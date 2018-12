Crearon Juntas Médicas Laborales porteñas

La Dirección General de Negociaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó las Juntas Médicas Laborales que se podrán constituir a pedido del trabajador o del empleador en el ámbito privado, cuando haya diferencias entre los médicos de partes en casos de enfermedades o accidentes no cubiertas por las ART, por ser vicisitudes "inculpables".

La disposición 3396/2018 del Gobierno porteño otorga la posibilidad de constituir una Junta Médica Laboral con el objetivo de brindar apoyo médico gratuito y ayudar a dirimir las divergencias médicas que pudieran existir entre el médico del trabajador y el del empleador respecto a la salud del primero cuando padece una enfermedad o accidente inculpable; o sea, una neumonía no adjudicable a condiciones de trabajo o un accidente callejero que no fue in itínere, explicó Ana Carolina Piatti, de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

El artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) se refiere a los accidentes y enfermedades que no guardan relación con la actividad laboral.

La protección que esa norma otorga al trabajador exige que concurran las siguientes situaciones, enumeró Piatti:

Un accidente o enfermedad inculpable.

Que impida la prestación de tareas por un determinado lapso temporal al trabajador.

Que se manifieste durante la relación laboral.

Así, el trabajador tiene derecho, por cada accidente o enfermedad inculpable que le impida la prestación de servicios, a una licencia médica paga de 3 meses si su antigüedad es menor a 5 años, y de 6 meses si fuera mayor. En los casos en que el trabajador tenga cargas de familia, las licencias serán a 6 y 12 meses.

La LCT también prevé que el empleado está obligado a someterse al control médico que el empleador disponga por parte de un profesional designado por la patronal.

El empleador tiene la facultad legal de verificar que efectivamente la dolencia exista, que ésta impida la prestación de tareas y estimar su duración.

La Junta Médica Laboral se compone de un médico psiquiatra, traumatólogo y especialista en medicina del trabajo.

Si bien el dictamen técnico científico que emita la Junta no es vinculante para las partes y en caso de disidencia seguirá siendo el juez laboral quien decida sobre la preeminencia de los certificados de los médicos del empleador y del trabajador, Piatti opinó que es un avance en la problemática actual de las discrepancias médicas en los casos de accidentes y enfermedades inculpables.

De esta manera, podrá servir como una opinión médica objetiva de un tercer facultativo para evaluar las patologías inculpables del trabajador, y controlar las prescripciones médicas que ordenan la prestación de tareas livianas, ya que la Ley de Contrato de Trabajo no prevé ningún mecanismo para dirimir la discrepancia existente entre opiniones médicas contrapuestas y ya no existe en el ámbito de la Secretaría de Trabajo el Tribunal Médico del Decreto 825/74, concluyó Piatti.