Aspectos controvertidos en operaciones financieras y efectos en sus miembros

En la primera parte de esta nota sobre un tema tan controvertido, se analizaron las transacciones financieras a través de las guías de precios de transferencia, comenzando con las características económicamente relevantes relacionadas con los términos contractuales, de los productos o servicios financieros que pueden incidir en la fijación de los precios, de las formas para determinar la tasa de interés, finalizando con las operaciones intragurpo, aspecto que se complementa en esta segunda y última parte, para finalizar con las estructuras de puesta en común de caja.

B.1.3. Efectos de ser miembros del grupo

Al valorar un préstamo intragrupo, el prestatario se considera una empresa independiente. Esto no significa que la presencia del resto del grupo sea necesariamente ignorada. Por lo tanto, se tiene en cuenta el posible impacto de la asociación pasiva en la solvencia y otros términos. En particular, las políticas y prácticas de financiamiento externo de la administración del grupo ayudarán a informar las condiciones bajo las cuales la subsidiaria habría tomado prestado de un prestamista independiente.

Un prestamista independiente, al considerar los términos y condiciones de cualquier préstamo a una EMN, normalmente tendría en cuenta la posibilidad de apoyo implícito de otro miembro del grupo. El apoyo implícito es el beneficio de su pertenencia al grupo multinacional del que es parte y aunque no exista ninguna obligación contractual de ningún miembro del grupo de proporcionar ayuda.

Normalmente, se considera que los miembros del grupo tienen más o menos probabilidades de recibir apoyo grupal de acuerdo con la importancia relativa de la entidad para el grupo como un todo y los vínculos entre éste y el resto del grupo, ya sea en su forma actual o en términos de la estrategia futura. Otra consideración clave serían las consecuencias probables para otras partes del grupo de EMN de apoyar o no apoyar al prestatario. Un miembro del grupo con vínculos más fuertes, que sea parte integral de la identidad del grupo o importante para su estrategia futura, que típicamente opera en el negocio central del grupo, normalmente tendría más probabilidades de ser apoyado por otros miembros del grupo que un miembro menos integral. El impacto de una evaluación del respaldo implícito es una cuestión de juicio, pero dependiendo de los hechos y las circunstancias particulares, puede modificar criterios en la calificación crediticia de la entidad. En el caso de una entidad que no tiene ninguna importancia estratégica para el grupo y tiene solo un vínculo débil, podría ser apropiado, en función de los hechos y las circunstancias existentes, considerar a la entidad sobre la base de su propia calificación independiente solamente.

El tipo de información sobre la cual el grupo basaría una decisión de proporcionar o no apoyo a un prestatario en circunstancias particulares normalmente no está disponible para una administración tributaria. Además, puede haber hechos y circunstancias que afectan la disposición o la capacidad del grupo para brindar apoyo y puede significar que el grupo no tome una decisión hasta que surja la eventualidad de dicho apoyo. Esto contrasta, por ejemplo, con una garantía formal en la que se establece un compromiso vinculante cuando se escribe la garantía. Una política evidenciada o declarada públicamente en relación con el enfoque general del grupo o su compromiso con un miembro del grupo en particular proporcionaría una fuerte indicación de la probabilidad de apoyo, aunque dicho compromiso pueda ser inferior a una garantía jurídicamente vinculante. De manera similar, el comportamiento anterior de un grupo en cuanto a proporcionar apoyo puede ser un indicador útil del posible comportamiento futuro. El efecto del apoyo potencial del grupo sobre la calificación crediticia de una empresa y, por extensión, cualquier efecto sobre su capacidad de endeudamiento o sobre la tasa de interés de sus préstamos, no requeriría ningún ajuste de pago o comparabilidad.

B.1.4. Acuerdos: convenios de ocurrencia y convenios de mantenimiento

El propósito de los convenios en un contrato de préstamo generalmente es proporcionar un grado de protección al prestamista y así limitar su riesgo. Esa protección puede ser en forma de convenios de ocurrencia o convenios de mantenimiento.

Los convenios de ocurrencia requieren o prohíben ciertas acciones por parte del prestatario sin el consentimiento del prestamista. Los convenios de inversión pueden, por ejemplo, prohibir que el prestatario contraiga deuda adicional, generando cualquier cargo sobre los activos de la compañía o enajenando activos particulares de la compañía, dando así cierto grado de certeza sobre el balance general del prestatario.

Los convenios de mantenimiento se refieren típicamente a indicadores financieros que deben cumplirse a intervalos regulares y predeterminados durante la vigencia del préstamo pactado. Los convenios de mantenimiento pueden actuar como un sistema de alerta temprana para que, en caso de un rendimiento financiero insuficiente por parte del prestatario, el prestatario y / o el prestamista puedan pasar a tomar medidas correctivas en una etapa temprana. Esto puede ayudar a proteger a los prestamistas no relacionados contra la asimetría de la información.

Los prestamistas intragrupales pueden elegir no tener convenios sobre préstamos a empresas asociadas porque es menos probable que sufran asimetría de información ni buscaría imponer el mismo tipo de restricciones. Cuando no exista ningún convenio en un acuerdo escrito entre las partes, será apropiado considerar si existe, en la práctica, el equivalente de un pacto de mantenimiento entre las partes y el impacto consecuente sobre el precio del préstamo.

B.1.5. Garantías

Una garantía de otra parte puede ser utilizada para respaldar el crédito del prestatario. Un prestamista que dependa de una garantía o garantías deberá evaluar al garante (s) de manera similar a la que evalúa al prestatario original. Para que el prestamista tenga en cuenta una garantía al establecer o ajustar los términos y condiciones de un préstamo, deberá estar razonablemente satisfecho de que el (los) garante (s) pueda (n) cubrir cualquier déficit resultante de que el prestatario no pueda cumplir con su obligaciones.

B.1.6. Tasas y cargos del préstamo

Al considerar la fijación de precios en condiciones de plena competencia de los préstamos, puede surgir la cuestión de los cargos en relación con el préstamo. A veces, los prestamistas comerciales independientes cobran comisiones como parte de los términos y condiciones del préstamo, por ejemplo, honorarios o comisiones. Si dichos cargos se ven en un préstamo entre empresas asociadas, deben evaluarse de la misma manera que cualquier otra transacción dentro del grupo. Al hacerlo, debe tenerse en cuenta que los cargos de los prestamistas independientes reflejarán los costos incurridos en el proceso de captación de capital y en la satisfacción de los requisitos normativos, en los que las empresas asociadas podrían no incurrir.

B.1.7. Los métodos de fijación de precios para determinar la tasa de interés de plena competencia

Como en cualquier otra situación de precios de transferencia, la selección del método más apropiado debe ser coherente con la transacción real tal como se delineó a través de un análisis funcional.

B.1.7.1. Precio comparable no controlado

Se pueden buscar tasas de interés de mercado basadas en la consideración de la calificación crediticia del prestatario teniendo en cuenta todos los términos y condiciones del préstamo y los factores de comparabilidad.

La existencia generalizada de mercados para préstamos y préstamos de dinero y la frecuencia de tales transacciones entre prestatarios y prestamistas independientes, junto con la amplia disponibilidad de información y análisis de los mercados de préstamos pueden facilitar la aplicación del método CUP a las transacciones financieras. La información disponible a menudo incluye detalles sobre las características del préstamo y la calificación crediticia del prestatario. Las características que generalmente aumentarán el riesgo para el prestamista, tenderán a aumentar la tasa de interés. Las características que limitan el riesgo del prestamista, tales como una garantía fuerte, tenderán a dar lugar a una tasa de interés más baja.84. El tipo de interés de mercado para un préstamo probado puede compararse con los datos disponibles públicamente para otros prestatarios con la misma calificación crediticia para préstamos con términos y condiciones suficientemente similares y otros factores de comparabilidad. En la práctica, sin embargo, es poco probable que haya una sola "tasa de mercado", sino un rango de tasas, aunque la competencia entre los prestamistas y la disponibilidad de información sobre precios tenderán a reducir el rango.

En la búsqueda de datos al examinar préstamos comerciales, el prestatario potencialmente comparable puede ser miembro de un grupo multinacional y ha tomado prestado de un prestamista independiente. Siempre que todas las demás condiciones económicamente relevantes sean suficientemente similares, podría ser un válido comparable.

Dependiendo de los hechos y las circunstancias, las alternativas comparables a los préstamos intragrupo podrían ser, también, las emisiones de bonos.

B.1.7.2. CUP internos

Al considerar cuestiones de comparabilidad, no debe pasarse por alto la posibilidad de CUP internas. Si bien es poco probable que cumpla con los requisitos de comparabilidad para considerarse comparable, es posible identificar posibles préstamos dentro del financiamiento del prestatario o de su grupo MNE. Al igual que con CUP externos, puede ser necesario hacer ajustes apropiados para mejorar la comparabilidad.

B.1.7.3. Costo más beneficio

En este método, el precio del préstamo se basaría en el costo de los fondos incurridos por el prestamista para recaudar los fondos para prestar. A esto se sumarían los gastos de organización del préstamo y los costos relevantes incurridos en el servicio del préstamo, una prima de riesgo para reflejar los diversos factores económicos inherentes al préstamo propuesto, más un margen de utilidad.Una consideración que debe tenerse en cuenta con este enfoque es que debe aplicarse teniendo en cuenta el costo de los fondos del prestamista en relación con los otros prestamistas que operan en el mercado.

En algunas transacciones intragrupo, el método del costo puede utilizarse para establecer el precio de los préstamos cuando el capital se toma prestado de una parte no vinculada que pasa del prestatario original, a través de una o más empresas intermediarias asociadas, como una serie de préstamos, hasta que llega al prestatario final. En tales casos, donde sólo se realizan funciones de agencia o intermediarias, puede no ser apropiado determinar la fijación de precios de plena competencia como un recargo sobre los costos de los servicios, sino sobre los costos de la función de agencia en sí.

Opiniones bancarias

En algunas circunstancias, los contribuyentes pueden intentar evidenciar la tasa de interés de mercado en un préstamo intragrupal produciendo opiniones escritas de bancos independientes, a veces referidas como una opinión, indicando qué tasa de interés aplicaría el banco para hacer un préstamo comparable a esa empresa en particular.

Este enfoque representaría una desviación del metodo de condiciones de mercado basadas en la comparabilidad, ya que no se basa en la comparación de transacciones reales. Además, también es importante tener en cuenta el hecho de que tales cartas no constituyen una oferta real de préstamo y que en general no se considerará que dichas cartas proporcionan pruebas de los términos y condiciones de plena competencia.

B.2. Cash pooling

B.2.1. Estructuras de puesta en común de caja

El uso de un fondo común de efectivo está muy difundido entre las empresas multinacionales como una forma de lograr una administración de efectivo más eficiente al reunir, ya sea física o teóricamente, los saldos en una serie de cuentas bancarias separadas. Dependiendo de los arreglos particulares vigentes, un conjunto de efectivo puede ayudar a lograr una administración de liquidez más efectiva, la dependencia del endeudamiento externo puede reducirse o, cuando hay un superávit de efectivo, se puede obtener un rendimiento mejorado sobre cualquier saldo de efectivo agregado. Los costos de financiamiento también pueden reducirse eliminando el margen bancario integrado por el interés que sería pagadero o por cobrar en una serie de saldos de cuentas de débito o crédito por separado y reduciendo los costos de transacción bancaria.

En este contexto, la combinación de efectivo es la combinación de saldos de efectivo como parte de un acuerdo de gestión de liquidez a corto plazo. Los acuerdos de fondos en efectivo son contratos complejos que pueden implicar transacciones controladas y no controladas. Por ejemplo, una estructura común es que los miembros participantes del grupo MNE concluyen un contrato con un banco no vinculado que presta servicios de agrupación de efectivo, y cada miembro participante abre una cuenta bancaria con ese banco.

Aunque hay dos tipos básicos de acuerdos de agrupación de efectivo, físico y nocional, se pueden organizar otras variaciones y combinaciones para satisfacer las necesidades comerciales específicas. Por ejemplo, se pueden mantener varios grupos físicos, uno para cada moneda en la que opera el negocio, junto con un grupo teórico que luego combina esos grupos de monedas individuales.

B.2.1.1. Agrupamiento físico

En un acuerdo de agrupación física típica, los saldos de las cuentas bancarias de todos los miembros del grupo se transfieren diariamente a una sola cuenta del banco centralizador propiedad del líder del grupo de efectivo. Cualquier cuenta en déficit se lleva a un saldo objetivo (generalmente cero) mediante una transferencia de la cuenta principal a la subcuenta correspondiente. Dependiendo de si hay un superávit o un déficit después de que las cuentas de los miembros se hayan ajustado al saldo objetivo, el líder del grupo de efectivo puede pedir prestado al banco para cumplir con el requisito de financiación neta del grupo o depositar cualquier excedente según corresponda.

B.2.1.2. Agrupación nocional

En un conjunto de efectivo nocional, algunos de los beneficios de combinar saldos de crédito y débito de varias cuentas se logran sin ninguna transferencia física de saldos entre las cuentas de los miembros participantes, aunque el banco generalmente requerirá garantías cruzadas de los participantes del grupo para permitir el derecho a compensar entre cuentas si es necesario. El banco agrega los diferentes saldos de las cuentas individuales de los miembros participantes y paga o carga intereses de acuerdo con el saldo neto, ya sea a una cuenta principal designada o a todas las cuentas participantes según una fórmula determinada en el acuerdo de agrupación de efectivo.

Sin transferencias físicas de fondos, los costos transaccionales de operar un conjunto teórico probablemente sean menores que los costos transaccionales de operar un conjunto físico. Las funciones llevadas a cabo por el banco se contabilizarán en los cargos o tasa de interés del banco. Con funciones mínimas llevadas a cabo por el líder del grupo (porque las funciones son realizadas principalmente por el banco), habrá poco o ningún valor agregado por el líder del grupo que se refleje en los precios intragrupo. Una asignación apropiada del beneficio creado como resultado de la eliminación del margen bancario y / o la optimización de una sola posición de débito o crédito necesitaría considerar la contribución o la carga de cada participante del grupo.

B.2.2. Delineación precisa de las transacciones de cash pooling

La delineación precisa de las transacciones de cash pooling dependerá de los hechos y circunstancias particulares de cada caso. Como la mancomunación de la caja ocurre en empresas independientes, la aplicación de los principios de precios de transferencia requiere una consideración cuidadosa. Es de aplicación el principio establecido en las Guías "cuando las empresas independientes rara vez realizan transacciones del tipo celebrado por empresas asociadas, el principio de plena competencia puede ser difícil de aplicar porque hay pocas o ninguna prueba directa de qué condiciones habrían sido establecidas por empresas independientes".

Se debe tener en cuenta las condiciones del acuerdo de caja única como un todo. Por ejemplo, es probable que un fondo común de efectivo difiera de un depósito directo similar a un día en un banco o institución financiera ya que un depositante del pool no lo hace de forma aislada con miras simplemente a un retorno.

Es probable que el miembro del grupo de tesorería participe en la provisión de liquidez como parte de una estrategia grupal más amplia, un acuerdo en el que el miembro puede participar como depositante o prestatario, que puede incluir entre sus objetivos una serie de beneficios que solo pueden alcanzarse como parte de una estrategia colectiva que involucra a los miembros del grupo, realizada en beneficio de todos los participantes del grupo, y cuya membresía se limita a entidades dentro del grupo. Los participantes del pool depositan efectivo en el grupo (o retiran efectivo del grupo), y no hacia (o desde) un miembro del grupo en particular. Ningún miembro del acuerdo de agrupación esperaría participar en la transacción si los perjudicaba más que su siguiente mejor opción.

Al delinear las transacciones del pool, es posible que los ahorros y eficiencias logrados surjan como resultado de las sinergias grupales creadas mediante una acción concertada deliberadamente. La determinación de esos resultados debe establecerse mediante un análisis funcional completo. Por consiguiente, en el contexto de los acuerdos de mancomunación de efectivo, es necesario determinar (i) la naturaleza de la ventaja o desventaja, (ii) el monto del beneficio o detrimento proporcionado, y (iii) cómo ese beneficio o detrimento debe ser dividido entre los miembros del grupo MNE.

Una ventaja de un acuerdo de mancomunación de efectivo puede ser la reducción de los intereses pagados o el aumento de los intereses recibidos, que resulta de la compensación de los saldos acreedores y deudores. El monto de ese beneficio si hubieran tratado exclusivamente con empresas independientes, generalmente sería compartido por los miembros del pool, siempre que se asigne una recompensa adecuada al efectivo líder de grupo por las funciones que proporciona.

Otra consideración clave en el análisis de los acuerdos de financiación intragrupo que podría describirse como cash pooling son situaciones en las que los miembros del grupo mantienen superávits o posiciones de endeudamiento que, en lugar de funcionar como parte de un acuerdo de liquidez a corto plazo, se vuelven más a largo plazo. Por lo general, sería apropiado considerar si, en una delineación precisa, sería correcto tratarlos como un depósito a más largo plazo o un préstamo a plazo.

Una de las dificultades prácticas en tales situaciones será decidir cuánto tiempo debe tratarse un saldo como parte de la reserva de efectivo antes de que pueda tratarse potencialmente como otra cosa, por ejemplo, un préstamo a plazo. Como el cash pooling pretende ser un acuerdo impulsado por la liquidez a corto plazo, puede ser apropiado considerar si el mismo patrón está presente año tras año y examinar qué políticas ha implementado la administración financiera de la MNE, dado que el rendimiento es un problema clave de gestión financiera.

Una posible dificultad para las administraciones tributarias en el análisis de los acuerdos de cash pooling es que las diversas entidades en un pool de caja pueden residir en varias jurisdicciones, lo que puede dificultar el acceso a información suficiente para verificar la posición establecida por el contribuyente. Ayudaría a las autoridades fiscales que los grupos de empresas multinacionales proporcionaran información sobre la estructuración del grupo y los retornos para el líder del grupo y sus miembros, como parte de su documentación de precios de transferencia.

B.2.3. Precios de transacciones de cash pooling

La recompensa adecuada del líder del "grupo de caja" dependerá de los hechos y circunstancias, las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos al facilitar el acuerdo.

En general, el líder del Grupo no realiza más que una función de coordinación o agencia, siendo la registración contable un punto centralizado para una serie de anotaciones en cuenta para cumplir con los saldos objetivo predeterminados para los miembros del grupo. Dado un nivel tan bajo de funcionalidad, la remuneración del líder como proveedor de servicios generalmente será acotada.

Cuando la delineación precisa de las transacciones reales determina que un líder de caja de efectivo lleva a cabo actividades distintas a las funciones de coordinación o agencia, la fijación de precios de tales transacciones seguiría los enfoques de precios de transferencia.

Los siguientes ejemplos ilustran los casos descriptos anteriormente:

Ejemplo 1: "X" es la sociedad matriz de un grupo de empresas multinacionales que tiene las subsidiarias H, J, K y L que participan en un acuerdo de caja mancomunada siendo su filial "M" líder del grupo. Todos los participantes tienen la misma moneda funcional y esa es la única moneda en el grupo.

"M" establece un acuerdo cash pooling dentro del grupo con un banco no vinculado. Se establecen disposiciones legales para que todos los participantes permitan al banco transferencias desde o hacia la cuenta de concentración de efectivo de M cumpliendo con un saldo meta específico para cada participante del grupo. Conforme al acuerdo de servicios de gestión de efectivo, el banco realiza las transferencias necesarias para alcanzar el saldo meta para cada participante en el pool con cualquier superávit neto depositado por M o cualquier posición neta sobregirada que cumpla con los préstamos bancarios a M. La facilidad a la que M puede recurrir está garantizada por "X". El banco independiente paga intereses a M o recibe intereses de M en función de la posición general agrupada. En este caso, M recibe fondos excedentes de los miembros del grupo H y J y proporciona fondos a los miembros del grupo K y L que tienen una necesidad de financiación. Los intereses sobre los saldos de los participantes de la agrupación se cobran o pagan de acuerdo con los acuerdos de agrupación.

Como resultado del acuerdo de agrupación M paga menos intereses al banco o recibe más intereses de lo que hubiera sido el caso en ausencia de los mismos.

El análisis funcional mostrará que M no está sujeto al riesgo de crédito, el que recae en los miembros del cash pooling, sino que simplemente realiza una función de coordinación. Además, M no está desempeñando las funciones o asumiendo los riesgos que un banco tendría. Por lo tanto, M no obtendría el tipo de recompensa que ganaría un banco, como por ejemplo sería retener el margen de intereses entre depósitos y préstamos. En consecuencia, M debería obtener una recompensa acorde con las funciones de servicio que proporciona al grupo.

Ejemplo 2:

La empresa T, miembro del grupo Y de empresas multinacionales, actúa como la empresa de Tesorería del grupo realizando transacciones financieras diferentes, tanto dentro del grupo como a nivel externo. El objetivo principal de la Compañía T es proporcionar servicios de tesorería al grupo, incluida la estrategia y la gestión de la liquidez del grupo. T es responsable de recaudar fondos en todo el grupo mediante la emisión de bonos o mediante préstamos de bancos independientes y organiza préstamos intragrupo para satisfacer las necesidades de financiación de otros miembros del grupo, según sea necesario.

Como parte de los acuerdos de liquidez grupales, T opera un acuerdo colectivo de cash pool y es responsable de decidir cómo invertir fondos excedentes o financiar cualquier déficit. T establece las tasas de interés intragrupo y asume el riesgo de cualquier diferencia entre las tasas que establece con otros miembros del grupo y las tasas a las que realiza transacciones con los prestamistas independientes. T también soporta el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo cambiario intragrupo y decide cómo y cuándo cubrir dichos riesgos.

De acuerdo a las Guías, el análisis funcional debe delinear las transacciones como préstamos intragrupo en el contexto de las actividades de tesorería emprendidas por la Compañía T dado que la Compañía T está desempeñando funciones y asumiendo riesgos que van más allá de la función de coordinación de un líder de cash pooling.

En particular, el análisis funcional mostrará que la Compañía T controla los riesgos financieros asignados contractualmente a la misma y tiene la capacidad financiera para asumir esos riesgos. En consecuencia, T debe ser compensado por las funciones que desempeña y los riesgos que asume pudiendo ganar todo o parte de la totalidad del margen entre las posiciones de endeudamiento y préstamos que adopta. Además deberá tenerse en cuenta que los miembros del grupo no seguirían realizando transacciones con T si éstas los hubieran dejado peor que su siguiente mejor opción.

B.2.4. Recompensar a los miembros del cash pooling

El método para asignar el beneficio de sinergia entre los participantes del grupo dependerá de los hechos y circunstancias específicos de cada grupo. Esto podría lograrse considerando el monto del interés que el participante habría recibido o debía pagarle al banco, si no hubiera existido el acuerdo de agrupación y haciendo un ajuste con respecto al efecto de agrupamiento.

El beneficio de agrupación en sí mismo puede tener diferentes aspectos: por ejemplo una mejora de la gestión de liquidez del grupo MNE; un ahorro al compensar las posiciones de débito y crédito ("beneficio neto"); un "descuento por volumen" en el saldo global, etc. En consecuencia, puede ser apropiado variar la proporción del beneficio atribuido a cada miembro del grupo mediante un método diferente en cada caso.

Se pueden prever tres enfoques para asignar los beneficios de la agrupación de los miembros participantes del cash pooling. Estos enfoques no son necesariamente mutuamente excluyentes.

- Mejorando la tasa de interés para todos los participantes y proporcionándolo con el tamaño del saldo que contribuyen al grupo, independientemente de si es un saldo deudor o acreedor

- Aplicando la misma tasa de interés para todos los participantes

- Asignando los beneficios de la agrupación de efectivo a los depositantes de forma proporcional

B.2.5. Garantías de cash pooling

Se debe considerar además que, como parte del acuerdo de cash pooling, pueden ser necesarias garantías cruzadas y derechos de compensación entre los participantes. Esto plantea la cuestión del precio de las garantías. Puede haber numerosos miembros del grupo, puede haber prestatarios y depositantes, cada miembro del grupo puede tener una calificación de solvencia diferente y es probable que el acuerdo de agrupación con el banco requiera garantías cruzadas completas y derechos de compensación entre todos los participantes del grupo.

Estas garantías son una característica del acuerdo que no ocurriría entre partes independientes. Cada garante proporciona una garantía para todos los miembros del grupo, pero no tendrá control sobre la membresía del grupo, ni sobre la cuantía de la deuda que está garantizando, y puede que no pueda acceder a la información sobre las partes para quienes está proporcionando una garantía y puede que no sea posible para el garante evaluar su riesgo real en caso de incumplimiento. Por lo tanto, el resultado práctico del acuerdo de garantía cruzada puede representar nada más que un reconocimiento de que sería perjudicial para los intereses del grupo no respaldar el desempeño del líder del grupo de efectivo y, por lo tanto, por extensión, al prestatario. En tales circunstancias, el prestatario garantizado puede no beneficiarse más allá del nivel de mejora crediticia atribuible al apoyo de los otros miembros del grupo. Si los hechos y circunstancias imperantes respaldan tal conclusión, no se cobrarán derechos de garantía, y cualquier apoyo, en caso de incumplimiento por parte de otro miembro del grupo, debe considerarse como una contribución de capital.

