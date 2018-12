Un año en el que, a pesar del contexto global, las ventas de arte crecieron 13%

En un año muy difícil para el comercio mundial -los Estados Unidos parecen proteccionista y China, liberal-, el mercado del arte no se detiene y sigue creciendo. Sothebys vendió u$s 5200 millones y sus ventas aumentaron un 13%, y, en China, es líder, con ventas que superan u$s 1000 millones. Christies no reporta aún sus números. Pero se estiman ventas en más de u$s 7000 millones, con el apoyo de la venta extraordinaria de la colección de David Rockefeller, que fue la más grande de la historia (u$s 1000 millones). Sólo las 10 más importantes sumaron u$s 914 millones.

El 90% se vendió en Nueva York. Christies vendió el 75% de ellas y el resto Sothebys. La más cara vendida fue un desnudo de Modigliani ofrecido por Sothebys en u$s 157 millones. Luego, fue la venta de un Picasso de Rockefeller en u$s 115 millones, que había sido comprado al artista por Gertrude Stein. Gran precio para un artista estadounidense fue el lindísimo "Chop Suey", del realista Edward Hopper, que alcanzó los u$s 92 millones hace unos días. El mayor precio para un artista vivo fue para la obra de David Hockney (81), que alcanzó los u$s 90 millones.

Una de las pocas obras que aparecen del ruso Kazimir Malevich, precursor del arte suprematista, alcanzó los u$s 86 millones. Unos típicos nenúfares de Claude Monet alcanzaron los u$s 85 millones. Una figura de Odalisca del colorista Henri Matisse llegó a los u$s 81 millones. Un bronce pulido de Constantin Brâncu i recaudó u$s 71 millones. Un De Kooning u$s 69 millones y un Picasso, retrato de su musa Marie- Thérèse Walter, otros u$s 69 millones.

También, se logran grandes precios por obras de mujeres artistas, De la estadounidense Joan Mitchell, se lograron u$s 16,6 millones por una colorida pintura abstracta realizada en Giverny. Por la maravillosa obra de Artemisia Gentileschi, un autorretrato que se había vendido en París hace un año, en u$s 2,2 millones, fue comprado por la National Gallery de Londres en u$s 4,5 millones. Las contemporáneas más cotizadas son Cecily Brown (u$s 6,8 millones) y la británica Jenny Saville, cuyo autorretrato desnuda recaudó u$s 12,5 millones, con lo cual es la más cotizada de las artistas actuales. En los remates porteños, fueron Fernando Fader, Rómulo Macció, Antonio Berni y Benito Quinquela Martín, quienes lograron los mayores precios.

país, debido a los mayores costos, ya que una exposición genera casi u$s 10.000 de costo (entre catálogo, correo y marcos), lo cual lo hace muy difícil de bancar para los artistas, salvo que la galería se haga cargo de pagar dichos costos.

Muy activo estuvo el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue visitado por 600.000 personas. Las casas de remate porteñas generan u$s 25 millones en ventas, de los cuales la mitad es el Arte Argentino. En todo el mundo aumentan las comisiones a los compradores y disminuyen las que se cobran al vendedor ya que es un mercado fuertemente demandante. Pensar que la obra más cara vendida en el año fue el Modigliani y la casa que lo vendió no tuvo ganancias, ya que se vendió en menos de la garantía que había dado al vendedor. Igual, logró tenerla a la venta y atrapó la atención del mercado con ella.