Seis motivos por los cuales el Gobierno disfruta de un diciembre en paz

Desde hace varios años se instaló en la clase política cierto temor al mes de diciembre. Después del fatídico 2001, hubo otros años en los que se vivieron protestas, manifestaciones y hasta saqueos. De hecho, hace un año, el Congreso estaba repleto de personas que protestaban contra la reforma previsional. Violencia, cascotes y el loco del mortero, un escenario que hoy no se avizora.

Este año, la inflación cerrará alrededor de 47%, el índice de pobreza llegó a 33,6% según la UCA (cinco puntos más que hace un año), cayó el poder adquisitivo y el nivel de actividad y la desocupación trepó hasta el 9%.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, el clima social y político parece más calmo que en otras oportunidades. De hecho, las encuestas marcan que entre julio y agosto se tocó un piso en cuanto a la imagen de Mauricio Macri y la aprobación de su gobierno, y a partir de ahí hubo una estabilización o una leve recuperación, según el caso. Por ejemplo, según UdeSa, la aprobación de la gestión se estabilizó en 35% a partir de agosto y la intención de voto a Cambiemos en 2019 pasó de 27% a 28% de julio a diciembre.

Pero entonces, ¿cuáles pueden vislumbrarse como las causas de este diciembre atípico?

1. Reaperturas de paritarias y bono

En el último tramo del año hubo algunos intentos de recomposición salarial. En primer lugar, el Gobierno anunció un bono de $ 5000 para empleados de la administración pública nacional y de empresas privadas. Si bien no modifica de forma sustancial el escenario, fue un primer paso.

Por otro lado, varias paritarias importantes se reabrieron en los últimos meses del año, por las cláusulas de renegociación que estaban previstas. Por ejemplo, Alimentación cerró en 41,2% el año y Comercio trepó al 45%. De esta forma, hubo cierto alivio para el sector de los asalariados en blanco.

2. Energía positiva

Años después de la crisis de 2001, el ex presidente Fernando De la Rúa marcó como una de las causas de su salida las altas temperaturas que se registraron en diciembre de ese año. Esto, según su visión, contribuyó al descontento social.

A contramano, 2018 es más benévolo con el termómetro. Según datos de Meteored, entre el 1 y el 19 de diciembre la temperatura promedio fue de 20 grados centígrados. Hubo un solo día en el que llegó a 30°, valor que nunca se superó. El año pasado, en ese mismo período, se había llegado a 36°. Además, en 6 de los 19 días se habían superado los 30°.

El secretario de Energía Javier Iguacel, y el presidente Mauricio Macri

La influencia del clima en el humor social puede ser una cuestión subjetiva, pero hay un tema más contrastable: hay menos cortes de luz. Es que los picos de temperatura generan mayor consumo energético, y diciembre suele ser un mes complicado para la demanda de electricidad. Los cortes de energía eléctrica han sido moneda corriente en años anteriores, pero hoy la realidad hoy es diferente.

Si bien no hay datos consolidados sobre la cantidad de usuarios afectados a cortes de luz –se informa cada seis meses–, las mismas operadoras reconocen dos factores por los que la situación mejoró este año. El primero es el climático: no solo no se registraron temperaturas muy elevadas, sino que además no llovió con intensidad, lo que puede afectar también al correcto funcionamiento del servicio.

El segundo, según revelan, es que “se empieza a sentir el efecto de las inversiones”. A pesar de que el plan que se implementa es a cinco años y finaliza en 2021, ya se disfrutan algunos brotes verdes en materia de energía.

3. La oposición, en su propio juego

En ediciones anteriores de las crisis de diciembre se ha señalado a las oposiciones como causantes de disturbios o de fogonear el malestar social. En este año, sin embargo, la oposición peronista parece más preocupada en tratar de resolver su propia interna y su estrategia electoral de cara a 2019 que en apuntar al gobierno mediante manifestaciones populares.

De hecho, ayer hubo una protesta en la que participó Juan Grabois, militante de la CTEP. Sin embargo, el destinatario no era Macri ni el gobierno, sino Cablevisión.

4. La agenda distrae

Hubo temas sociales que tuvieron una gran repercusión durante estas semanas de diciembre. Por ejemplo, la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés y la catarata de acusaciones posteriores han tenido una gran repercusión en la sociedad. De la misma forma, la inédita final de la Copa Libertadores entre River y Boca, que se definió el 9 de diciembre pasado, también atrajo la atención de millones de argentinos.

Al estar la agenda copada de temas no políticos con tanta repercusión, el gobierno puede salir airoso al pasar más desapercibida la crisis. Además, en cuanto a los temas políticos, la Corte Suprema ha ganado en influencia con fallos de mucho peso durante las últimas semanas, como el cálculo jubilatorio, el 2x1 a represores, impuesto a las ganancias de los jueces y ley de lemas en Santa Cruz.

5. La estabilización del dólar

Desde el pico cercano a $ 42 del dólar en agosto, la situación tendió a estabilizarse. Si bien esto no implica una estabilización macroeconómica, la ausencia de corridas cambiarias y del precio del dólar en la tapa de los diarios lleva aire a la gestión de la economía y mejora el humor social.

6. G20 sin problemas

El 1 de diciembre finalizó la cumbre de líderes del G20. Si bien se pueden realizar diferentes evaluaciones sobre los logros alcanzados, existía temor acerca de los incidentes que se podían llegar a producir, debido a las experiencias anteriores de la cumbre en otros países.

La seguridad no tuvo inconvenientes y a nivel diplomático la evaluación que se hizo fue positiva. La Udesa realizó en diciembre un relevamiento acerca de las políticas públicas con mejor percepción entre la población. El segundo lugar se lo llevó la política exterior, que no suele ocupar un lugar preponderante en la agenda local, pero que se vio influenciada por el encuentro de líderes en Buenos Aires.