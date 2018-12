El FMI alertó al Gobierno por falta de cobertura social a los pobres

En su última revisión de la economía argentina, el FMI planteó que son necesarios mayores esfuerzos para fortalecer la red de contención social. La institución financiera advirtió que las parejas y los adultos sin hijos no están actualmente cubiertos ante un posible empeoramiento de las condiciones sociales.

El FMI está pendiente de que el programa con la Argentina tenga un foco en la protección social, ya que admiten (en sus propias palabras) la “historia complicada” de la institución con el país. En el informe que publicaron ayer pidieron dos medidas precisas. Por un lado, reclamaron al Gobierno que “planee medidas para proteger a las parejas o individuos que no tienen hijos ya que estos no reciben la cobertura suficiente y que son los que quedan más vulnerables ante el empeoramiento de las condiciones sociales”. Por el otro, pidió que “revisen las tarifas sociales para darle más protección a los sectores más vulnerables”.

Desde Casa Rosada, este mediodía, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, reconoció que antes de que se publique el informe se reunió con los economistas del FMI y que le remarcaron estos mismos puntos. Incluso, desde su cartera se mostraron sorprendidos por este reclamo.

Ante la prensa, Stanley sostuvo que en la reunión con el FMI hablaron de este punto. “Les explicamos sobre el programa “Haciendo Futuro”, un programa que justamente da cobertura a personas que hoy no tienen ingresos o trabajos formales, más allá de tener o no tener hijos, cómo funciona este programa y toda la transformación que se hizo a partir de este programa”, comentó. Por ahora, en el Gobierno no tenían planeada una nueva medida sobre este universo de ciudadanos, que el FMI considera insuficientemente protegidos por la red de cobertura social.

En uno de los últimos puntos, la institución financiera también retoma su enfoque tradicional y apunta que el Gobierno debe prepararse para abordar reformas estructurales. Ahora bien, a diferencia de los programas de la década del ‘90, bajo el denominado Consenso de Washington, el FMI incluye advertencias respecto a la red de cobertura social.

En ese punto pide más esfuerzos para racionalizar la red de protección social (uno de los puntos que suele reclamar es que no se superpongan los programas y abarquen todo el universo vulnerable) y extender a aquellos que actualmente no están protegidos. Y también hace foco en incrementar el empleo para todos los trabajadores, “en especial las mujeres, los jóvenes, y los trabajadores de bajos ingresos”.