Para Melconian, suba en riesgo país es por “una duda en la transición"

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian atribuyó la suba del Riesgo País a "una duda" respecto de la economía argentina. El indicador que elabora el JP Morgan escaló esta semana a niveles históricos y se ubicó el viernes en las 822 unidades.

En ese escenario, el ex funcionario sostuvo que "nadie tiene un medidómetro para decir" los motivos por los que se eleva el Riesgo País. Sin embargo, subrayó: "No he visto que por los actuales problemas en el mundo, se den repercusiones fuertes en Chile, Colombia, Perú".

"Mi justificación tiene que ver con la economía. Hay una duda en la transición", resaltó Melconian, quien minimizó el impacto de las caídas en Wall Street en el indicador. De ese modo, puntualizó: "Si uno va a Nueva York, se da cuenta que tiene un peso relevante", pero aclaró: "Tiene una ponderación, pero no es el justificativo mayor de lo que está pasando".

También puntualizó que en este momento "están quienes quieren poner énfasis en el terreno político", mientras insistió: "Como una ponderación mayor está la economía". En diálogo con Radio Mitre, recomendó "tratar de predecir si va a empeorar o mejorar" en el tiempo.

Por otro lado, se refirió a la realización del G20 y señaló: "Con todas las cuestiones de signos de interrogación que tenía la cumbre, salió muy bien y punto". "El que se quiere subir a ese colectivo para mostrar que somos campeones, es otra cosa. Quien pensó eso, pensó mal", cuestionó.

También criticó a quienes buscan "vender espejitos de colores" y advirtió que "la gente empieza a descreer".

Según su consideración, "no es un momento en donde haya escenario propicio para efectuar cambios que aseguran credibilidad y apoyo político".