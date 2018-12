Cada vez menos ahorristas compran dólares en el mercado de cambios

Por efecto de la suba de tasas, disminuyó por cuarto mes consecutivo la cantidad de personas que se volcaron al mercado de cambios para comprar dólares.

Según publicó el Banco Central en el último informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del año, en noviembre la demanda de ahorristas para atesoramiento y viajes al exterior fue de u$s 450 millones. Al mismo tiempo, a cantidad de personas que compró billetes a través del mercado se redujo en 200.000 clientes respecto el mes anterior, totalizando 900.000 personas.

Hay una nueva dinámica entre compradores y vendedores de la divisa estadounidense en el mercado cambiario. En línea con lo publicado recientemente por El Cronista, la autoridad monetaria señaló: "Esta disminución en las compras netas de individuos se observó en la demanda neta de billetes para atesoramiento, con la particularidad que volvió a aumentar la cantidad de individuos que vendieron y disminuyó la cantidad que compraron respecto a lo visto en octubre".

Según detalló el BCRA, el mes pasado el total de ventas brutas totalizó u$s 872 millones, el segundo pico detrás del máximo que se alcanzó en diciembre de 2016. En tanto, las compras brutas de moneda extranjera alcanzaron los u$s 1000 millones, lo que representa su mínimo nivel en los últimos dos años.

Incluso, los montos de los vendedores superaron a los de los compradores. "Los vendedores tuvieron ventas brutas per cápita de u$s 1.260, mientras que las compras brutas per cápita fueron de u$s 1.170", reportó el documento.

En octubre, de hecho, cuando comenzó este ajuste monetario, ya se había notado una fuerte reducción en las compras de billetes dentro de los componentes de FAE, que cayó de u$s1.195 millones a u$s475 millones. En noviembre, con un Banco Central que además retiró más pesos del mercado de los que se había propuesto, las ventas superaron a las compras.

En general, este tipo de operaciones de billetes se concentran en los pequeños ahorristas. El Central reportó que en noviembre, el 69% de las ventas brutas y el 63% de las compras brutas fueron inferiores a u$s 10.000.

Si se miran los números en detalle, unos u$s 100 millones fueron demandados por los ahorristas para atesoramiento mientras que otros u$s 300 se compraron para viajes al exterior.

Esto último refleja el efecto desalentador para el turismo externo de un tipo de cambio más elevado y una mayor inflación en el mercado local. Concretamente, los egresos netos por "Viajes y otros pagos con tarjetas" registraron una salida neta de u$s338 millones. Tal como explicó el BCRA en su reporte, esta cifra similar a la observada en octubre, pero si se la compara con el resultado de doce meses atrás es un 48% menor.