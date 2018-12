Rosana Bertone: “El abuso sexual que sufrí me arruinó la vida”

A partir de la denuncia pública de Thelma Fardin contra Juan Darthés cada día salen a la luz nuevos casos de abusos y acosos. La política, claro, no es la excepción. En este caso se trata de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone.

“Sufrí abuso sexual intrafamiliar entre los 11 y los 12 años. Tardé mucho en hablarlo hasta con mi propia familia porque pensé que no me iban a creer. Solo pude superarlo por la intervención de mi abuelo materno, a quien sí pude contarle porque me unía con él una relación muy especial”, declaró Bertone en una entrevista con la agencia Télam.

La dirigente peronista, oriunda de Entre Ríos, ya había hecho referencia en 2015 al hecho. En ese momento recordó que “fue espontáneo”, ya que le estaban preguntando por los agravios que estaba recibiendo durante la campaña electoral. “Yo dije que no creía que pudiera sufrir un ataque peor que el abuso sexual del que había sido víctima. Y lo sostengo”.

Además, agregó en ese momento que “no creo que nadie en política pueda hacerme pasar por una vulneración física y psicológica peor que aquella”.

Rosana Bertone

Bertone, quien forma parte de Alternativa Federal, también confesó que tenía miedo de que no le creyeran, y que “uno mismo se siente culpable pensando si a lo mejor provocó una situación en el otro. Es absurdo y terrible, pero sucede. El descreimiento es inherente a las denuncias de abuso”.

La primera vez que habló del tema, según recordó, fue a su abuelo, quien “se hizo cargo solo de la situación. Teníamos una relación muy fuerte. Muchos años después, tras ser madre, pude hablarlo con más gente”.

Para salir adelante, confesó que tuvo “contención psicológica, y también me apoyé mucho en la fe, por eso soy tan creyente”.

Si bien Bertone contó que lee “reportajes de mujeres famosas abusadas que dicen que llegaron a ser lo que son por el aprendizaje”, confesó también que ese no es su caso, y que “a mí me arruinó la vida. Tanto sexual como la formación de una pareja. Me focalizo en el trabajo porque me cuesta construir en lo afectivo”.

Sobre el destape de tantos casos a partir del caso Darthés, Bertone consideró que “está bien que se sepa y que las mujeres cuenten su experiencia. La mayoría de los abusos ocurren en el seno de la familia, aunque también en el ámbito laboral”.

Sobre la persona que abusó de ella, si bien no reveló la identidad, contó que “vive actualmente. En mi familia todo el mundo sabe quién es, lo que lo hace más complicado todavía”.

Por otro lado, contó que no piensa hacer la denuncia, ya que “el sistema penal no me resolvería nada. Soy creyente y creo más en la justicia divina. Pero es mi caso, entiendo que se pida la detención de los abusadores, sobre todo aquellos reincidentes”.

Finalmente, contó que si bien ha tenido éxito en la política, también ha tenido “muchas carencias emocionales por todo lo que estos hechos me han dejado como secuela. Tal vez trabajo tanto para no pensar en lo que pasó”.