Sustentabilidad: los logros de 2018 y las metas de 2019

En un 2018 signado por la crisis económica, que no se haya detenido la agenda de la sustentabilidad es una buena noticia. Pero hay mucho más. Orientada por los ODS y por las demandas de sus públicos, la gestión sustentable gana terreno en la gestión de las firmas y en múltiples sectores de la economía. Otro de los impactos positivos de este año fue la presidencia argentina del G20, que hizo eco a nivel local de la agenda global de sustentabilidad de vanguardia. "Este proceso y su continuidad, eleva la vara respecto de la gestión sustentable de las compañías y sin marcha atrás", dice Sebastián Bigorito, director de CEADS. La expectativa de llegar a la OCDE también colabora en la adecuación de la gestión local de la sustentabilidad, ya que implica para el gobierno adecuar su normativa y regulación y para los privados fijar nuevos estándares en materia de gestión ambiental, transparencia, derechos humanos y cadenas de valor, entre otros.

Reducir el desperdicio de alimentos. Adoptar la perspectiva de género. Comprometerse con oportunidades de trabajo inclusivo y de formación para las demandas del nuevo mercado laboral. Involucrarse en prácticas de economía circular y sumar a la cadena de valor. Apostar por las finanzas inclusivas. Lograr nuevas certificaciones. Buscar soluciones de acceso al agua segura. Pero también trabajar alianzas y definir indicadores concretos que permitan medir la gestión a la vez que diseñar acciones. Diseñar alianzas público-privadas para lograr un mayor impacto. Todo forma parte de lo que distintas empresas pusieron en práctica en 2018 y profundizarán el año próximo.

TRABAJO INCLUSIVO

El sector de selección de personal se mostró muy activo desde diferentes mesas de trabajo, grupos de interés, cámaras y en articulación con el sector público. Pero dadas las estadísticas de desempleo crecientes, queda mucho por hacer. Siendo la búsqueda de talento el core del negocio de Adecco, visibilizar las necesidades que padecen los grupos de mayor vulnerabilidad y darles herramientas para la inserción laboral es fundamental en su estrategia. Según Pablo Liotti, a cargo del área, los destacados del año fueron haber convocado más de 7.000 candidatos para su programa CEO por 1 Mes, quienes accedieron a herramientas para mejorar su empleabilidad y el éxito del programa Experience Work Day que brinda experiencia laboral de un día a jóvenes que no han accedido a un empleo todavía. Para el año próximo, el foco estará en jóvenes de 18 a 24 años, personas mayores de 45, con discapacidad y atletas, al igual que en las cuestiones de género y la erradicación del trabajo infantil.

En el caso de Manpower, se propusieron en 2018 profundizar la gestión y dar un salto cualitativo y de liderazgo a nivel regional. "Así, llevamos adelante la elaboración del primer Reporte de Sustentabilidad para Latinoamérica", cuenta María Amelia Videla, directora del área. Para lograrlo, realizaron un análisis de la operación en cada país y unificaron las mejores prácticas que respondan a los pilares de acción en Sustentabilidad y a los ODS prioritarios para la organización. Para la operación local definieron este año indicadores de medición concretos. En 2019, fortalecerán su rol frente a los desafíos del mundo del trabajo y el impacto creciente de la tecnología para poner a disposición de las personas, en especial de las que se encuentran en desventaja, oportunidades de aprendizaje y formación.

BELLEZA SOSTENIBLE

Entre los logros del año, en Natura cuentan las certificaciones obtenidas: UEBT (Unión para el Biocomercio Ético) para su sistema de suministro ético de ingredientes naturales en los productos de la línea Ekos, que certifica comercio justo, conservación de la biodiversidad brasileña y relación de confianza con la comunidad y Leaping Bunny -emitida por Cruelty Free International- porque sus productos e ingredientes cumplen con la garantía de no realizar ensayos con animales. Los sellos permiten a los consumidores identificar fácilmente productos que no se prueban en animales. Todas las líneas de productos de la marca ahora están certificadas. La cartera de Natura abarca productos para el cuerpo, la cara y el cabello, así como perfumería y maquillaje y utilizan un promedio de 81% de ingredientes vegetales en sus fórmulas, y muchos productos son veganos, como sus jabones, cremas, champús y humectantes Ekos. Otra iniciativa importante fue trabajar la agenda de género -donde desplegaron inciativas que fueron desde talleres de formación hasta la implementación de protocolos y licencias por violencia de género o por paternidad pasando por la formación en Nuevas Masculinidades para Marketing. Según Sabina Zaffora, gerente de Sustentabilidad de la firma, hay que trabajar cada vez más articulados, con el sector de actividad y con el Estado. Involucrados en el desafío de articular la cadena de abastecimiento para lograr vidrio reciclado argentino para su línea de perfumes, concretar ese proyecto será uno de los desafíos para el 2019, lo mismo que lanzar una encuesta adaptada en base al Indice de Desarrollo Humano para relevar dentro de la red de 180.000 consultores Natura el impacto de la firma en el desarrollo de las personas que trabajan para ella. Por ejemplo, uno de los proyectos a concretar se relaciona con la educación para adultos, ya que 22% de los consultores no ha terminado el secundario.

En el caso de L'Oréal, bajo el lema corporativo lanzado en 2013 Sharing Beauty with All, la filial local destaca uno de los principales logros del año: el programa Belleza por Un Futuro que llegó a más de 300 alumnos en las provincias de Tucumán y Buenos Aires. El proyecto consiste en enseñar de forma 100% gratuita las profesiones de peluquería y maquillaje a personas en situación de vulnerabilidad social de entre 18 y 40 años y en contribuir a su inserción laboral. L'Oréal inaugurará un nuevo polo logístico en Tigre, de 30.000 m2 que contará con certificación LEED Gold, en 2 etapas, la primera de las cuales con una inversión cercana a los u$s 22 millones. "La empresa busca ser una compañía ejemplar que integre la sustentabilidad en su estrategia y en sus operaciones diarias, además de lograr ser una de las 10 mejores organizaciones para trabajar", dice Myrna Polotnianka, gerente de Sustentabilidad. Para 2019, la estrategia apuntará a mirar y entender la cadena de valor, trabajar en conjunto con el sector privado, la sociedad civil y el gobierno, lograr la transformación digital del negocio y la universalización para que su portfolio de marcas y productos para que se correspondan con las necesidades de clientes diversos.

Para Germán Rossi, de Novartis, lograr la aprobación por el Comité Ejecutivo de Novartis de la nueva estrategia de medio ambiente para 2025 y 2030 fue el principal logro del 2018. "Los objetivos de clima son ser carbono neutral, y clima resiliente; para reducir residuos aspiramos a movernos hacia una economía circular, volvernos plástico neutral, reducir los residuos en la fuente e incrementar la eficiencia de las materias primas. En cuanto al agua, aspiramos a ser eficientes en su uso y no afectar la calidad de los cursos de agua", enumera el compromiso. Concretamente, el año próximo, gestionarán la transición a la nueva estrategia y harán que los asociados contribuyan con las actividades de sustentabilidad a través de la creación de un "equipo verde". También reducirán los residuos plásticos, el consumo de electricidad a través de iluminación led en las nuevas áreas e implementarán un manual de buenas prácticas en el uso de la electricidad.

EDUCACION AMBIENTAL

Con el compromiso enunciado de proteger los alimentos y las personas y el futuro, Tetra Pak continuó con su programa de educación ambiental en escuelas, fortaleciendo el reciclaje apoyando a cooperativas y donando muebles elaborados con material reciclado. Alcanzaron la meta de que 98% de los envases que se comercializan en la Argentina cuenten con logo FSC y avances en educar y sensibilizar a clientes y consumidores sobre la importancia de elegir materiales con fuentes renovables. "Impulsaremos mejoras en la gestión de residuos y en la infraestructura de reciclaje, al tiempo que aumentamos la conciencia del consumidor sobre la importancia del reciclaje y el impacto de la basura, la renovabilidad de los insumos, como el cartón de nuestros envases, el cual posee la certificación FSC® (Forest Stewardship Council) que garantiza que el cartón utilizado proviene de bosques certificados y fuentes controladas. "Esperamos avanzar hacia una economía circular, que dará lugar a innovaciones en el diseño, recolección y el reciclaje de los envases", dice Estela Reale.

A la economía circular también apuesta Benito Roggio Ambiental. La creación del primer Laboratorio Biorreactor Móvil del país -dispositivo tecnológico que mide cuánta energía y biofertilizantes pueden generar los residuos orgánicos de una industria a partir del proceso de digestión-; y el logro de récords de generación de energía a partir de biogás y de toneladas de residuos procesadas y recuperadas en la planta de TMB en el Complejo Ambiental Norte III, fueron los 3 hitos de la gestión de BRA en 2018. El año próximo, avanzarán en la creación y definición de una matriz que permita la medición de la huella de carbono tanto de las actividades vinculadas a acciones de sustentabilidad, como a los distintos proyectos que todas las operaciones llevan adelante.

ECONOMIA CIRCULAR

Avanzando hacia una economía circular, el desafío de la industria de consumo masivo es trabajar de forma articulada con todos los sectores- público y privado- para avanzar en una nueva economía del plástico.

Con el compromiso de desarrollar el 100% de envases plásticos reutilizables, reciclables o aptos para el compostaje para el 2025, Unilever trabaja con distintos actores para desarrollar iniciativas innovadoras que respondan a esa meta y ampliaron el plan Reciclando en la Ciudad, junto al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que incentiva a los ciudadanos a llevar materiales reciclables a los Puntos Verdes adheridos y obtener un cupón de descuento para la compra de productos de la marca.

La firma también reconoce su rol fundamental en el rediseño del sistema alimentario mundial. "En Nutrición Sustentable pusimos especial foco en el desperdicio de alimentos en la Argentina. A 8 años del lanzamiento de nuestro plan logramos alcanzar el 80% de los objetivos propuestos y, si bien en algunas áreas estamos experimentando grandes avances, en otras aún siguen siendo un desafío. Para 2019, nuestra visión pondrá el objetivo en la mejora y optimización de nuestra operación y el desafío de involucrar al consumidor promoviendo hábitos de consumo responsable y sustentable desde la etapa productiva hasta el consumo", dice Mariana Reñé, a cargo del área.

En el caso de Danone, para Nicolás Dobler, gerente de Sustentabilidad, en el 2018 pusieron foco en lograr menor cantidad de desperdicios alimentarios, educando en su recuperación y también consolidaron su trabajo con comunidades con acceso al agua vulnerado, promoviendo un modelo colaborativo y de impacto colectivo que integra a diferentes actores -Estado, sector privado y sociedad civil- para implementar soluciones permanentes y sostenibles de acceso a agua segura en las comunidades y dinamizar las economías familiares y el desarrollo local. La nutrición infantil en poblaciones vulnerables, la plataforma del agua -que brinda datos e indicadores estadísticos sobre el problema en el país- fueron otras propuestas que implementó Danone. Para el 2019, recertificar como empresa B, fortalecer el modelo colectivo y colaborativo de acceso al agua, trabajar en el rescate de alimentos a lo largo de toda la cadena de valor, educar en hábitos saludables, trabajar en erradicar la malnutrición en el país y trabajar en conjunto con el sector de alimentos para lograr consensos en objetivos comunes es la lista de tareas.

Que la causa de la sustentabilidad sea de todos, es uno de los objetivos de Cervecería y Maltería Quilmes. "Involucrar desde el agricultor hasta los consumidores", cuenta el objetivo Vanesa Vázquez, jefa de Sustentabilidad. Las iniciativas buscan que la sustentabilidad exceda la compañía y avance en toda la cadena de valor. En el caso de Quilmes, 100+ Sustentabilidad es la plataforma que lanzaron este año para cumplir los objetivos 2025 y sistematizar el compromiso en Agricultura Sustentable, Packaging Circular, Agua, Cambio Climático, Energía Renovable y Cadena de Valor. "Nos propusimos metas ambiciosas", dice Vázquez. Así, lograron consolidar el compromiso con agricultores de cebada mediante Smart Barley, una plataforma que conecta agricultores para que conozcan las tecnologías utilizadas y la calidad de cebada producida. Hoy, 1.200 productores participan activamente de la plataforma aportando información de más de 1.200 lotes de cebada, y estamos trabajando en una prueba piloto para alcanzar a los 1.500 productores agropecuarios. Continuaron con el programa Revuelta, inaugurado en 2017, que impulsa nuevas economías en la cadena de valor conformada por pymes, emprendedores, emprendedores sociales, start-ups y economías regionales. Así, se incorporaron 189 proveedores nuevos en Quilmes, Zárate y Tucumán a quienes se le generaron órdenes de compras por $ 2,5 millones. Del total de 5.800 proveedores, el 50% fue impactado por la nueva política de flexibilización de pagos. En 2019 apuntan a generar una gobernanza entre privados para mejorar la gestión de recursos, haciendo foco en agua, packaging y energías renovables.

FINANZAS INCLUSIVAS

Con un rol fundamental para impulsar el desarrollo económico del país, la banca hizo foco en emprendedorismo, programas de inclusión financiera, bancarización. Las cifras de lo que falta son elocuentes: más del 51% de los argentinos no tiene cuenta bancaria, casi el 70% no tuvo ningún tipo de ahorro y el 58% no posee tarjeta de débito, según Global Findex 2017, Banco Mundial. "Tenemos un gran desafío para lograr una mayor inclusión financiera. Como sector tenemos un rol fundamental en el desarrollo económico. Es vital ofrecer y desarrollar productos y servicios innovadores que satisfagan los nuevos requerimientos del contexto y que contribuyan al desarrollo social y el cuidado ambiental", dice Constanza Gorleri, a cargo de Sustentabilidad en Banco Galicia. En la entidad, además de desarrollar nuevos productos, lo hacen mediante la educación en estos temas, articulando con los organismos públicos y el tercer sector para poder amplificar el alcance de estos programas y así llegar a más personas. Los objetivos de los programas son desarrollar la cultura del ahorro y la planificación financiera. Así, relanzaron el programa EconoMía. "Considerando los cambios en la bancarización de las personas y el uso de las plataformas digitales renovamos el contenido de los talleres y generamos nuevas dinámicas pedagógicas y desarrollamos una plataforma digital en la que se encuentran todos los contenidos", explica Gorleri.

Según Laura Gianazza, jefe de RSE de Banco Comafi, el logro del 2018 fue el alcance que logró el programa dedicado a capacitar emprendedores, "TEVABIEN Emprender", con el cual llegaron a más de 4.200 emprendedores. Para el 2019 esperan ampliar el alcance del programa llevándolo al interior y profundizar el compromiso con el desarrollo social y económico.

Banco Macro, puso el acento en desarrollar programas federales, alineados al rol que tiene en las comunidades del interior. También enfocó en la gestión del impacto ambiental directa del negocio a partir del desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la Torre Macro en CABA, que busca alcanzar la certificación de normas LEED. "Medimos nuestros consumos y residuos y detectamos oportunidades de mejora para seguir minimizando nuestro impacto ambiental", dice Milagro Medrano, a cargo de Sustentabilidad en la entidad. Educación financiera, a través del programa "Cuentas Sanas", con contenidos y herramientas para que todas las personas encuentren recursos para administrar su economía personal- y fortalecer a las pymes y a los emprendedores, han sido las metas logradas. Profundizar estos dos ejes será el objetivo de 2019, alcanzando más localidades y estableciendo nuevas alianzas.

Grupo Supervielle logró este año formar parte del Primer Indice Bursátil de Sustentabilidad Corporativa de la Bolsa de Comercio, que evalúa el desempeño de las emisoras listadas en BYMA en los cuatro pilares ESG-D, en base a la información reportada y disponible al público en general. ¿Los planes para 2019? Profundizar el camino emprendido en las cuatro áreas claves para la gestión sustentable: gobernanza y compliance, financiamiento responsable, cadena de valor transparente e impacto ambiental de nuestras operaciones. "En el otorgamiento de créditos, la meta es tener casi la totalidad de la cartera de préstamos de banca empresas bajo la Política de Riesgos Ambientales y Sociales", dice Atilio Dell'Oro Maini, director de la entidad, para quien el sector va hacia un financiamiento más responsable, aunque queda mucho por hacer.

INFLUENCIA LOCAL

En la industria petrolera, uno de los grandes hitos de 2018 para la industria fue la creación de la Mesa Vaca Muerta, organizada por la Secretaría de Energía de la Nación, con participación de las operadoras presentes en la región, las cámaras, el Gobierno Nacional, el de Neuquén y los sindicatos. "Debemos seguir consolidando espacios de diálogo público-privado como este para encontrar las soluciones que necesitamos a nivel industria para ser más eficientes, reducir costos y ganar competitividad", cuenta Verónica Staniscia, a cargo de Relaciones Externas de Shell. En la petrolera, este año reconvirtieron sus programas de sustentabilidad para rediseñarlos con visión e impacto local. "Desafío Emprendedor es un logro en sí mismo. Es un programa centrado en el desarrollo de emprendedores en San Patricio del Chañar, cerca de nuestras operaciones, que tiene la particularidad de ser impulsado por los propios actores locales. Es una acción colectiva, por y para la propia comunidad", cuenta Staniscia.

Seguir desarrollando la estrategia de inversión social 2018-2020, fortalecer los programas vigentes y sumar emprendedores de otras localidades son las metas a futuro.

En el caso de PAE, Agustina Zenarruza, a cargo de las acciones de Responsabilidad Social, alcanzaron más de 350 mil beneficiarios con las más de 70 acciones que implementaron en las provincias donde la petrolera está presente. De todas las iniciativas, el programa "Más que una beca" es particularmente un logro: nacido en 2004 ofrece a los jóvenes del Golfo San Jorge una beca de formación profesional en carreras vinculadas a la industria. "Gracias a él hoy hay 56 nuevos ingenieros trabajando en la Cuenca", cuenta Zenarruza. En 2019 desembarcarán con Becas Universitarias PAE en Neuquén y profundizarán su compromiso con la sustentabilidad y con los principios del Pacto Global y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, contribuyendo con los desafíos a nivel país de una agenda común 2030 y trabajando a partir de los 4 pilares de nuestra gestión: Educación y Cultura, Salud y Deporte, Desarrollo Local y Ambiente. Otro logro es el Programa Pymes que fue seleccionado por el BID como una de las mejores prácticas en el relacionamiento de actores en industrias extractivas de América Latina. "Busca el desarrollo de la región donde operamos a través del apoyo a pymes. Lo innovador es que las empresas no necesariamente deben ser proveedoras de PAE ni estar vinculadas al sector petrolero", explican en la firma.

IMPACTO MASIVO

El e-commerce también se suma a prácticas de sostenibilidad. Con una llegada poderosa, -en América Latina, 131 millones de personas compraron a través de internet durante 2017 y las ventas online crecieron un 19%- en MercadoLibre crearon un ecosistema que, a través de la tecnología, impulsa ideas y negocios, motoriza el comercio y multiplica la generación de empleo, central a la hora de pensar en crecimiento económico y social de la región con el objetivo declarado es democratizar el comercio y el dinero. ¿Cómo lo intenta? Con 3 focos de acción: impulsar el ecosistema emprendedor, contribuir en las comunidades donde están presentes y reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Para Guadalupe Marín, su gerente de Sustentabilidad, la estrategia de sustentabilidad de MercadoLibre se refleja en el Efecto Emprendedor, que impulsa el desarrollo del ecosistema emprendedor en la región poniendo en el centro el propósito de la compañía. Este año realizaron la cuarta edición del concurso regional Historias que Inspiran, del que participaron 2.200 emprendedores para recibir apoyo económico y capacitación para potenciar sus proyectos. Además, más de 6.200 emprendedores y empresas sustentables fueron parte del #EcoFriday, la primera acción de e-commerce que busca acercar la oferta y la demanda de productos con impacto socio ambiental positivo. En cuanto a la reducción del impacto ambiental de sus operaciones, instalaron 84 paneles solares en Córdoba, capaces de generar hasta un 38% de la energía consumida en sus edificio. E incorporaron 4 millones de bolsas confeccionadas con material 100% biodegradable y compostable que serán utilizadas en los empaques de Mercado Envíos. En 2019 reducirán las emisiones de carbono asociadas al impacto de la compañía y apuntarán a la gestión eficiente en oficinas a través de la instalación de paneles solares, la optimización de la gestión de residuos y la arquitectura sustentable.

LAS MUJERES PRIMERO

A principios de 2018 Farmacity se propuso ser una compañía con perspectiva de género. Así, las acciones más significativas contribuyeron a la inserción de la mujer en el mercado laboral y brindar escucha y asistencia frente a casos de violencia de género. Firmaron un Convenio Marco de Cooperación con el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) para asistir a colaboradoras víctimas de violencia de género y brindarles una licencia especial; también realizaron campañas de sensibilización con la línea 144 en todas las tiendas, oficinas de Casa Central, Centro de Distribución y Droguería. Además, a través de Get The Look y junto a la Dirección Nacional de Readaptación Social y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, desarrollamos "Look que transforma", un programa de capacitaciones gratuitas en belleza para mujeres que se encuentran bajo régimen de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico o que han sido liberadas recientemente.

SIDERURGIA DEL FUTURO

En la industria siderúrgica también reconocen la importancia de prácticas más sustentables para garantizar la continuidad de las actividades del sector a largo plazo. "Hoy hay mayor interés en que tanto los procesos de fabricación como los productos terminados sean sustentables, lo cual implica la utilización de productos con materiales de larga duración, que generan un menor impacto en el ecosistema: será fundamental trabajar en red y de forma coordinada con otras empresas de la industria para reducir el porcentaje de residuos de la cadena productiva, disminuir la contaminación ambiental y garantizar un mejor futuro posible para la industria y las generaciones venideras", dice Andrea Dala, a cargo de Responsabilidad Corporativa de Acindar. En la firma, entre los logros de 2018 cuentan los programas educativos para jóvenes de la comunidad donde operan en los cuales invirtieron m ás de $ 7 millones. También apostaron al desarrollo comunitario con el Primer Hackatón de Villa Constitución, para promover la generación de ideas y el desarrollo de prototipos de soluciones tecnológicas para los desafíos de la ciudad y de las industrias locales. Convertirse en una industria 4.0 es el desafío 2019.

Ir por más: desafiar el modelo de negocios poder pensar el futuro

Si se trata de hacer un balance de la agenda de Sustentabilidad, Alberto Willi, profesor del IAE y consultor en RSE y Sustentabilidad, reconoce que "por lo menos, no se discute más la sustentabilidad sino qué se hace, lo cual implica que ya se ha recorrido un camino. La Argentina está cruzada por una crisis y eso no detuvo la agenda; esto es positivo". En el haber está la consolidación de la gestión alrededor de los ODS que generó consenso desde hace unos años y los reportes que ayudaron a consolidar un lenguaje común; en el debe, que no hay demasiadas sorpresas. "En un año marcado por la crisis económica, creo que las empresas perdieron su rol de responsabilidad frente a la pobreza; la crisis de los cuadernos también fue como un mazazo, que cuestionó a muchas firmas", dice. ¿Qué es lo que debería venir? Para el especialista, las compañías deben animarse a desafiar sus modelos de negocios, establecer alianzas con nuevos tipos de empresas o ONGS y hacerse cargo de los problemas complejos o persistentes que son por definición la pobreza o el cambio climático. "Están faltando alianzas y el trabajo sectorial. La agenda de la sustentabilidad es de largo plazo y en una Argentina atravesada siempre por la crisis de corto plazo, se tienden a soltar los objetivos de largo aliento. No hay resto", dice. Sin embargo, hay que poder pensar el futuro. Para Willi, uno de los errores recurrentes en las empresas es que se enamoran de sus programas, en vez de enfrentar sus problemas. "Por atarse a un programa, se olvidan de lo que quieren solucionar. Ahí creo que hay que dar un salto cualitativo y cambiar de paradigma", termina.

Alineados a los ODS

"Ahora sí podemos afirmar que este año las empresas integraron los ODS en las estrategias corporativas", afirma a modo de balance Sebastián Bigorito, director ejecutivo del CEADS -Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, capítulo argentino del World Business Forum for Sustainable Development-. Luego de 3 años de hacer rodar el programa "Conectando Empresas con ODS", 70% de las empresas miembro participan del mismo lo que significa que priorizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible relevantes para la compañía, como también la conexión de una o más acciones concretas con las metas de los ODS. También se observa una evolución en el uso de Indicadores: si en 2016 un 50% de iniciativas corporativas sobre ODS eran comunicadas en la plataforma www.ods.ceads.org.ar con métricas adecuadas, en 2018 se llegó a 94%. Talleres específicos sobre indicadores y capacitaciones in company ayudaron a incorporar este criterio a la gestión de la sustentabilidad en las compañías. "Lo que queda: pasar de indicadores de gestión a indicadores de resultado o de impacto, ya que hoy solo un 30% de ese grupo utiliza ese tipo de indicadores", dice el ejecutivo. Y como el camino hasta los ODS se concreta en dos niveles, empresa y sector productivo, en 2019, apuntarán a trabajar con industrias con una nueva herramienta, "Hojas de Ruta Sectoriales". "Las empresas contarán con una referencia de orden superior, para que los impactos de sus programas también sumen a un colectivo sectorial, y poder así demostrar el "business case" de la contribución de una determinada industria a la agenda de desarrollo más moderna e integral de la historia, como lo es la Agenda 2030 y sus ODS", cuenta Bigorito.