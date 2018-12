Por la soja a China, el superávit comercial rozó los u$s 1000 millones

La mayor demanda de poroto de soja por parte de China, motivada, en gran medida, por la guerra comercial con Estados Unidos, dio un fuerte impulso a las exportaciones en noviembre, que cerraron el mes con un salto interanual del 14,5%.

En el desagregado por rubros, las exportaciones de productos primarios crecieron 30,6% en términos internuales, mientras que las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 2,6%, las ventas externas de manufacturas de origen industrial el 8,9% y combustibles y energía un 63,5%, aunque en este caso el volumen es bajo, con u$s 528 millones, apenas 9,9% del total exportado pero con tendencia creciente.

Este comportamiento de las ventas externas, se combinó con una caída del 29,2% de las importaciones, lo que arrojó como resultado un saldo positivo de la balanza comercial por tercer mes consecutivo.

Bajo estas condiciones, el superávit comercial alcanzó en noviembre los u$s 979 millones, con exportaciones por u$s 5344 millones e importaciones por u$s 4365 millones. La recuperación de las cuentas externas de los últimos meses, no obstante, es insuficiente para revertir el rojo del año. En once meses acumula u$s 5195 millones y podrían terminar el 2018 por encima de u$s 4000 millones.

El dato clave para leer los números de Intercambio Comercial Argentino, difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) es la relación con China en un contexto internacional complejo.

Beneficio colateral de la guerra comercial

Es que a la luz de la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con una batería de aranceles a los productos importados desde el gigante asiático, en octubre China profundizó los pedidos de granos de soja a la Argentina, que empezaron a mostrar un mayor volumen exportado desde el país a partir del mes pasado.

Beijing busca así mercados alternativos al poroto de Estados Unidos y con un Brasil que cuenta con escaso saldo exportable, la Argentina aparece en primera línea. Según datos del Indec en noviembre las exportaciones de porotos de soja aumentaron en volumen u$s 336 millones, el rubro que más creció.

Le siguen combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (u$s 198 millones), vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres (u$s 180 millones) y carne y despojos comestibles (u$s 71 millones).

En cuanto a los principales socios comerciales mientras las exportaciones a Brasil llegaron en noviembre a u$s 1044 millones, con una mejora de 24,4%, las exportaciones a China totalizaron u$s 672 millones, pero registraron un salto de 196,0%, y las ventas a Estados Unidos cerraron en u$s 450 millones, con un crecimiento de 3,2% en términos interanuales.