierto grado de escepticismo. Lo que más nos preocupa es cuándo se va a reactivar el mercado interno.