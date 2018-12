La CAF, el BICE y el Ciudad financian u$s 50 M para un proyecto de energía solar

La Corporación Andina de Fomento (CAF), que es el Banco de Desarrollo de América Latina, financiará junto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Ciudad un proyecto de energía renovable en Argentina.

Se trata de la construcción de la Planta Solar Cafayate, en Salta, para la que la CAF otorgó un préstamo sindicado de largo plazo que, en conjunto, sumará u$s 50 millones.

El paquete de financiamiento consiste en un préstamo de CAF de u$s 30 millones con un plazo de 15 años, un préstamo del BICE de u$s 15 millones a 15 años, y un préstamo del Banco Ciudad de u$s 5 millones a 10 años.

CAF y Canadian Solar comparten el objetivo de alcanzar un financiamiento de u$s 75 millones, y están buscando u$s 25 millones adicionales en financiamiento senior de largo plazo que se espera cerrar a principios de 2019.

Mirá también Paro de pilotos antes de año nuevo: dictaron la conciliación obligatoria Los gremios habían dispuesto el cese de actividades para el jueves 27 y una movilización. Reclaman paritarias y cuestionan la precarización laboral y la creación de un sindicato paralelo que respondería a los empleadores.

La Planta Solar Cafayate inyectará al sistema eléctrico argentino cerca de 240 GWh de energía cada año, contribuyendo a la diversificación de una matriz energética más limpia.

“Este proyecto permitirá que el sistema eléctrico argentino posea una mayor oferta de energía, lo cual proporcionará seguridad y estabilidad al mismo. Además, CAF cumple un rol estratégico al propiciar que otras instituciones financieras locales también se sumen a esta iniciativa como acreedores”, afirmó el presidente ejecutivo de la institución, Luis Carranza.

La central fotovoltaica Cafayate es una planta de generación con una capacidad instalada nominal de 80 MW. Este proyecto forma parte de la ronda 1.5 del programa RenovAr 1.5, que comprende un paquete de 30 proyectos de energía renovable con un total de 1281 MW adjudicados.