Quién es el misterioso fondo que comprará Visa, Banelco y Pagomiscuentas

Advent pagará más de u$s 700 millones por el 51% de Prisma, que engloba las licencias de Visa, Banelco y Pagomiscuentas. Radiografía por dentro de quién es esta compañía que tiene como asesor al ex presidente de Visa, Luis Schvimer

Advent es una de las firmas de capital privado más consolidadas del mundo, con más de 30 años de experiencia en 4 continentes y una plataforma conformada por +40 profesionales en América Latina, 55 en Estados Unidos, 81 en Europa y 15 en Asia. Desde su fundación en 1984, Advent International ha realizado más de 500 inversiones en 37 países.

Advent gestiona más de u$s 45.000 millones en activos y actualmente se encuentra invirtiendo su octavo fondo global llamado "GPE VIII" de u$s 13.000 millones y su sexto fondo para América Latina llamado LAPEF VI de u$s 2100 millones. Advent posee una extensa trayectoria en América latina con más de 55 transacciones y una de las más extensas plataformas dentro de la industria de capital privado en la región con más de 40 profesionales basados en 5 países: Argentina, Brasil, Colombia, Mexico y Peru.

Advent ha estado presente en Argentina con un equipo local dedicado desde 1996. Ha liderado inversiones en empresas de Argentina y Uruguay en una gama de sectores que incluyen servicios financieros, servicios empresariales, consumo y salud. Ejemplos de estas inversiones incluyen: Laboratorio LKM, Fada Pharma, Laboratorio Dosa, Graffigna, Universal Asistencia, Pronto (Uruguay), Nuevo Banco Comercial (Uruguay) y Enjoy (Chile, Argentina y Uruguay).

Advent es el mayor inversor en el sector de medios de pago a nivel mundial, desde 2008 ha completado más de 35 inversiones en todas las geografías donde se encuentra presente (América del Norte, Europa, América Latina, Asia-Pacífico) por un valor de u$s 31.000 millones.

Algunas transacciones seleccionadas son:

-Concardis (Alemania, 2017), proveedor de medios de pagos digitales en Alemania, Austria y Suiza.

-Nexi (Italia, 2015): jugador líder en el mercado de servicios financieros italiano con fuerte participación en servicios de medios de pago (adquirencia y procesmiento emisor)

-Nets (Dinamarca, 2014), uno de los mayores proveedores europeos de soluciones de pago, información e identidad digital.

-WorldPay (Reino unido, 2010), El mayor proveedor de servicios de pago en el Reino Unido y Europa y el cuarto más grande a nivel mundial

-Vantiv (Fifth Third Bancorp, 2009), proveedor líder de servicios de procesamiento de débito y cajeros automáticos de Estados Unidos

-CETIP (Brasil, 2009), la mayor plataforma de negociación de valores de renta fija privada y derivados extrabursátiles en América Latina.

En muchos de estos casos (WorldPay, Cetip) Advent ha liderado una salida a bolsa (IPO) exitosa. Advent ha realizado mas de 50 IPOs en todo el mundo, ningún otro fondo de capital privado ha realizado más IPOs que Advent en América Latina o en medios de pago a nivel global.