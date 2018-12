Golpe al PJ bonaerense: inhabilitan al intendente de Merlo a ejercer cargos

"No voy a bajar los brazos, tengo la paz de quien se sabe inocente. Esto es un problema político, no un tema jurídico". Con estas palabras, se defendió ayer el intendente de Merlo y reciente ex presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, tras ser condenado como responsable de "fraude a la administración pública". Su argumento, al apuntar a una "persecución" tácitamente de Cambiemos en lugar de hablar de "justicia", fue replicada por el justicialismo orgánico, tanto nacional como provincial, que salió a respaldarlo. No hubo, por el contrario, apoyos individuales de sus colegas.

Todo después de conocido el fallo del juez correccional 3, Jorge Luis Rodríguez, que condenó al alcalde a 2 años y 6 meses de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por un faltante de 600 mil, entre 2006 y 2007, durante su gestión como director en los casinos Central y Del Mar en la ciudad de Mar del Plata.

El fiscal Fernando Berlingieri consideró que quedó demostrado que tanto Menéndez como Enrique De Luca, que era el jefe de Administración del Casino Central, dispusieron de ese dinero del tesoro. Según la acusación de la causa conocida como "Mochila Verde", ambos imputados "pergeñaron una maniobra engañosa con la finalidad de disimular" un faltante, ordenando a "personal subalterno" el retiro en una mochila de la misma suma del Casino del Mar" para, en teoría, evitar que la Dirección de Auditoría del Instituto de Loterías y Casino, con un arqueo contable, detectara el faltante.

Desde Merlo insistieron que apelarán el fallo, por lo que hasta tanto no haya una sentencia firme, no sólo Menéndez continuaría como intendente sino que, además, podría ser candidato el año que viene. Si bien el jefe comunal era uno de los que sonaba como precandidato a gobernador en 2019, con mucha llegada al Vaticano del Papa Francisco, en el último tiempo había decidido buscar su continuidad en el municipio.

En 2015, Menéndez le arrebató la intendencia al histórico Barón del Conurbano, Raúl Othacehé. Casualidad o no, justo ayer, antes de conocida la sentencia, su antecesor denunció "un mensaje mafioso" detrás de una entradera que sufrió en su casa. Tras un tiroteo, que fue registrado por cámaras de seguridad, resultó herido un sereno.

"Yo considero que fue un ataque político. No es el primero, hemos recibido otros. Esto fue brutal, tiros adentro de mi casa. Por el tipo de procedimiento fue un mensaje político", sostuvo ante la prensa Othacehé. En años anteriores, cuando era opositor en el distrito, Menéndez supo acusarlo de lo mismo.

Otro hecho del azar: justo el lunes, Fernando Gray (Esteban Echeverría) reemplazó a su par de Merlo como presidente del PJ bonaerense, con un acto en el Centro Cultural del Suterh. Fue un enroque preacordado cuando ambos quedaron al frente de una lista de unidad para evitar una interna partidaria con el ex titular, el matancero Fernando Espinoza.

El PJ Nacional de José Luis Gioja, también repudió la "imputación descabellada" y la justificó en una "extorsión de un sector de la Justicia, que opera como el brazo político del Gobierno de Macri y Vidal".