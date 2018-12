Santangelo, sobre tasas y nivel de actividad: “Siempre se puede estar peor”

El economista Rodolfo Santangelo sostuvo que “la recesión va para largo” al tiempo que advirtió que “siempre se puede estar peor” al hacer referencia a las ya altas tasas de interés y nivel de actividad de la economía.

“La tasa de inflación debería bajar en diciembre, pero nos vamos a mantener interanualmente en el orden del 40% y pico por un rato largo, deberíamos empezar a tener una inflacion más baja caminando a 20% y pico, pero hasta cuento no lo sé”, detalló el economista.

En ese orden, Santangelo advirtió sobre el nivel de actividad, y la producción de ventas: “Está recesión viene para largo. Si bien en lo que tiene que ver con el turismo en la costa y los centro locales va a ser mejor que el año pasado”.

“La única ‘V’ la va a tener el sector agrícola el resto de la economía va a tener una ‘L’ o un ‘J’ invertida. La ‘U’ vendría si incluimos el 2020, pero es incierto aún”, agregó.

Por otro lado, al hacer referencia alriesgo pais , dijo que “es delicado porque está influido por la incertidumbre política. Un bono a varios años incluye a éste y al que sea el próximo gobierno, que todavía no sabemos quien va a hacer, e incluye un riesgo financiero que se define como el hecho de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos da la plata para pagar la deuda de 2019 , pero no sabemos que va a pasar del 2020 en adelante”.

“Al salario real también le va a costar recuperarse del cimbronazo de este año, no le pudo ni empatar al 40% y pico de inflación. Y si bien las paritarias están viniendo moviditas, el salario va a quedar en el mejor de los casos en un subsuelo de donde estaba”, apuntó.

En tanto, el histórico socio de Carlos Melconian en la ex MS Consultores, remarcó que “las tasas de interés son un problemón, que son la consecuencia de la política monetaria que dispuso el FMI que es la regla de emisión cero”.

Al ser consultado sobre hasta cuándo podrá sostenerse este nivel de tasas junto con la actual caída de la actividad, Santangelo consideró que “siempre se puede estar peor, se puede aguantar pero obviamente tiene consecuencias. Esta es la línea económica política económica que se ha determinado de acá hasta las alecciones. Después quien gane las elecciones decidirá si quiere seguir con el acuerdo con el FMI o no seguir, pero ambas líneas tiene consecuencias”.

"Lo que veo muy difícil, porque hace 50 años que no ocurre de que el Fondo diga yo te doy la plata pero baja la tasa al 20% y emitido lo que quieras. Eso no existe”, afirmó.

“Si estamos dentro de este acuerdo con el FMI que es un corsé muy duro, y la tasa de interés aunque puede bajar, va a seguir siendo alta. El único mecanismo genuino de reducción de tasa de interés que tiene este programa con el Fondo es que si el tipo de cambio va al piso de la banda, el Banco Central compra dólares y emite pesos, eso está autorizado, lo otro no está autorizado”, concluyó.