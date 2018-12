Cronista Charts: Wall Street sobre reacciona a los comentarios de la Fed

Luego de los comentarios de Powell sobre la suba de tasas de la Fed, las acciones en Wall Street aceleraron la tendencia bajista que venían llevando previo a los anuncios. El mercado se encuentra en un escenario de mayor volatilidad.

Juan Cruz Lekovic, analista de Delphos Investment sostuvo que el mercado esperaba un "hike dovish" por parte de la Fed, es decir, que subiera la Reserva Federal Fund Rate por cuarta vez en el año, pero que en su comunicado y apuntara a una política monetaria menos restrictiva. Esto fue lo que ocurrió, sin embargo, no resultó tan dovish como el mercado quería y hubo un sell off.

“El Dot Plot muestra un relajamiento. Mientras en septiembre la mediana apuntaba a tres subas en 2019, la de diciembre muestra que sólo habría dos. Por otro lado, el comunicado fue más dovish, pero no descartan seguir aumentando la tasa de acuerdo a la evolución de los indicadores económicos, principalmente inflación”, comentó.

¿Qué ocurrió? Al analizar la probabilidad implícita del mercado de que en 2019 no haya ninguna suba, previo a la decisión, se encontraba en máximos arriba de 65%.

Mirá también BCRA simplificó esquema de encajes para estimular depósitos de largo plazo La autoridad monetaria que resolvió modificar la estructura de requisitos de efectivo mínimo de los bancos. La autoridad monetaria destacó que la medida no tendrá impacto en la base monetaria.

“Tras el "Just Below" de Powell el pasado 28 de noviembre, el mercado comenzó a imaginar un 2019 sin subas. Esa expectativa hizo que la Fed no sonara tan dovish. ademas, que el DOT Plot señale una política monetaria menos restrictiva es positivo para el mercado. Por ello, creemos que el mercado sobrerreaccionó negativamente”, comento Juan Cruz Lekovic.

Para los analistas de Dephos, la economía tracciona, las ganancias suben y la expectativa de inflación cae con el WTI. “Los fundamentos siguen siendo favorables, y con el S&P en 14,3x veces P/E F12M, estamos ante una oportunidad de compra”, remarcaron.