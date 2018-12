A través de la UIF, el Gobierno apeló la excarcelación de Boudou

La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó ayer un recurso de casación contra la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone, en el que advirtió que la intervención del Tribunal Oral 4 en la resolución constituyó "un acto viciado de nulidad de orden general". La UIF recordó que el pedido de excarcelación inicial que hizo Boudou "actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y que el Tribunal Oral ya perdió "la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado".

"Esta querella considera que la resolución dictada no se encuentra debidamente fundada (...), incurriendo en arbitrariedad manifiesta toda vez que arriba a conclusiones que no resultan de una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa", señaló en la presentación.

La UIF rechazó el fallo del TOF 4 del pasado 11 de diciembre, en el que los magistrados hicieron lugar la pedido de excarcelación del ex vicepresidente, que recuperó su libertad con una tobillera electrónica y tras el pago de una caución de un millón de pesos. "Consideramos que una vez presentado el recurso de casación contra el decisorio que ordenara la prisión preventiva del condenado Boudou se excitó la jurisdicción de la Alzada, perdiendo el Tribunal Oral la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver, no han variado", evaluó la UIF.

El organismo cita varios pasajes de los argumentos esbozados por el juez Guillermo Costabel, el único de los tres integrantes de la sala que votó en contra de liberar a Boudou, ya que Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti conformaron la mayoría que le otorgó la excarcelación. Además, la UIF cuestionó que el TOF 4 no la consultó en su carácter de querellante, pese a que fue la única parte que pidió la "inmediata detención" de Boudou tras dictarse la sentencia.